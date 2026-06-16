NUVIEW ha sido seleccionada por la ESA para la siguiente fase de la misión LiDAR lunar

(Información remitida por la empresa firmante)

Leonardo DiCaprio, inversor, sigue apoyando la exploración lunar responsable que se posibilita mediante el LiDAR espacial

BERLÍN, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- NUVIEW GmbH anunció hoy que su misión Moonraker ha sido seleccionada por la Agencia Espacial Europea (ESA) para un estudio de Fase A dentro del programa de la ESA "Misiones Pequeñas para la Exploración – Destino a la Luna". NUVIEW actúa como contratista principal y lidera un consorcio internacional que impulsa la tecnología LiDAR espacial para el mapeo del terreno lunar.

Moonraker desplegará una nave espacial equipada con LiDAR en órbita lunar para generar datos de elevación tridimensionales de alta resolución de las regiones polares de la Luna y otras áreas prioritarias. Los modelos de terreno resultantes servirán de base para la identificación de lugares de aterrizaje, la evaluación de riesgos y la planificación de la superficie para futuras misiones robóticas y tripuladas.

"Moonraker es una extensión directa de nuestra arquitectura LiDAR comercial a la órbita lunar", declaró Katie Graumann, consejera delegada de NUVIEW Alemania. "Al adaptar los sistemas que estamos desplegando para la observación de la Tierra, podemos proporcionar datos de terreno fiables y cruciales para la misión, lo que ayuda a reducir el riesgo en futuros alunizajes y operaciones en la superficie lunar".

La misión se centrará en el Polo Sur lunar y otras áreas de interés específicas, incluidas las regiones permanentemente en sombra, donde la información precisa del terreno es fundamental para evaluar posibles lugares de aterrizaje y apoyar futuras actividades de exploración y aprovechamiento de recursos. Los datos LiDAR recopilados por Moonraker se transmitirán directamente a la Tierra y se procesarán para crear modelos digitales de elevación tridimensionales que servirán de base para la planificación y el análisis de la misión.

El actor y ecologista Leonardo DiCaprio, inversor en NUVIEW, destacó la importancia de contar con información precisa sobre el terreno para una exploración responsable:

"Comprender la Luna mediante mapas 3D de alta resolución nos permite tomar decisiones más inteligentes y seguras. Tecnologías como el LiDAR espacial de NUVIEW fortalecen la exploración, al tiempo que refuerzan la importancia de la observación de la Tierra y la inteligencia ambiental a medida que la humanidad se expande más allá de nuestro planeta".

Moonraker contribuye a los objetivos más amplios de exploración lunar de la ESA, apoyando el liderazgo europeo en el desarrollo de una arquitectura de superficie lunar a largo plazo.

Acerca de NUVIEWNUVIEW está desarrollando la primera constelación de satélites LiDAR espaciales comerciales del mundo para proporcionar datos de elevación 3D globales y continuos desde la órbita. Como pionera en LiDAR espacial, NUVIEW combina tecnología satelital, de sensores y de software de vanguardia para ofrecer datos de alta resolución y densidad con aplicaciones en clima, infraestructura, agricultura, cartografía nacional, inteligencia y defensa. Síganos en LinkedIn y X, y obtenga más información en nuview.space.

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