-El nuevo QUATRA 100M 5G mejora la plataforma DAS empresarial de Nextivity, compatible con redes públicas, privadas e IoT

La solución CEL-FI QUATRA100M 5G SA o NSA soluciona los problemas de señal 5G y ofrece mayor compatibilidad con redes IoT para fábricas, almacenes, hospitales, hoteles y otros grandes espacios.

SWINDON, Inglaterra, 16 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, Nextivity, el líder de la industria en soluciones de cobertura DAS celular, lanzó el CEL-FI QUATRA100M a los mercados del Reino Unido y EMEA, y próximamente a otros mercados. El CEL-FI QUATRA100M es una solución de cobertura celular 5G escalable, de nivel empresarial, autónoma (SA) o no autónoma (NSA), con compatibilidad integrada con redes IoT. El sistema ofrece velocidades ultrarrápidas y baja latencia, ampliando el alcance del 5G y siendo compatible con redes 5G privadas.

Parte de la familia CEL-FI QUATRA, líder en la industria, el 100M utiliza la tecnología patentada IntelliBoost para mantener un rendimiento óptimo con una configuración automática completa de todos los parámetros 5G. El rendimiento del QUATRA 100M rivaliza con el de los DAS tradicionales, más costosos. La distribución de señal sin pérdidas en toda el área de cobertura permite diseños flexibles para cubrir incluso los entornos más complejos.

Compatible con redes 5G públicas y privadas, el QUATRA 100M forma parte de la cartera de Nextivity, que permite a los clientes optimizar sus DAS. Además de ser compatible con redes de sensores IoT mediante las ANTENAS DE SERVIDOR INTELIGENTE patentadas por Nextivity, dos puertos Ethernet IoT integrados facilitan la implementación de aplicaciones avanzadas de control operativo, de seguridad y de edificios. Entre las aplicaciones más populares se incluyen botones de pánico, detección de disparos, monitoreo ambiental y detección de ocupación. Esta solución es ideal para la industria manufacturera, edificios inteligentes, almacenes y distribución.

La solución ya está disponible en la región EMEA, compatible con las bandas 1, n1, 3, n3, 5, n5, 7, n7, 8, n8, 20, n20, 26, n26, 28, n28, 40, n40, n77 y n78.

"Nos entusiasma lanzar esta evolución de nuestras famosas soluciones QUATRA DAS. Con su rendimiento excepcional, podemos ofrecer velocidades ultrarrápidas y baja latencia a los usuarios de interiores a una fracción del coste total de propiedad (TCO) de las soluciones tradicionales. Gracias a la compatibilidad con 5G privado y nuestro ecosistema "Do More with DAS", las empresas modernas pueden transformar realmente no solo la experiencia de sus usuarios, sino también todas sus operaciones comerciales", afirmó Michiel Lotter, consejero delegado de Nextivity.

CEL-FI QUATRA100M está disponible para su compra a través de distribuidores e integradores de sistemas autorizados de Nextivity en EMEA, con un lanzamiento previsto en Norteamérica para finales de 2025. Para más información, visite nextivityinc.com/quatra-100m.

Acerca de Nextivity

Nextivity, Inc. fabrica las soluciones de cobertura de redes celulares, de seguridad pública y privadas más inteligentes, potentes y fáciles de usar del mundo, que impulsan la conectividad y permiten a personas y empresas alcanzar sus objetivos más ambiciosos. Las soluciones de Nextivity incluyen la popular línea de productos CEL-FI, impulsada por el chip patentado IntelliBoost, que utiliza procesamiento digital de señales para optimizar el rendimiento celular en tiempo real y ofrecer una cobertura inigualable para organizaciones, hogares y vehículos en más de 100 países. Todas las soluciones de Nextivity son totalmente seguras para la red y las utilizan más de 200 operadores de redes móviles en todo el mundo. Nextivity cuenta con soluciones de conectividad FirstNet para cada situación: en vehículos, edificios y portátiles. Nextivity tiene su sede en San Diego, California, EE.UU. Visítenos en nextivityinc.com y síganos en LinkedIn.

