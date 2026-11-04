Nuevo menú de KFC inspirado en Marvel llega antes del estreno de "Avengers: Doomsday" de Marvel Studios (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-KFC trae a Doom: Nuevo menú inspirado en Marvel llega antes del estreno de "Avengers: Doomsday" de Marvel Studios

Esta iniciativa supone la mayor colaboración global de KFC hasta la fecha, contando con la participación de 100 países

Sobre la colaboración: KFC celebra su mayor colaboración global hasta el momento, uniendo a la marca de pollo más icónica con el nuevo villano del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), Doctor Doom, disponible en 100 países.

Qué incluye: La colaboración incluirá productos inspirados en Doctor Doom por tiempo limitado, abarcando desde hamburguesas temáticas y salsas exclusivas hasta embalajes de edición limitada con la marca " Avengers: Doomsday ", artículos coleccionables premium y activaciones en tiendas, todo diseñado para transportar a los clientes al MCU.

Disponibilidad global: Se trata de la mayor colaboración de KFC hasta la fecha, ya que el menú "Doomificado" estará disponible en 100 países. La disponibilidad en algunos mercados puede variar. Figuras coleccionables disponibles en regiones designadas hasta agotar existencias.

LAUSANA, Suiza, 4 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- KFC anunció hoy su colaboración más audaz hasta la fecha: una iniciativa global sin precedentes con "Avengers: Doomsday" de Marvel Studios, que se estrena en cines de todo el mundo el 18 de diciembre. Esta colaboración une a la marca de pollo más icónica con el nuevo villano del UCM, el Doctor Doom, en torno a un nuevo menú digno de su nombre.

Estando disponible a partir del 9 de noviembre en mercados seleccionados y hasta enero de 2027, el nuevo menú de KFC inspirado en el Doctor Doom incluye una selección de comidas y bebidas por tiempo limitado, embalajes, figuras coleccionables exclusivas de KFC inspiradas en Marvel y actividades en los restaurantes, todo diseñado para transportar a los aficionados al universo de los Vengadores.

"Se trata de la colaboración más ambiciosa de KFC hasta la fecha, y estamos ansiosos por dar la bienvenida a nuestros clientes a nuestra extensión del UCM", explicó Scott Mezvinsky, consejero delegado global de KFC. "No solo nos unimos a la película más esperada de la década. Nos adentramos en su personaje más grande y malvado, y proporcionamos un menú a la altura del momento. No se trata solo de pollo, sino de situar a KFC en el centro de un fenómeno cultural global de la manera más épica posible".

Al unir fuerzas con los seguidores del MCU, KFC le proporciona a la comunidad la oportunidad de celebrar dos iconos culturales y aumentar la expectativa por "Avengers: Doomsday" de Marvel Studios, que trae a la gran pantalla a uno de los personajes más icónicos y esperados de Marvel.

"Avengers: Doomsday" reúne a algunos de los personajes más icónicos de nuestra historia, y siempre buscamos formas creativas para poder ampliar esta emoción más allá de la pantalla", declaró Holly Frank, vicepresidenta de Alianzas y Promociones de Marketing Global de Disney. "Estamos encantados de colaborar con KFC en una campaña divertida e imaginativa que aprovecha la anticipación de la llegada del Doctor Doom, ofreciendo a los fans una forma única de conectar con la película antes de su estreno en cines".

El menú por tiempo limitado cuenta con una audaz gama de sabores, incluyendo la salsa Doom Cola —un glaseado de cola caramelizado, dulce y pegajoso que presenta ligeros toques ahumados de barbacoa— junto con una mayonesa verde ahumada y Doom Dust, un condimento verde vibrante con lima ahumada y chile. Los clientes pueden combinarlos con sus productos favoritos de KFC para disfrutarlos de una forma totalmente nueva.

Los productos del menú "Doomificado" de KFC (disponibles en mercados seleccionados) incluyen:

Hamburguesa Doom: Receta original de KFC (o picante/Zinger o extra crujiente) con lechuga, pepinillos en rodajas, queso, salsa Doom Cola y mayonesa verde ahumada en un pan de sésamo negro.

Alitas Doom: Alitas picantes bañadas en salsa Doom Cola.

Cubo Doom: El icónico pollo de KFC servido con salsas para mojar inspiradas en el Doctor Doom (LTO) y Doom Dust.

