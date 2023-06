Nuevo producto Solar Generator 2000 Plus de Jackery

(Información remitida por la empresa firmante)

-Jackery avanza el límite de la industria con el nuevo producto Solar Generator 2000 Plus, optimizado para un rendimiento de vanguardia, fiabilidad y tranquilidad

FREMONT, Calif., 14 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- Jackery , un líder mundial en soluciones innovadoras de energía portátil y energía verde para exteriores, presenta el nuevo producto Solar Generator 2000 Plus para satisfacer la creciente necesidad de energía verde con las mínimas molestias. Como líder del sector, Jackery se esfuerza por garantizar que los usuarios tomen el control total de sus necesidades energéticas. Con seis paneles solares Jackery SolarSage 200, el nuevo Jackery Solar Generator 2000 Plus puede recargarse rápidamente con una batería de larga duración. Ya sea para la vida interior o la aventura al aire libre, la capacidad de energía mejorada, la duración de la batería, y la mejora de la reducción de ruido en conjunto hacen del Jackery Solar Generator 2000 Plus una necesidad impecable.

Energía y Tranquilidad: Potenciar el juego con la paz definitiva

El Jackery Solar Generator 2000 Plus está diseñado para quienes buscan disfrutar de más libertad e independencia energética. También está optimizado con un proceso de carga sin ruido para una mejor experiencia de usuario.

Las celdas ultraduraderas de la batería de fosfato de hierro y litio (LFP) permiten que un solo dispositivo alcance una vida útil de 10 años, y el nivel de carga de la batería puede mantenerse al 70% tras 4000 ciclos de carga.

Para los usuarios que buscan un estilo de vida sostenible, el 2000 Plus será un compañero fiable gracias a su batería de larga duración.

Los paneles solares Jackery Solar Generator 2000 Plus también integran la tecnología Interdigitated Back Contact (IBC) en su estructura, logrando una tasa de eficiencia de conversión solar líder en la industria de hasta el 25%. La tecnología IBC también permite que hasta seis dispositivos Jackery Solar Saga 200W conectados se carguen completamente en sólo dos horas. Con una mejor conversión de energía y eficiencia de carga, los usuarios no tienen que preocuparse por las condiciones de luz solar, el 2000 Plus es capaz de hacer frente a escenarios difíciles e incluso reducir los riesgos relacionados con la energía con una mejor accesibilidad energética.

El paquete de baterías adicional de Jackery puede aumentar aún más la capacidad de energía del Jackery Solar Generator 2000 Plus cuando está enchufado. Las baterías adicionales almacenan el exceso de energía solar generada durante las horas de máxima luz solar por la noche, haciendo que la carga sobre la marcha sea una experiencia fácil 7/24.

Mientras que la producción de energía verde sigue siendo una prioridad, la comodidad de los usuarios también se satisface con la tecnología patentada de disipación de calor. El nivel máximo de ruido está limitado a 53 dB y por debajo de 30 dB a temperatura ambiente, tan silencioso como una biblioteca. Para los que no soportan el ruido, el Jackery Solar Generator 2000 Plus es un producto potente pero agradable.

Seguridad prometida: garantía total para todos

El Jackery Solar Generator 2000 Plus alcanza un rendimiento líder en la industria sin comprometer la seguridad gracias a varios sistemas de seguridad avanzados.

Además, el sistema inteligente patentado ChargeShield de Jackery y la tecnología de carga rápida STEP CHARGE aumentan la vida útil de la batería en un 50% en comparación con algoritmos de carga más uniformes. Esto se logra mediante el aumento de los tiempos de ciclo en un 50% una vez que la batería alcanza el 70% de salud de la batería. Este algoritmo dinámico también evita el sobrecalentamiento durante el proceso de carga, abordando las preocupaciones de seguridad relacionadas con la precipitación de litio causada por la carga de alta corriente a bajas temperaturas.

Compromiso duradero: Producción verde para un mundo verde

Con el compromiso de llevar la energía verde al mundo, Jackery se enorgullece de mantener los más altos estándares de sostenibilidad en todas las operaciones comerciales, lo que es posible gracias a que garantiza que los productos siguen los mejores estándares mundiales de seguridad y rendimiento.

Jackery se ha convertido en la primera marca fotovoltaica del mundo certificada por TÜV SÜD. Además, los materiales de producción de los generadores solares de Jackery están certificados por SGS, una de las principales empresas de pruebas del mundo reconocida por su sostenibilidad y calidad globales.

Durante más de una década, Jackery ha sido pionera en tecnología de energías renovables. La empresa se esfuerza por utilizar su experiencia y conocimientos en energía solar para desarrollar generadores de energía portátiles de alto rendimiento, seguros y asequibles que reduzcan la dependencia de las personas de los combustibles fósiles.

Si desea más información sobre Jackery y sus productos, visite www.jackery.com y conecte a través de Facebook , Instagram , Twitter , YouTube y Tiktok .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2098584/image.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/1877275/Jackery_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nuevo-producto-solar-generator-2000-plus-de-jackery-301850358.html