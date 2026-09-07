Los nuevos patinetes eléctricos insignia de Segway ganan dos premios de oro en la IFA 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Los modelos ZT3 MAX y MAX G3 Pro fueron reconocidos por sus avances en tecnología de conducción todoterreno y de largo alcance antes de su lanzamiento europeo en octubre.

BERLÍN, 7 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Segway ha recibido dos premios de oro en la IFA 2026 de Berlín por sus próximos patinetes eléctricos insignia: el ZT3 MAX y el MAX G3 Pro. El Segway eKickScooter ZT3 MAX ganó el premio de oro a la tecnología de patinetes eléctricos todoterreno, mientras que el Segway eKickScooter Ninebot MAX G3 Pro recibió el premio de oro a la tecnología de conducción de largo alcance. Ambos modelos se lanzarán en Europa en octubre de 2026.

Los Premios Globales a la Innovación Tecnológica de Productos se entregan anualmente en la IFA, una de las ferias de electrónica de consumo más importantes del mundo. Fundados en 2014 por International Data Group (IDG) y la Cámara de Comercio e Industria Alemana (DIHK), con el apoyo constante de la IFA, estos premios reconocen la innovación en la industria global de la electrónica de consumo. Este doble reconocimiento subraya la sólida trayectoria de Segway en dos pilares fundamentales de la micromovilidad inteligente.

Basándonos en dos familias de productos estrella

Las series MAX G y ZT representan dos de las familias de patinetes eléctricos insignia de Segway, cada una diseñada para ofrecer una experiencia de conducción distinta. La serie MAX G está pensada para desplazamientos de larga distancia, fiabilidad diaria y comodidad, mientras que la serie ZT se centra en la capacidad todoterreno, la estabilidad y la seguridad en diversas superficies.

Desde su lanzamiento, los modelos ZT3 Pro y MAX G3 han tenido una gran acogida entre los usuarios de Europa y Norteamérica, convirtiéndose en dos de los patinetes eléctricos prémium más exitosos de Segway. Los modelos MAX G3 Pro y ZT3 MAX se basan en esta sólida trayectoria, incorporando importantes avances en tecnología, rendimiento y experiencia de conducción.

Ambos modelos reflejan la filosofía de desarrollo de Segway: la tecnología debe moldearse según la forma en que la gente realmente usa el vehículo. Desde los adoquines de las ciudades europeas hasta las colinas, el viento y el tráfico intermitente, los escenarios del mundo real han influido directamente en su diseño. Segway integra hardware, software y control inteligente en un sistema de conducción coherente, en lugar de optimizar las especificaciones individuales de forma aislada.

Las especificaciones completas, la disponibilidad y los precios se anunciarán en el lanzamiento europeo en octubre.

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