Nuevo método para la síntesis de catalizadores del grupo del platino

(Información remitida por la empresa firmante)

- Investigadores chinos desarrollan un método rápido y preciso para la síntesis de catalizadores del grupo del platino

TIANJIN, China, 13 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Un equipo de investigación de la Universidad de Tianjin publicó el 10 de julio de 2026 nuevos hallazgos en la revista Science, presentando una tecnología de pulsos térmicos a escala de milisegundos que permite la síntesis ultrarrápida y el control preciso de catalizadores del grupo del platino.

El artículo, titulado "Ensamblaje transitorio de catalizadores intermetálicos de platino con recubrimiento de precisión para pilas de combustible", propone una estrategia de "ensamblaje transitorio" para la preparación de catalizadores de núcleo-capa de metales del grupo del platino, ofreciendo una nueva vía para mejorar el rendimiento de las pilas de combustible de hidrógeno y avanzar en las tecnologías de energía verde.

Los catalizadores del grupo del platino desempeñan un papel fundamental en las industrias energética, química y medioambiental modernas. La construcción de estructuras de núcleo-corteza compuestas de metales del grupo del platino y metales no preciosos con alta eficiencia y precisión es clave para lograr una elevada actividad catalítica y, al mismo tiempo, reducir el uso de metales preciosos.

Los catalizadores del grupo del platino desempeñan un papel fundamental en las industrias energética, química y medioambiental modernas. La construcción de estructuras de núcleo-corteza compuestas de metales del grupo del platino y metales no preciosos con alta eficiencia y precisión es clave para lograr una elevada actividad catalítica y, al mismo tiempo, reducir el uso de metales preciosos.

Según el estudio, este nuevo método permite reducir un proceso convencional de múltiples pasos, que suele durar varias horas, a tan solo unos minutos. Además, permite obtener una capa de platino de tres átomos controlada con precisión, lo que ayuda a optimizar los efectos geométricos y electrónicos y a mejorar la actividad catalítica.

Esta tecnología reduce en un 90 por ciento el consumo de energía necesario para sintetizar catalizadores por unidad de masa y evita el uso de reactivos peligrosos o altamente contaminantes.

Los catalizadores sintetizados mediante el nuevo método alcanzaron una potencia nominal de 15,2 kilovatios por gramo de platino en pilas de combustible de hidrógeno, demostrando además una excelente durabilidad.

Hu Wenbin, profesor de la Universidad de Tianjin y autor principal del artículo, afirmó que esta tecnología proporciona un nuevo enfoque para la síntesis precisa y eficiente de catalizadores de metales nobles con estructuras finas.

Se prevé que esta tecnología respalde aplicaciones más amplias en hidrógeno verde, fabricación de productos químicos de alta gama, catálisis ambiental, productos químicos finos y síntesis farmacéutica.

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