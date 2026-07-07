Nuevo informe de eBay: las pymes están activas en toda Europa, pero escalar sigue siendo demasiado difícil

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(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 07 de julio 2026.- Una nueva investigación destaca la contribución de las pequeñas empresas a la economía europea y reclama un mercado único más sencillo e integrado

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) constituyen la columna vertebral de la economía europea. Sin embargo, la complejidad regulatoria y la fragmentación de las normas siguen dificultando que muchas de ellas escalen a nivel transfronterizo, según un nuevo informe de políticas publicado por eBay.



El informe, Fortalecer el rol de las pymes en la transformación digital, económica y sostenible de Europa (Strengthening the Role of SMEs in Europe's Digital, Economic and Sustainable Transformation), señala que, si bien las pymes han mostrado una notable resiliencia en los últimos años, hay muchas que aún se enfrentan a barreras significativas al expandirse en el Mercado único de la Unión Europea.



"Las pymes no están ausentes del Mercado único, pero hay demasiadas que aún luchan por escalar dentro de él", afirma Sara Lapi, Senior Seller Manager para los mercados de Europa central en eBay. "Si Europa quiere que las pymes contribuyan aún más a la competitividad, la innovación y el crecimiento, debemos hacer que la expansión transfronteriza sea más sencilla y práctica".



Datos clave:

El informe destaca que:



• Las pymes representan el 99,8 % de todas las empresas de la UE y emplean a aproximadamente 88,7 millones de personas.



• El 67 % de las pymes ya realiza negocios en al menos otro Estado miembro de la UE, mientras que un 18 % adicional quiere expandirse a nivel transfronterizo, pero aún no lo ha hecho.



• La fragmentación regulatoria, los costes de cumplimiento y las cargas administrativas siguen figurando entre las mayores barreras para el crecimiento.



• El comercio digital y los mercados online ayudan cada vez más a las pymes a llegar a clientes más allá de sus mercados locales y a participar de manera más eficaz en el Mercado único.



El comercio digital impulsa el crecimiento de las pymes

El informe también resalta cómo las plataformas digitales pueden ayudar a las pequeñas empresas a acceder a clientes internacionales y a competir más allá de su ámbito geográfico inmediato. Un claro ejemplo de este impulso en crecimiento viene desde el caso de Frank Burguera, fundador de California Motorcycles.



Tras trabajar como formador técnico para Harley Davidson University en Europa, Frank Burguera abrió en 2007 su propia tienda física en Oliva (Valencia), California Motorcycles, dedicada a la reparación y venta de piezas y accesorios para motocicletas.



En 2008, con el objetivo de dar salida a un inventario costoso de difícil venta a nivel local, empezó a vender en eBay. En menos de un año, constató el potencial de la plataforma para internacionalizar la actividad de su empresa. Actualmente, California Motorcycles vende aproximadamente el 70 % de sus productos en el ámbito internacional, exportando a diversos países de Europa y del resto del mundo, incluyendo Estados Unidos, Arabia Saudí y México.



Frank Burguera, quien dirige California Motorcycles en Oliva, utiliza eBay para llegar a clientes en toda Europa y el resto del mundo. "Sin internet, no seríamos capaces de llegar a clientes de todo el mundo. Vender en eBay ha ayudado a expandir el negocio físico. Es como tener una tienda virtual en cada país del mundo", afirma Burguera.



Petición de un Mercado único más favorable para las pymes

eBay solicita a los responsables políticos que continúen con los esfuerzos para reducir la fragmentación y simplificar el comercio transfronterizo para las pequeñas empresas, en particular mediante iniciativas como la propuesta de un "régimen 28" y una aplicación más sólida del principio de "pensar primero a pequeña escala" (Think Small First) en la elaboración de políticas.



Para defender estas reformas de forma directa, eBay reunió recientemente en Bruselas a una delegación de altos directivos y vendedores de pymes, representando siete países europeos. El encuentro facilitó reuniones con instituciones de la UE e instó a los responsables políticos a reducir las barreras comerciales transfronterizas.



"Europa cuenta con una base de pymes extraordinaria. El próximo desafío consiste en ayudar a estas empresas a escalar", declara Sara Lapi "Reducir la complejidad y crear normas más consistentes entre los Estados miembros ayudaría a desbloquear el crecimiento, la innovación y la competitividad en toda Europa".

Emisor: eBay

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