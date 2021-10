El número virtual, la clave para pymes y autónomos

El número virtual de Telefácil se ha convertido en una pieza clave de las comunicaciones de los emprendedores, para pymes y autónomos. En esta época las herramientas que favorecen a la flexibilidad geográfica o el teletrabajo han despuntado

El número virtual es un número de teléfono virtual en la nube para recibir y realizar llamadas. El uso de este servicio es ideal para autónomos y pymes. Le permite separar la vida personal de la vida profesional con un número de teléfono de empresa. Puede crear desvíos por horarios, en horario de mañana y en horario de tarde. Puede crear hasta 5 desvíos de llamada diferentes, pudiendo dar prioridad a un dispositivo o número de teléfono sobre otro, estableciendo un tiempo de espera entre los diferentes desvíos.



Personalizando el buzón de voz con varios mensajes de voz, puede crear un mensaje diferente para las llamadas atendidas dentro del horario laboral, por ejemplo: “Está llamando a Fontanería Equis, en este momento los operadores están ocupados, por favor deje un mensaje para que puedan contactar lo antes posible con usted”. Y otro mensaje personalizado cuando la empresa está cerrada y no se atienden llamadas, estas irían directamente al buzón de voz.



El buzón de voz es un plus incluido de forma gratuita dentro del servicio del número virtual que aporta mayor flexibilidad. Cuando los clientes dejan un mensaje de voz en el buzón, el mensaje se manda automáticamente al correo electrónico con el audio del mensaje de voz. Lo que le da la oportunidad a la empresa de contactar con el cliente directamente.



Una opción extra del número de teléfono virtual es la grabación de llamadas que le ofrece controlar la calidad de la atención de los clientes y guardar una copia de seguridad de todas las conversaciones con su fecha y números de teléfonos implicados. El servicio de grabaciones le permite grabar todas las llamadas entrantes y llamadas salientes, que se enviarán automáticamente a los correos electrónicos definidos. La grabación tiene un coste adicional.



Además el número virtual dispone del primer mes gratuito para probar el servicio y aprovechar ese período para conocer a fondo todas las funciones y opciones.



Qué beneficios tiene dar de alta un número virtual vs número físico:



• Muestre su número profesional en el móvil personal de cada empleado.



• Cree un filtro de llamadas para evitar las llamadas que no desea.



• Active VoIP con recepción de hasta 3 llamadas entrantes simultáneas.



• Mayor flexibilidad geográfica, no importa la ubicación geográfica.



• No hace falta instalación en casa, oficina, etc.



• Alta gratuita y servicio técnico incluido, sin costes de mantenimiento.



• Elija o cree un número de teléfono fijo que le sea más fácil de recordar, por ejemplo: terminado en 0, en 23, etc.



¿Favorece al teletrabajo?

Sí, le permite estar conectado al número de empresa sin importar la ubicación geográfica. Además le aporta las herramientas necesarias a los empleados para seguir proyectando la imagen de empresa sin estar físicamente en la oficina. Otra ventaja con el teletrabajo es utilizar la VozIP permitiendo utilizar un teléfono IP con el router de casa y así conseguir abaratar en los costes de las comunicaciones. Los desvíos a VoIP son gratuitos, por lo cual es una ventaja doble.



El número virtual es la herramienta ideal para las comunicaciones a través de WhatsApp Business

Puede descargar la aplicación “WhatsApp Business” por excelencia para la comunicación en el día a día, para mantener una relación más cercana con los clientes pero con mejores funcionalidades que el “WhatsApp”. Así como separar su móvil personal del trabajo y proyectar una imagen profesional. Con automensajes de respuestas, con horarios definidos de atención al cliente y con muchas opciones para conseguir una comunicación directa, efectiva y resolutiva.







Contacto

Nombre contacto: Cristina Bedoya

Descripción contacto: Cristina Bedoya

Teléfono de contacto: 928400000