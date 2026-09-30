El nuevo ritual que está revolucionando el bienestar materno llega a Puerto de la Cruz - Tenerife Japanese Head Spa

(Información remitida por la empresa firmante)

Tenerife, 30 de septiembre de 2026.- En los últimos años, el bienestar ha dejado de ser un lujo superfluo para convertirse en una necesidad fundamental. Sin embargo, dentro de este universo de autocuidado, hay un colectivo que empieza a reclamar con fuerza su propio espacio: las futuras madres y las mujeres que atraviesan la etapa del postparto. En sintonía con las grandes tendencias internacionales de ciudades como Tokio, Seúl o Nueva York, Puerto de la Cruz se sitúa en la vanguardia del bienestar insular de la mano de Japanese Head Spa Tenerife, integrando estos rituales como una extensión natural del estilo de vida en la isla.

La tendencia global: maternidad consciente y experiencias sensoriales

La maternidad —tanto en la gestación como tras el nacimiento— exige una atención diferente: más pausada, altamente sensorial y profundamente respetuosa con los ritmos del cuerpo. Durante el embarazo y el postparto, la molestia de las piernas cansadas, la pesadez, el cansancio acumulado o la necesidad de hidratación profunda condicionan el día a día. En este contexto, los spas especializados han dejado de centrarse únicamente en la estética tradicional para convertirse en verdaderos refugios de acompañamiento físico y emocional.

Bajo esta filosofía, Japanese Head Spa Tenerife ha diseñado experiencias exclusivas creadas específicamente para devolver la calma, la ligereza y la conexión corporal en dos momentos determinantes de la vida de una mujer.

Ritual prenatal PREMOM: la pausa sagrada a partir del 4º mes

Concebido especialmente para gestantes a partir del cuarto mes de embarazo, el ritual prenatal PREMOM es un tratamiento de 60 minutos enfocado en aliviar los cambios físicos más exigentes de la gestación.

A través de un ritmo lento y una atmósfera totalmente adaptada en posiciones cómodas y seguras, este ritual articula tres pilares fundamentales. En primer lugar, el masaje drenante en piernas y extremidades está diseñado para favorecer la circulación, aliviar la pesadez y reducir la molesta sensación de piernas cansadas. A su vez, la mascarilla nutritiva de leches tibias y funcionales cuenta con activos como el jazmín, pensados para devolver la elasticidad e hidratación profunda a la piel. Además, las suaves maniobras relajantes y la aromaterapia delicada están orientadas a regular la respiración, calmar el sistema nervioso y generar una sensación de seguridad y confort absoluto.

POSTMOM: el ritual de reconexión para el postparto

El postparto es una etapa tan intensa como silenciosa, habitualmente marcada por la falta de descanso y la adaptación a una nueva realidad. POSTMOM nace para acompañar ese regreso al propio cuerpo cuando el bebé ya ha llegado.

Mediante maniobras de liberación corporal, drenaje suave y la combinación de botánicos funcionales como madreselva, loto y lavanda, esta experiencia favorece: la recuperación emocional y la desconexión del cansancio acumulado, la sensación inmediata de ligereza y el alivio de la retención de líquidos, y un viaje progresivo de bienestar a través del contacto consciente y la temperatura cálida de los productos.

"Muchas mujeres describen estas experiencias como el primer momento de verdadera calma tras el nacimiento", aseguran desde Japanese Head Spa Tenerife.

Un espacio que se siente como un abrazo (y una idea de regalo diferente)

Más allá de la técnica, la clave de Japanese Head Spa Tenerife radica en su concepto de espacio seguro. Desde la iluminación cálida y la música ambiental progresiva hasta la temperatura exacta de las fórmulas, cada detalle está orquestado para que el cuidado no se acelere, sino que se acompañe.

Además, estas experiencias han comenzado a consolidarse como una alternativa de regalo muy demandada. A través de sus tarjetas regalo, permiten obsequiar a las futuras madres con un espacio dedicado exclusivamente a ellas, rompiendo con la costumbre tradicional de centrar todos los obsequios únicamente en la llegada del bebé.

En un momento en el que las mujeres buscan espacios respetuosos y humanos, Puerto de la Cruz reafirma su posición en el mapa de las experiencias maternas más innovadoras, recordando que cuidar a la madre es también la mejor forma de cuidar la vida que nace.

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Emisor: Tenerife Japanese Head Spa

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