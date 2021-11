Un nuevo inicio para todos nosotros, la ciudad de Nueva York y PUBLIC (1)

NUEVA YORK, 2 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- PUBLIC es un trabajo perpetuo en progreso. Está en constante mejora y nunca se terminará. El principio fundamental detrás de la marca y el hotel es ofrecer la mejor, más original y emocionante experiencia imaginable.

PUBLIC reabrió en junio después de haber estado cerrado durante un año y medio por la pandemia. Sin embargo, no se trataba solo de negocios como de costumbre. PUBLIC hizo todo lo posible y debutó con un hotel reinventado y repensado completo con varias ofertas y comodidades emocionantes que incluyen un nuevo restaurante, Popular, así como una Cantina, Pisco Bar, Ceviche Bar y un LOUIS mejorado (el bazar global de comida rápida gourmet del hotel) — todo por el galardonado chef peruano Diego Muñoz, quien dirigió el restaurante latinoamericano número 1 de TheWorld's 50 Best Restaurant.

En la actualidad, además de seguir empujando los límites y subiendo el listón, PUBLIC presenta BAR CHRYSTIE, un nuevo, sexy, temperamental y actualizado "Modern ClassicCocktail Bar"; HOUSE OF X, un nuevo espacio de performance de vida nocturna experiencial, progresivo, de vanguardia, multimedia, como ningún otro, de los creadores de House of Yes; un PROGRAMA DE BIENESTAR centrado no solo en la belleza, sino también en la salud, la forma física, el máximo rendimiento, la dieta, el tratamiento médico y el bienestar general; y nuevos menús de TEMPORADA de comida y cócteles del chef Diego, junto con una MESA DE DEGUSTACIÓN especial exclusiva del chef recién concebida.

Los cinco bares de PUBLIC son diversos en ambiente, vibra y espíritu, así como en ofertas. Cada uno con su propia personalidad y ADN, puede experimentar uno o todos ellos en una noche dependiendo de lo que se adapte a su estado de ánimo. Todos juntos en una noche, son una experiencia holística envolvente e inmersiva. BAR CHRYSTIE ofrece algo completamente diferente y complementario a los otros bares de PUBLIC, que antes no estaba disponible. Un refugio reflexivo y de conversación, celebra el entusiasmo del Lower East Side con versiones de vanguardia de bebidas clásicas que son seguras, elegantes y divertidas, un extenso programa de champán y cócteles elaborados con bebidas espirituosas raras y finas. Este es un bar para "adultos en espíritu", pero irónicamente situado en el Lower East Side - es una dicotomía y contradicción en términos que Schrager siempre busca con sus proyectos. Según Schrager, cuando elementos dispares se unen de manera inesperada, es cuando las chispas vuelan y ocurre la magia.

BAR CHRYSTIE es elegante, refinado y enfocado en la intimidad, el contacto personal, la conexión humana y la conversación - un lugar para ir a tete a tete. Es un "piano bar sin piano" que celebra la famosa cultura de los cócteles de Nueva York y la glamorosa Edad de Oro de Hollywood en la década de 1920. Rinde homenaje a clásicos como The Bar Hemingway en The Ritz en París y Harry's Bar en Venecia. BAR CHRYSTIE ofrecerá cócteles teatrales, divertidos, inventivos y personalizados del chef John Fraser y el chef Diego Muñoz en colaboración con el visionario mixólogo Rob Krueger; deliciosas tapas de inspiración internacional y bocadillos ambientales del chef Diego; y música sexy y conmovedora inspirada en Aaliyah, D'Angelo y Maxwell, así como DJ en vivo que hacen girar vinilos. Espere lo inesperado con frescos y flotadores de helado hechos por ti mismo de una manera vanguardista y moderna. El bar también albergará un calendario de eventos culturales, que incluyen debates, espectáculos de arte, noches de comedia y clases magistrales de cócteles.

HOUSE OF X por el visionario equipo de House of Yes formado por Anya Sapozhnikova, KaeBurke, Ilan Telmont y Justin Ahiyon es el lugar de vida nocturna y el espacio de actuación de la próxima generación de empresarios de la vida nocturna. Según Schrager, este equipo está tomando el manto y llevando la experiencia de la vida nocturna a un nivel completamente nuevo y como nada antes. De la misma manera que Cirque du Soleil reinventó el circo y Burning Man repensó las reuniones al aire libre, las fogatas y la autoexpresión individual, HOUSE OF X y sus creadores cambiarán todo y tendrán el mismo impacto profundo en la vida nocturna.