Patatas fritas Doom: Patatas fritas sazonadas de la casa, disponibles con mayonesa verde ahumada y salsa Doom Cola, con o sin pollo Popcorn.

Doom Dust: Condimento verde vibrante con lima ahumada y chile. Diseñado para espolvorear sobre cualquier cosa.

Batido Doom: Batido de vainilla con salsa de chocolate y menta (o salsa de manzana verde), cubierto con migas de galleta de chocolate.

Bebida Doom Supreme Fizz: Una bebida visualmente impactante en capas que combina limonada con gas, sirope de manzana verde (o kiwi), con perlas de tapioca para un toque refrescante de sabor y un distintivo diseño verde y negro inspirado en Doom.

Palitos de mozzarella enmascarados: 3 palitos de mozzarella crujientes servidos con mayonesa verde ahumada o salsa Doom Cola y Doom Dust.

Además del menú por tiempo limitado, los seguidores de mercados seleccionados pueden llevarse una figura exclusiva de la Colección Cosplay del Coronel Sanders con la compra de cualquier menú Doom, hasta agotar existencias. Existen cinco looks disponibles para coleccionar, cada uno reinventando al Coronel con estilos inspirados en sus personajes favoritos de "Avengers: Doomsday", diseñados para fomentar las visitas recurrentes y la difusión en redes sociales durante toda la campaña.

Todos los productos del menú "Doomificado" también vienen en un embalaje de edición limitada: un diseño oscuro con remaches de hierro que presenta la máscara del Doctor Doom, con la marca "Avengers: Doomsday" y KFC por todas partes.

La idea creativa de la campaña es un reflejo entorno a su ambición cultural. El Doctor Doom es uno de los supervillanos más icónicos de Marvel, por lo que tenía sentido que KFC llegara a un acuerdo con él en beneficio de sus clientes. El vídeo de la campaña, que se emite a nivel mundial en formatos de 15 y 30 segundos, muestra al Doctor Doom contemplando la ciudad de Nueva York tras una épica batalla contra los Vengadores, donde todos los restaurantes han quedado reducidos a escombros, excepto un KFC, que permanece intacto. Tan solo fue necesario crear un menú que estuviera a la altura de su nombre.

El menú "Doomificado" está disponible en los restaurantes KFC de más de 100 países. No estará disponible en Estados Unidos, La India ni China.

Acerca de KFC KFC es una marca global de restaurantes de pollo con una rica historia de éxito e innovación que abarca décadas. Todo comenzó con un cocinero emprendedor, el Coronel Harland Sanders, quien creó la Receta Original hace más de 90 años, con una lista de 11 hierbas y especias secretas. En la actualidad, KFC honra su legado y mantiene su fórmula de éxito, proporcionando sabor y originalidad a través de su mundialmente famoso pollo frito: En más de 34.000 restaurantes repartidos en más de 150 países. El KFC actual está dando forma a la próxima generación de pollo, desde su característico pollo frito hasta una creciente gama de sándwiches, tiras de pollo y bebidas, servidos en restaurantes con experiencias modernas. KFC es una filial de Yum! Brands, Inc. (NYSE: YUM).

Acerca de Marvel Studios' "Avengers: Doomsday" En "Avengers: Doomsday" de Marvel Studios, los queridos héroes de tres universos distintos se verán envueltos en una colisión mortal y tendrán que hacer frente a una amenaza existencial como nunca antes habían visto. La película está dirigida por Anthony y Joe Russo; producida por Kevin Feige, Louis D'Esposito y Jonathan Schwartz; y protagonizada por Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Wyatt Russell, Channing Tatum, Simu Liu, Ian McKellen, Hayley Atwell, Tom Hiddleston, James Marsden, Patrick Stewart, Joseph Quinn, Sebastian Stan, David Harbour, Letitia Wright, Lewis Pullman, Kelsey Grammer, Kathryn Newton, Danny Ramirez, Winston Duke, Alan Cumming, Hannah John-Kamen, Rebecca Romijn, Mabel Cadena, con Tenoch Huerta Mejia. "Avengers: Doomsday" se estrena en cines el 18 de diciembre de 2026.

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Página web oficial: https://movies.disney.com/avengers-doomsday

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