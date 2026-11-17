Nusa Home llega a España y Portugal con diseño contemporáneo para vivir la casa - Nusa Home

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva marca, disponible online, combina diseño contemporáneo, comodidad y precios accesibles bajo el lema For Home Lovers.

Madrid, 17 de noviembre de 2026.- Nusa Home se presenta en España y Portugal con una propuesta de mobiliario y decoración centrada en los hogares reales. La marca busca responder a las necesidades de quienes amueblan su primera vivienda, se mudan o quieren renovar una estancia, con piezas que combinan diseño contemporáneo, funcionalidad y precios accesibles.

Su catálogo reúne propuestas para el salón, el comedor, el dormitorio, la oficina y el exterior, además de iluminación y accesorios decorativos. La selección permite abordar tanto la decoración de una habitación completa como la incorporación de una pieza que transforme un rincón de la casa.

Diseño para distintas formas de vivir

La colección de sofás incluye modelos de dos y tres plazas, opciones con chaise longue y sofás cama. Distintos formatos y tapizados permiten adaptar la zona de estar a las dimensiones del espacio y a las rutinas de quienes lo utilizan, desde un apartamento urbano hasta un salón pensado para recibir a familiares y amigos.

Las mesas de comedor ocupan también un lugar destacado, con diseños redondos, rectangulares y extensibles. A estas propuestas se suman sillas tapizadas, butacas, aparadores, muebles para televisión y mesas auxiliares, junto con espejos y otras piezas decorativas.

Entre las referencias de la marca figuran la silla y el sillón Corfu, tapizados en tela, y la mesa de comedor rectangular Naxos. Sus líneas contemporáneas permiten integrarlos en ambientes diversos y combinarlos con piezas que ya forman parte del hogar.

La casa como una isla propia

El nombre Nusa significa isla e inspira el concepto de la marca: entender la casa como un lugar de regreso, descanso y encuentro. Un espacio donde compartir comidas, recibir a las personas cercanas y disfrutar de los pequeños rituales cotidianos.

De esta visión nace For Home Lovers, una firma dedicada a quienes disfrutan eligiendo y viviendo su casa. La propuesta presta atención a las distintas etapas de la vida y a los espacios urbanos de menor tamaño, donde la versatilidad del mobiliario cobra especial relevancia.

Además de su oferta para particulares, la marca cuenta con Nusa Home PRO, un programa dirigido a profesionales de arquitectura, interiorismo, hostelería y proyectos comerciales.

Las colecciones, los precios y las variantes de cada producto pueden consultarse en su tienda online, disponible para los mercados español y portugués.

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