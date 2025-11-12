Un nuevo informe de Sandvik revela una oportunidad de oro para atraer ingenieros a la industria minera

(Información remitida por la empresa firmante)

ESTOCOLMO, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La industria minera mundial se enfrenta a una creciente escasez de talento en ingeniería, pero una nueva investigación del grupo de ingeniería Sandvik sugiere que este desafío podría convertirse en una de las mayores oportunidades del sector.

El informe El futuro del talento minero: Lo que realmente piensan los graduados en STEM y qué puede hacer la industria al respecto revela que, si bien el conocimiento sobre la minería sigue siendo bajo entre los jóvenes ingenieros, muchos están dispuestos a incorporarse al sector una vez que comprendan su realidad actual y su papel en la transición energética global.

Basado en una encuesta a 824 estudiantes y graduados en STEM de nueve países, el estudio halló que casi el 40 % de los encuestados desconoce la minería, y una proporción similar cita este hecho como motivo para no considerarla como opción profesional. Sin embargo, la misma encuesta también muestra una gran oportunidad de cambio: más del 90 % afirmó que estaría más dispuesto a considerar una carrera en minería si se le convenciera de que contribuye significativamente a la lucha contra el cambio climático.

"Los hallazgos resaltan una enorme oportunidad sin explotar para nuestra industria", afirmó Stefan Widing, presidente y consejero delegado de Sandvik. "Cuando los jóvenes ingenieros comprenden que, hoy en día, la minería no se limita a la extracción, sino que implica abordar algunos de los desafíos más importantes del mundo mediante la digitalización, la automatización y la electrificación, ven un sector donde pueden aplicar sus habilidades para marcar una diferencia real".

El informe también destaca importantes incentivos para los recién graduados: un alto potencial salarial, el uso de tecnologías de vanguardia y complejos desafíos de ingeniería. Por otro lado, las preocupaciones relacionadas con la seguridad y la percepción de impactos ambientales negativos siguen siendo importantes obstáculos.

Dado que se prevé que casi la mitad de la fuerza laboral minera de EE. UU. se jubile para 2029 y que las matrículas de ingeniería disminuyan en numerosas universidades a nivel mundial, el informe aboga por una mayor colaboración entre empresas, instituciones académicas y legisladores para reconstruir la cantera de talento a través de la educación, el cambio cultural y la evolución de las percepciones de la industria.

"La minería ofrece el desafío de ingeniería de tu vida", añadió Björn Axelsson, vicepresidente ejecutivo y director de Recursos Humanos del Grupo Sandvik. "La electrificación de la sociedad se impulsará con minerales, pero estará liderada por la próxima generación de mentes lo suficientemente audaces como para transformar la forma en que extraemos minerales".

El informe completo, El futuro del talento minero: Lo que realmente piensan los graduados en STEM y qué puede hacer la industria al respecto

Sandvik es un grupo global de ingeniería de alta tecnología que ofrece soluciones para mejorar la productividad, la rentabilidad y la sostenibilidad en los sectores de fabricación, minería e infraestructura. Lideramos la digitalización y nos centramos en optimizar los procesos de nuestros clientes. Nuestra oferta, líder a nivel mundial, incluye equipos, herramientas, servicios y soluciones digitales para mecanizado, minería, excavación y procesamiento de rocas. En 2024, el Grupo contaba con aproximadamente 41.000 empleados y unos ingresos de alrededor de 123.000 millones de coronas suecas en más de 150 países.