"Para mí, lo que ha creado el equipo de HOUSE OF X es una reminiscencia de épocas culturales seminales como el cabaret francés y alemán de los años 20 y 30, así como los clubes clandestinos de Nueva York de los años 60 y 70 que comienzan con The Dom de Andy Warhol y culminan en Studio 54", indicó Schrager.

HOUSE OF X es una experiencia explosiva sensorial multimedia, teatral, interactiva, inmersiva, multifacética. Es un carnaval sin descanso que se encuentra lleno de diversión y sorpresas que se completa con artes escénicas y más. Es la primera vez en su carrera que Ian Schrager ha cedido el control total del diseño de uno de los espacios de su hotel. La atrevida y provocativa House of X presenta un diseño sensual y con poca luz que sirve como telón de fondo para esta nueva e inigualable experiencia de vida nocturna.

El nuevo PROGRAMA DE BIENESTAR único en su tipo en PUBLIC fue creado para contrarrestar esta nueva era de ansiedad provocada por la pandemia. Ofrece tanto a los huéspedes como a los lugareños un santuario restaurador - un refugio - y una experiencia de bienestar integral en el centro de la ciudad de Nueva York. El programa incluye clases de acondicionamiento físico como Pilates, Yoga, Boxeo, HIIT, Escultura, Estiramiento, Rehabilitación, Prenatal y Meditación de los mejores entrenadores del mundo; opciones de entrenamiento personal ya sea en el gimnasio de última generación de PUBLIC, al aire libre o fuera del lugar en el gimnasio en casa del entrenador; un Nike Run Club; acceso prioritario a los tratamientos de spa más solicitados de la ciudad, que incluyen una amplia gama de masajes (sueco, shiatsu, piedras calientes, tailandés, acupresión, entre otros), terapia de movimiento, flotación, acupuntura, infusiones de vitaminas intravenosas, crioterapia y más, tanto en la habitación como en los balnearios; expertos médicos de guardia para pruebas y tratamientos, análisis metabólico, nutrición y bienestar integral; y menús deliciosos y saludables que incluyen platos vegetarianos, veganos y sin gluten del chef Diego y del chef John Fraser - comida saludable que realmente sabe bien.

"Es asombroso lo que pudimos reunir para ofrecer un programa que promueve el bienestar general. Imagínese: venga a Nueva York para la cura y vuelva a casa sintiéndose mejor que cuando llegó", destacó Schrager.

De cara al otoño en Popular y Cantina & Pisco Bar, el chef Diego Muñoz, en colaboración con el chef John Fraser, celebra la temporada con una cornucopia otoñal. Reimagina los platos regionales e icónicos de Perú, así como las influencias globales, incluidas las incas, españolas, moriscas, africanas, italianas, chinas y japonesas que han enriquecido a la nación andina durante siglos. El chef Diego trata sus ingredientes con reverencia, empleando técnicas como asar a la parrilla, freír en wok y asar, y algunos se dejan crudos para complementar los sabores verdaderamente multiculturales del Perú.

La pierna de pato confitada del chef Diego es una oda a la cocina costera de Perú y con Aji de Gallina Tortellini saludando las influencias españolas, moriscas e italianas. Para el postre, un delicioso pastel de tres leches de calabaza y vainilla está adornado con semillas de calabaza tostadas. Los mejores cócteles del chef Diego, elaborados con el noble espíritu de Perú, el pisco, junto con productos de temporada, son una extensión de su audaz visión culinaria.

"Tuvimos el privilegio de abrir Popular el verano pasado cuando la ciudad de Nueva York volvía a la vida", afirmó el chef Diego. "Ahora, estamos celebrando los hermosos ingredientes otoñales para asar, freír en wok, asar a la parrilla o simplemente servir crudos, todos imbuidos de nuestros auténticos sabores peruanos. También estamos emocionados de presentar platos icónicos y regionales, desde la costa de Perú hasta los Andes, con influencias de nuestra cocina que se extienden por todo el mundo, abarcando desde Europa hasta Asia".

