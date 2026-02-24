Nuvei seleccionada por el minorista líder en electrónica de consumo, MediaMarktSaturn, para los pagos en su marketplace

(Información remitida por la empresa firmante)

La selección se debe a la amplia cobertura de pagos locales y al alcance paneuropeo de Nuvei

MONTREAL, 24 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Nuvei, la empresa fintech global que proporciona la infraestructura para todos los pagos, en cualquier lugar, ha anunciado hoy que ha sido seleccionada por MediaMarktSaturn, el minorista líder en electrónica de consumo en Europa, para gestionar los pagos en su marketplace online en todos sus mercados europeos.

MediaMarktSaturn es el minorista líder en Europa de electrónica de consumo y servicios relacionados, y presta servicio a millones de clientes en varios países a través de sus marcas MediaMarkt y Saturn. La empresa combina una fuerte presencia en el mercado local con sus tiendas online y un modelo de marketplace digital en crecimiento, conectando a los clientes con un amplio ecosistema de marcas y vendedores en toda Europa a través de sus canales online.

La asociación, que se centra en los marketplaces digitales de MediaMarktSaturn, permite ofrecer experiencias de pago localizadas y de alta conversión a clientes y vendedores de toda Europa. Nuvei proporciona a MediaMarktSaturn acceso a una amplia gama de métodos de pago preferidos a nivel local a través de una única plataforma de pagos escalable.

Para los grandes marketplaces online, los pagos no son solo una capa transaccional, sino un facilitador del crecimiento, afirma Phil Fayer, Chair y CEO de Nuvei. MediaMarktSaturn opera a gran escala en un panorama de pagos europeo muy fragmentado. Nuestra capacidad para dar soporte a las preferencias de pago locales en todos los mercados, combinada con nuestro alcance internacional, nuestro modelo de servicio y nuestro fuerte enfoque en el complejo comercio B2B, ha convertido a Nuvei en el socio natural para su estrategia de marketplace online.

Nuvei ofrece una amplia cartera de métodos de pago locales (LPM), que incluye monederos electrónicos globales como Apple Pay y Google Pay, y métodos europeos líderes como Klarna, Wero, BLIK, Bizum y otros. Esta amplitud permite a MediaMarktSaturn ofrecer a los clientes opciones de pago familiares y de confianza en cada mercado local, lo que mejora la conversión y reduce las fricciones en el proceso de pago en sus plataformas online.

Además de su cobertura LPM, MediaMarktSaturn seleccionó a Nuvei por su amplio alcance en el mercado internacional, sus profundas capacidades de adquisición local y su servicio y soporte de nivel empresarial. La plataforma de Nuvei está diseñada para satisfacer las necesidades de las grandes empresas multimercado, lo que permite una gestión centralizada al tiempo que se mantiene la optimización local en todos los países y métodos de pago.

Para dar soporte a nuestros marketplaces online en toda Europa se requiere una infraestructura de pagos que sea relevante a nivel local y coherente desde el punto de vista operativo, afirma Christian Kollesch, vicepresidente y CEO

de MediaMarktSaturn Marketplace. La cobertura, las capacidades de servicio y la experiencia de Nuvei en el apoyo a entornos de mercado transfronterizos complejos nos proporcionan la flexibilidad y la fiabilidad que necesitamos a medida que seguimos ampliando nuestro negocio digital.

La asociación refuerza aún más la posición de Nuvei como socio de pagos de confianza para los grandes minoristas y marketplaces online que operan en el diverso y cambiante ecosistema de pagos de Europa.

Acerca de Nuvei

Nuvei está construyendo la infraestructura para todos los pagos, en todas partes. Su tecnología modular, flexible y escalable permite a las empresas líderes aceptar pagos de última generación, ofrecer todas las opciones de pago y beneficiarse de servicios de emisión de tarjetas, banca, gestión de riesgos y fraude. Nuvei conecta a las empresas con sus clientes en más de 200 mercados, con adquisición local en 50 mercados, 150 divisas y más de 720 métodos de pago alternativos, y proporciona la tecnología y los conocimientos que ayudan a los clientes y socios a tener éxito a nivel local y global a través de una única integración.

Para obtener más información, visite www.nuvei.com. Contacto:

Relaciones públicas alex.hammond@nuvei.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2263426/Nuvei_logo_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nuvei-seleccionada-por-el-minorista-lider-en-electronica-de-consumo-mediamarktsaturn-para-los-pagos-en-su-marketplace-online-302695709.html