(Información remitida por la empresa firmante)

- Brillando en Birmingham: los nuevos modelos de Higer emprenden una nueva etapa en el mercado de Reino Unido de autobuses y autocares

BIRMINGHAM, Inglaterra, 9 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Euro Bus Expo 2026 se inauguró el 3 de noviembre en el NEC de Birmingham, Reino Unido. Junto con su distribuidor en Reino Unido, Harris Bus & Coach, HIGER presentó tres modelos —el Azure 9, el V12 y el V10— y lanzó oficialmente el Azure 9, un autobús urbano desarrollado específicamente para el mercado británico.

El Azure 9 es el primer modelo de HIGER que accede al mercado convencional de autobuses urbanos en el Reino Unido. Con una longitud de 8,9 metros, incorpora un motor Cummins Euro-6 de 4,5 litros combinado con una transmisión automática Voith. Gracias a su suspensión neumática, frenos de disco en ambos ejes y sistema EBS de WABCO, está preparado para afrontar las exigentes rutas urbanas caracterizadas por constantes paradas y arranques. El equipamiento de serie incluye una pantalla LED que indica la próxima parada, puertos de carga USB-C en cada asiento y un sistema de bucle de inducción magnética de Ardent. Sus dimensiones compactas responden directamente a los desafíos que plantea la operación de rutas urbanas de conexión en el Reino Unido.

Para el mercado británico, HIGER y su distribuidor han diseñado un plan de asistencia altamente competitivo: una garantía del fabricante de 3 años o 300.000 km, respaldada por una red de servicio compuesta por aproximadamente 50 centros de Harris Bus & Coach; de este modo, cualquier zona operativa se encuentra a una distancia máxima de 150 km y 90 minutos de trayecto del centro de asistencia más cercano. "Vemos oportunidades importantes para el Azure 9 en el mercado británico de servicios regulares", afirmó Dave Porter, director general de Harris Bus & Coach. "Se trata de un producto consolidado de HIGER, que cuenta con un motor Cummins Euro-6 y una transmisión automática Voith —una combinación de eficacia probada para los operadores— con una configuración diseñada específicamente para satisfacer las exigencias de la operación de autobuses urbanos".

El V12 expuesto en el stand ya se ha incorporado a la red de FlixBus en el Reino Unido y ha comenzado a someterse a pruebas a gran escala. Este año, el V12 destacó luciendo la emblemática imagen en color verde de FlixBus. Shamil Maindiratta, director general de FlixBus en Reino Unido, señaló: "Ofrecer una experiencia de alta calidad en cada viaje es nuestra prioridad. Esto comienza con vehículos seguros, fiables y modernos que incluyen las características clave esperadas en cualquier servicio de FlixBus: el característico color verde, puntos de carga y asientos cómodos. A medida que avanzamos hacia el liderazgo en el mercado, con nuestros ambiciosos planes de crecimiento para 2027, estamos muy interesados en ver los resultados del HIGER V12 como parte de nuestra red en expansion". El modelo V10 también ha logrado reconocimiento en el mercado: ya ha sido adquirido por el operador británico BENNETTS.

HIGER responde a las exigencias de un mercado maduro como el de Reino Unido, centrado en autobuses y autocares, mediante una propuesta integral que abarca el producto, la garantía y el respaldo de una red de concesionarios; todo ello refleja la confianza en los vehículos de fabricación china y una sólida comprensión de las necesidades operativas en Europa.

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