LUJO PARA TODOS

Cuando PUBLIC se estrenó en el año 2017, su idea revolucionaria y la más importante de Schrager hasta la fecha fue LUJO PARA TODOS... porque puso el lujo al alcance de todos. La idea tradicional de lujo de una época pasada está desactualizada y culturalmente irrelevante ahora. Se cree que esa noción de lujo es algo que pertenece a la procedencia exclusiva de los ricos. Se basa en la extravagancia, un precio, símbolos de estatus, exclusividad y otras cosas superfluas. Estas nociones carecen por completo de sentido en la actualidad. La gente ha seguido adelante. Si vienes a PUBLIC esperando el lujo tradicional, no lo encontrarás allí.

"Al final del día, el lujo no se trata de materialidad. Se trata de espiritualidad. No se trata de cuánto cuesta algo. Se trata de cómo te hace sentir", explicó Schrager.

Hay una nueva noción de lujo. Se trata de elevar la experiencia. Se trata de hacer que el servicio sea increíblemente eficiente... hacer que todo sea conveniente, rápido, sin complicaciones y cómodo. Se trata de hacer que se sienta seguro, protegido, como en casa y libre para ser lo que quiera ser y hacer lo que quiera - permitiéndole libertad y tiempo libre para perseguir otras cosas más importantes - las cosas que más le importan y le hacen feliz. Eso para PUBLIC, es un verdadero lujo. Y todo lo que realmente importa.

Cada innovación supone una mejora de una experiencia y proporciona libertad de tiempo. Esta nueva noción de lujo en PUBLIC es lo mismo. Leonardo di Vinci comentó: "La simplicidad es la máxima sofisticación". Nosotros decimos: "La libertad de tiempo es el máximo lujo", explicó Schrager.

SERVICIO PÚBLICO

SERVICIO PÚBLICO es un departamento completamente nuevo y dedicado cuyo único trabajo es garantizar la fiel ejecución de la promesa de LUJO PARA TODOS. Se trata de un equipo cuidadosamente capacitado que hará que ciertos huéspedes se sientan cómodos y asegurará la conveniencia, la velocidad y la facilidad de todo lo que PUBLIC está tratando de lograr. La integración de tecnología inteligente permite estadías sin fricciones y sin complicaciones, lo que hace que cada transacción y comunicación en el hotel sea lo más fácil y agradable posible.

LA EXPERIENCIA PÚBLICA

La EXPERIENCIA PÚBLICA es la culminación de los más de 40 años de Schrager en el negocio. Después de presentar el Lifestyle Hotel al mundo, la idea finalmente está completa. PRIMERO, estaba el replanteamiento de lo que podía y debía ser un hotel - la próxima generación de hoteles para una nueva generación, que manifestaba la cultura popular y era más que un lugar para dormir. Fue una experiencia visceral y emocional. Era un HOTEL COMO TEATRO e introdujo nuevas y emocionantes imágenes y diseños en un paisaje hotelero que de otro modo sería monótono y aburrido.

El SEGUNDO aspecto fue la introducción de las opciones de comida, bebida, vida nocturna y entretenimiento más emocionantes que estaban dirigidas a los visitantes y residentes de la ciudad en la que se ubicaban los hoteles. Ahora, el TERCER y último elemento es LUJO PARA TODOS y un excelente servicio en un una forma nueva y moderna combinada con tecnología de vanguardia, reflexiva y avanzada diseñada solo para hacer las cosas más fáciles, convenientes y económicas - no la tecnología por el simple hecho de hacerlo.

Gracias a sus excelentes imágenes, excelente comida, bebida y entretenimiento, y un excelente servicio de lujo junto con tecnología útil y reflexiva a un precio asequible, la EXPERIENCIA PÚBLICA es completa y totalmente única en el mundo.

"Si la medida de un gran hotel es hacer que todos se sientan cómodos, seguros, felices, contentos, libres de molestias, y promover el bienestar, la diversión y la libertad de tiempo para hacer lo que elija, ¡entonces PUBLIC es realmente un gran hotel!", explicó Schrager.

Si desea ver la selección de imágenes completa para PUBLIC visite la biblioteca de imágenes: BIBLIOTECA DE IMÁGENES