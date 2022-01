Nutanix colabora con el Servicio Andaluz de Salud en una iniciativa para mejorar los servicios ciudadanos

La Junta de Andalucía ya conocía las posibilidades de la tecnología de Nutanix al haberla utilizado en otros organismos, factor que ha ayudado al SAS a elegir la infraestructura multicloud de Nutanix. Esta tecnología garantiza la continuidad del servicio ante eventuales incidencias, ya que, en caso de una hipotética caída del sistema en uno de los hospitales, el resto pueden servirle de respaldo sin afectar al servicio que se ofrece a los pacientes

Nutanix (NASDAQ: NTNX), compañía líder en cloud computing híbrido y multicloud, informa que el Servicio Andaluz de Salud (SAS), el principal proveedor sanitario del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), ha incorporado su tecnología para desplegar una nueva arquitectura tecnológica. La iniciativa consiste en la dotación de una plataforma de cómputo hiperconvergente para gestionar y controlar de forma más eficaz y centralizada, los centros de procesamiento de datos informáticos de las ocho provincias andaluzas y los dos centros principales de tratamiento de Málaga y Sevilla. Todos ellos integran la mayoría de las aplicaciones asistenciales destinadas a la atención al ciudadano, consiguiendo así crear una infraestructura homogénea (con la misma tecnología) que permite que unas provincias puedan apoyar a otras ante una saturación de sus sistemas de información.

El SAS fue creado en 1986 y funciona como organismo autónomo adscrito a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Su misión es prestar atención sanitaria a los ciudadanos andaluces, ofreciendo servicios sanitarios públicos de calidad, asegurando la accesibilidad, equidad y satisfacción de los usuarios, buscando la eficiencia y el aprovechamiento óptimo de los recursos. Actualmente, el Servicio Andaluz de Salud cuenta con 1.547 centros de atención primaria, 28 áreas hospitalarias y 3.972 farmacias.

Al tratarse de una actividad esencial, el SAS no puede permitirse fallos ni caídas del sistema, por lo que necesitaba una arquitectura robusta y centralizada, que contara con un sistema fiable de recuperación ante incidencias, capaz de realizar réplicas entre la información de los distintos hospitales de la comunidad para asegurar la continuidad del servicio. Se da la circunstancia además de que el SAS utiliza un HIS o sistema de información de salud denominado Diraya que integra toda la información de los pacientes (historial de salud, citación, receta electrónica, etc.) y aglutina las diferentes fases de todo el proceso clínico, por lo que su correcto funcionamiento es crucial para la población.

Ante esta situación, y teniendo en cuenta que la Junta de Andalucía ya conocía las posibilidades de la tecnología de Nutanix al haberla utilizado en diversos organismos de la Junta, el SAS ha optado por implementar la infraestructura multicloud de Nutanix.

Cuando se plantearon los componentes más adecuados para llevar a cabo el proyecto decidieron confiar en una solución compuesta por la infraestructura hiperconvergente Nutanix Core, el sistema operativo Acropolis, la solución de replicación de máquinas y aplicaciones Advanced Replication y la consola de control Prism Central Pro que ayuda al SAS en la generación de reportes y la ejecución de tareas automatizadas.

En la implementación del proyecto colaboraron, como partners tecnológicos, Mellanox, que se ocupó de la parte de conectividad; Lenovo, que suministró la infraestructura de hardware; e IaaS365, que ha colaborado con todos los proveedores y el SAS para definir la solución que se ha seleccionado y ha sido el responsable de la implantación del proyecto.

Gracias a esta tecnología, el SAS ha conseguido una mayor simplicidad en la gestión (vital para un sistema al que acceden técnicos, personal administrativo o médicos), robustez para garantizar la continuidad en el servicio, la posibilidad de centralizar toda la operativa en una única consola que se utilizará en todas las provincias andaluzas o la flexibilidad para replicar el servicio en todos los centros de salud y hospitales. Además, contará con una plataforma de software integrada para el despliegue de microservicios y una solución hiperconvergente que constituye una nube privada de cómputo y que se gestiona de forma centralizada y homogénea, estando preparada para la comunicación con proveedores externos de cloud de forma directa e inmediata.

“Esta plataforma permite al SAS, y más concretamente a Diraya, ofrecer un funcionamiento más eficiente, rápido y seguro. Garantiza la continuidad del servicio ante eventuales incidencias, ya que, en caso de una hipotética caída del sistema en uno de los hospitales, el resto pueden servirle de respaldo sin afectar al servicio, lo que implica que los profesionales asistenciales puedan seguir accediendo a los registros de los pacientes, que las pruebas diagnósticas se puedan seguir desarrollando con normalidad y que no sea necesario realizar cancelaciones”, comenta Juan Carlos Rubio Pineda, jefe del servicio de informática del Servicio Andaluz de Salud.

“Actualmente las tecnologías en la nube son más necesarias que nunca, también en el sector sanitario. Pero es importante ser consciente de que no vale cualquier tecnología cloud. Por eso nosotros ofrecemos soluciones que se pueden poner en funcionamiento lo antes posible y que ofrecen agilidad de implantación, total libertad de elección, flexibilidad, escalabilidad, seguridad y reducción de costes”, ha señalado Alejandro Solana, director técnico de Nutanix Iberia.

