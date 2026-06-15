Nuevos hallazgos sobre IA en farmacia revelan la verdadera barrera para escalar: ejecución, no innovación

Nuevos hallazgos sobre IA en farmacia en un estudio de Lingaro - Lingaro

(Información remitida por la empresa firmante)

Un estudio de Lingaro entre 150 directivos del sector farmacéutico y de ciencias de la vida concluye que, aunque la IA goza de una fuerte visibilidad estratégica, la falta de gobernanza, datos fiables y adopción operativa sigue dificultando su implantación a gran escala

Madrid, 15 de junio de 2026.- Las compañías farmacéuticas ya no tienen dificultades para identificar oportunidades relacionadas con la inteligencia artificial (IA); el reto ahora es escalarlas. Nuevos hallazgos de Lingaro, basados en una investigación realizada entre 150 altos directivos de los sectores farmacéutico y de ciencias de la vida, muestran que la IA cuenta con una sólida visibilidad estratégica en toda la industria, pero que la mayoría de las organizaciones carecen de las bases necesarias para transformar el impulso inicial en un impacto empresarial sostenido.



Casi el 60 % de los encuestados afirma que su estrategia de IA carece de una asignación clara de responsabilidades, lo que pone de manifiesto una brecha entre la ambición de los líderes y la responsabilidad operativa. Sin una definición clara de la propiedad empresarial y de los indicadores de éxito, muchas compañías permanecen estancadas entre la fase de experimentación y el despliegue a gran escala.



Los datos constituyen otro obstáculo importante. Según el estudio, el 67,3 % de los directivos farmacéuticos informa de que sus datos están fragmentados o son solo parcialmente fiables. En un sector en el que los datos comerciales, médicos, regulatorios y de pacientes suelen estar repartidos entre sistemas desconectados, una calidad deficiente de los datos puede retrasar la toma de decisiones, reducir la confianza y limitar el rendimiento de la IA.



Muchas iniciativas de IA tampoco están alineadas con las necesidades de los usuarios finales. Más de la mitad de los encuestados señala una participación inconsistente de los usuarios en el diseño de las soluciones de IA, mientras que un 14,3 % afirma que sigue predominando un enfoque centrado en la tecnología. En el sector farmacéutico, el éxito depende de que la IA contribuya a la toma de decisiones reales en áreas médicas, comerciales y de acceso al mercado.



"La industria farmacéutica ya ha superado la fase en la que la IA era únicamente una cuestión de interés o una señal de innovación", afirmó Wiktor Fido, director general para EMEA de Lingaro. "Las organizaciones que tomarán la delantera serán aquellas que consideren la IA como un reto de modelo operativo, y no solo tecnológico. Eso implica definir responsabilidades, establecer disciplina en la gestión de los datos e incorporar la IA a las decisiones cotidianas desde el primer día".



La investigación pone de relieve lo difícil que sigue siendo esa transición. Más de tres cuartas partes de los encuestados (76,5 %) afirman encontrarse todavía entre la fase de prueba de concepto y la producción escalable, lo que sugiere que muchas empresas aún no han implantado la gobernanza, los métodos de ejecución y la infraestructura necesarios para escalar con éxito. Al mismo tiempo, el 64,3 % señala que la IA todavía no está integrada en los flujos de trabajo y las decisiones diarias, mientras que la adopción y la gestión del cambio son consideradas la principal barrera para avanzar por el 31,6 % de los participantes.



"Uno de los mensajes más claros de los datos es que la adopción sigue estando infravalorada", señaló Ivanka Vankova, responsable de Ciencias de la Vida y Analítica Comercial en Lingaro. "La formación es importante, pero no sustituye a la integración. La IA genera valor cuando se incorpora a las plataformas, los flujos de trabajo y las decisiones específicas de cada función que configuran el trabajo diario".



El informe completo está disponible en: The State of AI Readiness in Pharma.



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