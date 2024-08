El nuevo teléfono Blockchain de BitMobile South Africa y The Device Store lanzan Phenix X en toda Zambia

(Información remitida por la empresa firmante)

El nuevo teléfono Blockchain de BitMobile South Africa y The Device Store anuncian una asociación estratégica para lanzar Phenix X en toda Zambia

Zambia, 21 de agosto de 2024.- BitMobile South Africa, un innovador líder en tecnología móvil, y The Device Store, una cadena minorista de dispositivos móviles de primer nivel en Zambia, se enorgullecen de anunciar una asociación estratégica para llevar el vanguardista teléfono Phēnix X blockchain a clientes de todo el país. Esta asociación marca un hito importante en la distribución de tecnología móvil en Zambia, proporcionando una experiencia de tienda sin precedentes tanto para los clientes individuales como para las empresas.



En el marco de esta asociación, The Device Store será el principal socio minorista de Phēnix X en todos sus centros comerciales de Zambia, además de servir como punto de distribución para otras tiendas relacionadas con dispositivos. El objetivo de la colaboración es ofrecer una experiencia de compra única y sin fisuras, con modelos de teléfono exclusivos, accesorios, planes de telefonía y servicios integrales, incluida una operación de asistencia y reparación de dispositivos.



Declaraciones de los CEOs:

Brian Maw, CEO de BitMobile África del sur, expresó su entusiasmo por la asociación: "Estamos encantados de unir fuerzas con The Device Store para llevar el teléfono Phēnix X blockchain a Zambia. Esta asociación representa un importante paso adelante para hacer accesible la tecnología de vanguardia al mercado zambiano. Con la amplia red minorista de The Device Store y nuestra innovadora tecnología, estamos seguros de que decenas de miles de zambianos pronto experimentarán el futuro de la comunicación móvil".



Mauris Musambi, CEO de The Device Store, añadió, "la asociación con BitMobile encaja perfectamente con nuestra misión de ofrecer la tecnología más avanzada a nuestros clientes. El teléfono Phēnix X cambia las reglas del juego y estamos encantados de ofrecerlo en exclusiva en nuestras tiendas de Zambia. Nuestros capacitados equipos de venta al por menor, la excelente exposición de los productos y la sólida gestión del inventario garantizarán que cada cliente reciba la mejor experiencia possible".



Modelos de teléfono y ofertas exclusivas: The Device Store presentará el innovador teléfono Phēnix X blockchain y la tableta que se anunciará próximamente, disponibles a través de sus puntos de venta y su red de distribución. Los clientes podrán disfrutar de ofertas especiales, como paquetes de accesorios y planes de telefonía, que convertirán a The Device Store en el destino ideal para todas sus necesidades de telefonía móvil.



Experiencia de compra integral: The Device Store se compromete a ofrecer una experiencia de compra integral. Además del teléfono Phēnix X, los clientes encontrarán una amplia gama de accesorios, planes de telefonía y servicios, todo bajo un mismo techo. Tanto si se trata de comprar un teléfono nuevo, como de obtener asesoramiento experto o acceder a servicios de reparación, The Device Store aspira a ser la principal tienda integral de tecnología móvil de Zambia.



Participación y apoyo de la comunidad: La asociación también hace hincapié en el compromiso con la comunidad. BitMobile y The Device Store colaborarán con las comunidades locales a través de diversas iniciativas, garantizando que la presencia de la tienda tenga un impacto positivo. Se fomentará la participación pública a través de eventos, talleres y promociones que pongan de relieve el compromiso de la tienda con el apoyo a la comunidad local.



Estrategia colaborativa de ventas y marketing: En estrecha colaboración con otras empresas minoristas, BitMobile y The Device Store se centrarán en crear una excelente experiencia en la tienda. Esto incluye expositores de productos de primera categoría, señalización y un equipo de vendedores bien formado y dotado de amplios conocimientos sobre productos y técnicas de venta. Los niveles de inventario se vigilarán de cerca para garantizar una disponibilidad constante de los productos, y un plan de marketing conjunto coordinará las actividades promocionales y la exposición en las tiendas.



Fomentar un entorno de colaboración: La asociación entre BitMobile y The Device Store se asienta sobre una base de colaboración, destinada a abordar todas las oportunidades para ofrecer la mejor experiencia posible a los clientes. Ambas empresas se dedican a mantener una sólida relación de trabajo que beneficie a todas las partes implicadas, desde los proveedores hasta los clientes.



Acerca de BitMobile Sudáfrica: BitMobile es un proveedor líder de soluciones innovadoras de tecnología móvil, especializado en dispositivos basados en blockchain que son seguros, fiables y diseñados para el futuro. Con el compromiso de ampliar los límites de lo posible, BitMobile está a la vanguardia de la innovación en tecnología móvil.



Acerca de The Device Store: The Device Store es una de las principales cadenas minoristas de dispositivos móviles de Zambia, que ofrece una amplia gama de teléfonos, accesorios y servicios. Centrada en la satisfacción del cliente y el apoyo a la comunidad, The Device Store se dedica a ofrecer los mejores productos y servicios a sus clientes.







Contacto

Nombre contacto: Chris Benedict

Descripción contacto: Bitmobile, South Africa

Teléfono de contacto: 1-844-724-8911