Nuix lanza la IA de agente en Nuix Neo con registro de auditoría integrado

(Información remitida por la empresa firmante)

SYDNEY, 22 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Nuix (ASX: NXL), proveedor de software de análisis e inteligencia para investigaciones, ha lanzado hoy Nuix Neo AI Agent. El software de Nuix sirve para llevar a cabo el análisis de grandes volúmenes de datos no estructurados, como correos electrónicos y chats, para asuntos legales, normativos y penales de gran importancia, además de para el seguimiento del cumplimiento normativo. El agente de IA responde preguntas en lenguaje natural, vincula cada respuesta con su origen y registra los pasos realizados, lo que ayuda a empresas, equipos legales, auditores, reguladores y fuerzas del orden a explicar ante tribunales y juntas directivas cómo se obtuvieron los resultados.

Desarrollado siguiendo el marco Nuix Neo Gen AI, el agente de IA responde a consultas en lenguaje natural, lee y analiza documentos, imágenes y otros elementos, y encuentra y sigue conexiones entre personas, cuentas, comunicaciones y transacciones, y gracias a todo ello se consigue reducir el tiempo de revisión manual. Los administradores pueden limitar el gasto, realizar un seguimiento del uso y establecer restricciones en las solicitudes y respuestas.

"Durante más de dos décadas, las organizaciones han confiado en Nuix en todo lo relacionado con los asuntos de mayor importancia. La IA con capacidad de análisis forense debe elevar aún más ese nivel, por lo que creamos Nuix Neo AI Agent para demostrar su eficacia. Rastrea cada respuesta hasta su origen. Revisa cada paso. Confía en los datos de calidad forense procesados por la plataforma Nuix Neo", afirmó John Ruthven, consejero delegado de Nuix.

Nuix Neo AI Agent utiliza más de 20 herramientas pertenecientes a la plataforma Nuix Neo para trabajar con todos los inventarios de casos de Nuix Neo, contando con controles de acceso basados en roles. Además, se integra con el grafo de conocimiento de Nuix y puede generar consultas automáticamente, reduciendo con ello la necesidad de que los usuarios escriban consultas de forma manual. Las respuestas se vinculan a sus documentos de origen, y los investigadores pueden exportar la conversación completa, incluyendo los pasos realizados y los hallazgos.

Nuix Neo AI Agent aprovecha el marco Nuix Neo Gen AI, una infraestructura de nivel empresarial y una capa de orquestación controlada que conecta el LLM compatible elegido por el cliente con la capa de inteligencia de datos curada que proporciona el motor de procesamiento de datos patentado de la plataforma Nuix Neo. Los resultados de Nuix Neo AI Agent se basan en el material de origen y están diseñados para ser verificados con él; apoyando y acelerando, no reemplazando, el juicio de profesionales cualificados.

Acerca de Nuix

Nuix es una empresa de software global que presta servicios a organizaciones cuyas decisiones están sujetas al más alto escrutinio. Importantes agencias gubernamentales, bufetes de abogados, instituciones financieras, corporaciones y reguladores de todo el mundo confían en la capa de inteligencia de datos de nivel forense de Nuix para ayudar a transformar sus datos complejos en información precisa y defendible para asuntos de gran importancia. nuix.com.

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