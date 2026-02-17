Un nuevo juego para reforzar la educación en valores en la infancia - Cartas Didácticas

Mundo Convive es una baraja de cartas a partir de 6 años cuyos protagonistas son los más necesarios valores humanos y en la que también entran en juego los contravalores o todo aquello que dificulta nuestra armonía y convivencia con los demás.

Esta novedosa iniciativa va dirigida tanto a familias como a centros educativos y va acompañada de una guía pedagógica para ampliar el trabajo en el aula y en las sesiones de tutoría.

A través de la gamificación y de una partida entretenida y retadora se fomenta hablar de valores, experimentar las desventajas de ser egoísta, criticar etc. y las ventajas de la amabilidad, la alegría o el sentido del humor para nuestro desarrollo personal y para la interrelación con el mundo.

Madrid, 17 de febrero de 2026.- La educación en valores sigue siendo una de las asignaturas más difíciles de instaurar en el mundo educativo, son muchas las iniciativas escolares que persiguen integrar unos valores universales que nos ayuden ser mejores personas y hacer un poco mejor nuestro entorno, pero en muchas ocasiones se quedan en la teoría o en momentos puntuales del curso.

Sobre esta necesidad nace Mundo CONVIVE , un juego de cartas para abordar los diferentes valores que nos fortalecen y mejoran como personas y para confrontar aquello que dificulta un crecimiento próspero y saludable. “Se puede descubrir más acerca de una persona en una hora de juego que en un año de conversación” (Platón). En este sentido la clave de este material es la gamificación, trabajar contenidos educativos bajo un enfoque lúdico.

Los valores de la humanidad están en juego

Este es el lema de esta baraja de 53 cartas que ofrece ante toda una partida divertida en la que pueden pasar muchas cosas y en la que tiene ventajas el juego compartido con otro compañero. Está pensado para niños y niñas a partir de los 6 años.

Se trabajan 4 itinerarios de valores: con uno mismo (ser sincero, confiar, estar en paz...), desde el amor (agradecer, ser amable...), desde la libertad (sencillez, hacer las paces...), el civismo (cumplir promesas, mantener el orden...). Hay otras especiales como cartas estrella, cartas de emociones y los temidos contravalores que pueden trastocar en un momento la estrategia para ganar (como en la vida misma).

Formato especial para los más pequeños

La baraja es de formato más grande de lo habitual y en formato resistente para que garantice su durabilidad en el aula y en familia. Es muy gráfica y colorida, cada valor está recreado bajo la técnica de visual thinking para dar lugar a la interpretación personal de lo que representa, cada carta cuenta una historia.

Se pueden jugar entre dos y cuatro jugadores y la partida dura unos 12 minutos.

Está disponible la tienda online www.cartasdidacticas.es

Herramienta completa para el trabajo de los valores en el aula

Mundo CONVIVE cuenta con su propia guía de explotación pedagógica en formato digital para aquellas personas especializadas en educación, psicología u orientación que quieran reforzar el trabajo de la educación en valores en los niños y niñas. Es un documento gratuito que sus creadoras han elaborado con la justificación pedagógica, actividades previas y posteriores al juego y con dinámicas para sacar partido a las cartas en momentos de tutoría o mejora del clima en el aula.

Esta es la valoración de alguno de los profesores que ya han jugado con sus alumnos: “cada vez nos apoyamos más en juegos y sobre todo de cartas para reforzar conocimientos o para motivar a los alumnos en momentos especiales dentro de la jornada escolar, y en la mayoría de los casos tenemos que hacer un trabajo de adecuación a lo que queremos enseñar. Mundo Convive me ha parecido algo que no se adapta, sino que ya nace de manera educativa y con unos contenidos que no son fáciles de trabajar o de aterrizar en dinámicas tan entretenidas”.

Una iniciativa necesaria que aporta el lado divertido de ser buena persona y de contribuir entre todos a un mundo mejor.

