- Nuevo sistema Universal GPU de Supermicro: Admite todas las principales arquitecturas de CPU, GPU y Fabric

Simplifica las implementaciones de clientes, ofrece máxima modularidad y opciones de personalización para IA, ML y HPC

SAN JOSE, Calif., 21 de marzo, 2022 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), líder mundial en informática empresarial, almacenamiento, soluciones de redes y tecnología informática ecológica, ha anunciado una tecnología revolucionaria que simplifica las implementaciones de GPU a gran escala y es un diseño preparado para el futuro que admite tecnologías aún no anunciadas. El servidor Universal GPU proporciona la máxima flexibilidad en un servidor que ahorra recursos.

La arquitectura del sistema Universal GPU combina las últimas tecnologías que admiten múltiples factores de forma de GPU, opciones de CPU, almacenamiento y opciones de red optimizadas juntas para ofrecer sistemas altamente escalables y configurados de manera única. Los sistemas se pueden optimizar para las aplicaciones específicas de inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático (ML) y computación de alto rendimiento (HPC) de cada cliente. Las organizaciones de todo el mundo exigen nuevas opciones para su próxima generación de entornos informáticos, que tengan el margen térmico para la próxima generación de CPU y GPU.

"El servidor Universal GPU de Supermicro es un gran avance para nuestra industria y la infraestructura del centro de datos", dijo Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Con una única plataforma potente, modular y preparada para el futuro, hemos cambiado las reglas básicas sobre cómo los CTO y los administradores de TI pueden planificar nuevas implementaciones. Este es un diseño de sistema flexible y revolucionario que es simplemente el mejor disponible y permitirá rápidos despliegues a escala".

Inicialmente, la plataforma Universal GPU admitirá sistemas que contengan procesadores AMD EPYC™ 7003 de 3.ª generación con GPU MI250 o NVIDIA A100 Tensor Core 4-GPU, y procesadores escalables Intel Xeon de 3.ª generación con aceleradores de IA integrados y la NVIDIA A100 Tensor Core 4-GPU. Estos sistemas están diseñados con una capacidad térmica mejorada para admitir GPU de hasta 700 W.

La plataforma Supermicro Universal GPU está diseñada para funcionar con una amplia gama de GPU basadas en un diseño de estándares abiertos. Al adherirse a un conjunto acordado de estándares de diseño de hardware, como placa base universal (UBB) y módulos aceleradores OCP (OAM), así como PCI-E e interfaces específicas de la plataforma, los administradores de TI pueden elegir la arquitectura de GPU que mejor se adapte a sus necesidades. Cargas de trabajo de HPC o IA. Esto cumplirá con los exigentes requisitos de muchas empresas y simplificará la instalación, las pruebas, la producción y las actualizaciones de las soluciones de GPU. Además, los administradores de TI podrán elegir fácilmente la combinación correcta de CPU y GPU para crear el sistema más óptimo para sus usuarios.

El servidor GPU Universal 4U o 5U estará disponible para aceleradores que utilicen el estándar UBB, así como PCI-E 4.0 y próximamente PCI-E 5.0. Además, están disponibles 32 ranuras DIMM y una amplia gama de opciones de almacenamiento y redes, que también se pueden conectar mediante el estándar PCI-E. El servidor Supermicro Universal GPU puede acomodar GPU que utilizan placas base en los factores de forma SXM u OAM que utilizan interconexiones de GPU a GPU de muy alta velocidad, como NVIDIA NVLink o AMD xGMI Infinity, o conectan GPU directamente a través de una ranura PCI-E. Se admitirán todas las principales plataformas actuales de CPU y GPU, lo que brindará a los clientes opciones que coincidan con sus cargas de trabajo exactas.

El servidor está diseñado para un flujo de aire máximo y se adapta a las CPU y GPU actuales y futuras donde se requieren las CPU y GPU con el TDP más alto para obtener el máximo rendimiento de la aplicación. Las opciones de refrigeración líquida (directo al chip) están disponibles para el servidor Supermicro Universal GPU, ya que las CPU y GPU requieren mayores soluciones de refrigeración. Además, con su diseño modular, se pueden reemplazar o actualizar subsistemas específicos de este servidor, lo que extiende la vida útil del sistema en general y reduce los desechos electrónicos generados por el reemplazo completo con cada nueva generación de tecnología de CPU o GPU.

Citas de apoyo

"La GPU NVIDIA A100 Tensor Core acelera todas las aplicaciones de IA y más de 2.700 aplicaciones de HPC", dijo Paresh Kharya, director sénior de gestión de productos para informática de centros de datos de NVIDIA. "La nueva plataforma de servidor de Supermicro integra NVIDIA A100 para ofrecer a las empresas un sistema potente que puede proporcionar un rendimiento y una productividad excepcionales para una amplia gama de cargas de trabajo que incluyen HPC, inferencia de IA, capacitación y aprendizaje automático".

"AMD valora nuestra estrecha relación con Supermicro. Estamos ansiosos por los sistemas Supermicro Universal GPU, que serán una plataforma ideal para demostrar nuestras innovaciones avanzadas de CPU AMD EPYC y GPU AMD Instinct que abordan las necesidades de la industria HPC y la demanda para cargas de trabajo de centros de datos acelerados por cómputo", dijo Brad McCredie, vicepresidente corporativo, GPU de centro de datos y procesamiento acelerado, AMD.

Se puede encontrar información adicional sobre Universal GPU online, así como un seminario web programado para el 21 de abril de 2022 a las 10:00 am PT.

Acerca de Supermicro

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es un líder mundial en soluciones TI totales optimizadas para aplicaciones. Fundada y operando en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer la primera innovación del mercado para la empresa, la nube, la IA y la infraestructura de TI 5G Telco/Edge. Nos estamos transformando para ser un proveedor de Soluciones Totales de TI con sistemas de servidores, IA, almacenamiento, IoT y switches, software y servicios, al tiempo que seguimos ofreciendo productos avanzados de placa base, alimentación y chasis de alto volumen. Los productos se diseñan y fabrican internamente (en Estados Unidos, Taiwán y Países Bajos) aprovechando las operaciones globales para la escala y la eficiencia y se optimizan para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Green Computing). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions® permite a los clientes optimizar su carga de trabajo y aplicación exactas seleccionando entre una amplia familia de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un amplio conjunto de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, energía y soluciones de refrigeración (con aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o registradas de Super Micro Computer, Inc.

El resto de las marcas, nombres y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1769835/Supermicro_Universal_GPU_Servers.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg