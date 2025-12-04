NUTRIALITEC pone a España a la vanguardia en bioingredientes valorizando los subproductos agroindustriales

PORTADA AGENDA NUTRIALITEC - NUTRIALITEC

El Ecosistema de Bioingredientes Sostenible, NUTRIALITEC, presenta su Agenda 2025–2027 y define las tecnologías clave para transformar residuos agroindustriales en ingredientes de alto valor añadido, impulsando el escalado industrial y la digitalización hacia una economía circular avanzada

Murcia, 4 de diciembre.- NUTRIALITEC sitúa a España a la vanguardia en bioingredientes gracias a la valorización de subproductos agroindustriales. Este Ecosistema ha presentado hoy las primeras conclusiones y su Agenda Estratégica de Innovación 2025–2027, un plan que marca la hoja de ruta para convertir al país en un referente internacional en la transformación de subproductos agroalimentarios en ingredientes funcionales de alto valor añadido.



NUTRIALITEC ha dado a conocer las bases tecnológicas que permitirán afrontar este reto que implicará, desde procesos de extracción más eficientes, hasta nuevas metodologías para validar los ingredientes a escala industrial. El objetivo es claro: mejorar la sostenibilidad, la eficiencia y la competitividad de toda la cadena de valor.



Tecnologías avanzadas y digitalización para acelerar la innovación

El nuevo plan estratégico se articula en cuatro ejes. El primero se centra en tecnologías avanzadas y solventes verdes que permitan una extracción y purificación más selectiva, sostenible y monitorizada digitalmente. El segundo eje apuesta por caracterización avanzada y tecnologías ómicas accesibles, acompañadas de protocolos estandarizados, analítica rápida y modelos predictivos basados en inteligencia artificial.



El tercer pilar impulsa el escalado industrial y la transición del laboratorio a la planta mediante optimización de procesos, gemelos digitales, fermentación e innovaciones en estabilización como la encapsulación o el secado avanzado.



Finalmente, el cuarto eje aborda la estandarización y regulación, con especial énfasis en trazabilidad, seguridad, validación regulatoria —incluido el proceso Novel Food— y ensayos en condiciones reales.



Un ecosistema que busca impacto real en el mercado

Además de la hoja de ruta tecnológica, NUTRIALITEC identifica ya varias oportunidades reales de mercado: nuevos ingredientes naturales, alimentos funcionales, tecnologías avanzadas de conservación, envases sostenibles, aplicaciones para salud y bienestar y servicios especializados de transferencia tecnológica.



"Estamos abriendo oportunidades para un nuevo modelo de alimentación sostenible, donde la economía circular y la digitalización del proceso productivo serán claves para posicionar a España entre los líderes mundiales en bioingredientes", destacan los responsables del Ecosistema.



Una red de excelencia que impulsa colaboración y competitividad

Financiado por el CDTI Innovación y apoyado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de las redes de excelencia Cervera, el ecosistema está coordinado por el Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y Alimentación (CTNC). Participan también el Centro Tecnológico Nacional Agroaliemtario "Extremadura" CTAEX, el GOe Tech Center de Fundación Basque Culinary Center, la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), el laboratorio ómico oloBion y la ingeniería y consultoría agroalimentaria madrileña Artica Ingeniería e Innovación (artica+i).



NUTRIALITEC es una oportunidad para el sector agroalimentario español, al impulsar proyectos de colaboración nacionales e internacionales con impacto transversal, desde el punto de vista medioambiental, para el consumidor, la industria y el empleo, al promover la reducción de residuos y el aprovechamiento eficiente de recursos en un modelo de economía circular; facilitar el desarrollo de nuevos alimentos y bioingredientes naturales con beneficios para la salud; y generar nuevas cadenas de valor, servicios especializados y productos de alto valor añadido que refuerzan la competitividad de sectores como la alimentación, la farmacia, la cosmética y la biotecnología.







