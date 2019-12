COMUNICADO: Nuevos datos que comparan los resultados del perfil genómico de mujeres premenopáusicas con cáncer de mama incipiente

Publicado 13/12/2019 14:03:06 CET

- Los resultados del estudio PROMIS se presentan hoy en el SABCS 2019

IRVINE, California, y ÁMSTERDAM, 13 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ --Agendia, Inc. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2668893-1&h=76850851&u=h....], un líder mundial en oncología de precisión para el cáncer de mama, ha anunciado hoy que dispone de nuevos datos que comparan los resultados de los perfiles genómicos de pacientes menores de 50 años con cáncer de mama incipiente. Los datos, que se presentan hoy en el Simposio sobre Cáncer de Mama de San Antonio (SABCS, por sus siglas en inglés) 2019, muestran que el ensayo con 70 genes, MammaPrint, podría identificar de manera más eficaz a mujeres premenopáusicas quienes podrían evitar la quimioterapia sin riesgos.

Uno de los mayores retos a los que se enfrentan los facultativos al tratar a pacientes con cáncer de mama incipiente y curable es escoger una vía de tratamiento que mitigue el riesgo de recidivas, sin caer en el infratratamiento ni en un sobretratamiento. Los perfiles genómicos han ayudado a abordar esta necesidad clínica, pero los resultados recientes sugieren que la edad de la paciente podría afectar a la veracidad de los resultados en algunos ensayos. Un seguimiento al estudio TAILORx publicado en 2018 llevó a un cambio en la estratificación de la puntuación del riesgo de recidivas (RS, por sus siglas en inglés) en pacientes menores de 50 años y, lo que es más importante aún, presentó indicaciones clara sobre el tratamiento ideal en pacientes con una RS 21-25 poco clara.

"Entender cómo puede afectar la edad de una paciente a los beneficios de la quimioterapia es de gran importancia, y se debe explorar y aclarar aún más", dijo William Audeh, licenciado en medicina y cirugía, director médico de Agendia.

El estudio prospectivo de MammaPrint en pacientes con cáncer de mama con una puntuación de riesgo de recidivas intermedia (PROMIS, por sus siglas en inglés) de Agendia ya había demostrado que MammaPrint, que ofrece un resultado binario de riesgo alto o bajo de sufrir recidivas, proporciona resultados de utilidad clínica para las pacientes con un RS 18-30 en el ensayo de 21 genes. Los resultados que se presentan hoy en el SABCS representan un subanálisis de los datos del estudio PROMIS que realizó Agendia para determinar el potencial de las pruebas MammaPrint para ayudar a las mujeres premenopáusicas a decidir sobre su tratamiento de quimioterapia posquirúrgico.

Los resultados, estadísticamente significativos, muestran que el 58% de las mujeres de 50 años o menos con una RS 18-20, y el 46% de aquellas con una RS 21-25 reciben el resultado de MammaPrint de "riesgo bajo", por lo que podrían evitar la quimioterapia sin peligro. Además, un 15% de las mujeres con una RS 26-30 también recibieron un resultado de MammaPrint de "riesgo bajo" y podrían optar a una reducción gradual del tratamiento de quimioterapia posquirúrgico.

El estudio "Treatment recommendations in ER+ patients <50 years: Comparison of the 21-gene assay and 70-gene signature in the PROMIS study" (Recomendaciones de tratamiento en pacientes con receptores estrogénicos positivos de <50 años. Comparación del ensayo de 21 genes y la firma de 70 genes del estudio PROMIS), puede descargarse en: https://www.agendia.com/wp-content/uploads/2019/11/SABCS-201... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2668893-1&h=1662878885&u...]

Acerca de AgendiaAgendia es una empresa de diagnósticos moleculares comprometida con mejorar los desenlaces clínicos de las pacientes con cáncer de mama incipiente e informarles sobre el proceso. La compañía actualmente ofrece dos pruebas de perfilación genómica disponibles comercialmente, procesadas en sus instalaciones de vanguardia en Irvine (California). Agendia también ofrece un equipo de secuenciación de última generación para los laboratorios nacionales fuera de los Estados Unidos.

MammaPrint®, el ensayo sobre recidivas de cáncer de mama con 70 genes, es la primera prueba sobre riesgos de recidivas aprobada por la FDA y respaldada por datos de resultados prospectivos en estudios arbitrados, e incluye directrices sobre tratamientos tanto nacionales como internacionales. BluePrint®, el ensayo de subtipificación molecular de 80 genes, es una prueba comercializada que evalúa la biología subyacente tumoral para determinar qué fomenta el crecimiento del tumor. Juntos, MammaPrint® y BluePrint® ofrecen un perfil genómico exhaustivo para ayudar a los facultativos a tomar decisiones más informadas en los tratamientos pre y posoperatorios. Al desarrollar pruebas genómicas novedosas de base científica, Agendia espera contribuir a satisfacer las cambiantes necesidades clínicas de las pacientes con cáncer de mama y sus médicos.

Los ensayos de Agendia pueden pedirse sobre biopsias con aguja gruesa o muestras quirúrgicas, y los resultados se envían en tan solo 5 o 7 días, para poder decidir los tratamientos pre y posoperatorios con más información. Para obtener más información sobre los ensayos y pruebas en curso de Agendia, visite www.agendia.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2668893-1&h=2212109171&u...]

