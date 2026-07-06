(Información remitida por la empresa firmante)

-Nuvion integra Ripple USD (RLUSD) para expandir sus pagos globales con stablecoins y su infraestructura blockchain

MIAMI, 6 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Actualmente, las empresas operan en un mundo donde clientes, proveedores, contratistas y socios se extienden cada vez más por múltiples países y monedas. Sin embargo, el movimiento de dinero a través de las fronteras suele ser lento, fragmentado y depender de infraestructuras financieras obsoletas que no fueron diseñadas para una economía global siempre conectada.

Nuvion, la plataforma global de banca y pagos transfronterizos impulsada por IA y basada en monedas fiduciarias y estables para empresas y fintechs, anunció hoy la integración de Ripple USD (RLUSD) en su plataforma de infraestructura, ampliando así las capacidades de pago y liquidación basadas en stablecoins para empresas que operan a nivel internacional.

Esta integración incorpora RLUSD a la plataforma financiera global unificada de Nuvion, permitiendo a las empresas transitar sin problemas entre los sistemas bancarios tradicionales y las redes de pago basadas en blockchain a través de una única capa de infraestructura.

A medida que crece la demanda de pagos globales más rápidos y eficientes, las empresas requieren cada vez más soluciones que combinen la velocidad y la programabilidad de la tecnología blockchain con la confianza, el cumplimiento normativo y la fiabilidad de los sistemas financieros regulados. Juntos, Nuvion y Ripple están construyendo una infraestructura diseñada para ese futuro.

Al integrar RLUSD, Nuvion continúa ampliando las opciones de pago y liquidación disponibles para las empresas que gestionan operaciones globales, flujos de trabajo de tesorería y transacciones transfronterizas.

Mediante esta integración, Nuvion permite:

Liquidación transfronteriza más rápida utilizando rieles impulsados por stablecoin

Movimiento fluido entre monedas fiduciarias y activos digitales

Infraestructura de activos digitales de nivel empresarial para empresas y fintechs

Gestión global de tesorería y liquidez en múltiples mercados

Capacidades de pago blockchain integradas a través de una API y una plataforma unificada

Esta integración refuerza aún más la capacidad de Nuvion para ayudar a las empresas a operar globalmente sin depender exclusivamente de los sistemas bancarios corresponsales tradicionales, a la vez que proporciona mayor flexibilidad en la forma en que los fondos se mueven entre mercados.

"Creemos que el futuro del movimiento de dinero será cada vez más en tiempo real, programable y global", afirmó Keisha Clark, directora general de Nuvion. "La integración de RLUSD amplía la infraestructura disponible para las empresas que operan internacionalmente, ayudándolas a acceder a liquidaciones más rápidas, mayor flexibilidad y capacidades financieras modernas a través de una única plataforma".

"Stablecoins son cada vez más fundamentales para satisfacer la demanda de pagos transfronterizos más rápidos y transparentes", dijo Lauren Berta, líder de producto de Ripple. "RLUSD está diseñado para llevar la eficiencia de blockchain a los pagos globales, brindando a las empresas y fintechs una forma práctica y compatible de mover valor en todo el mundo. Esta integración demuestra cómo se está poniendo en práctica esa utilidad, entregando infraestructura que las empresas pueden aprovechar con confianza".

La integración marca otro hito en la misión de Nuvion de construir un sistema operativo unificado para el movimiento global de dinero, reuniendo cuentas globales, pagos, liquidaciones, tesorería, tarjetas, divisas e infraestructura de monedas estables para ayudar a las empresas a escalar sin problemas a través de las fronteras.

Acerca de Nuvion

Nuvion es la plataforma global de banca y pagos transfronterizos impulsada por IA, basada en monedas fiduciarias y stablecoins, para empresas y fintechs. Con cuentas multidivisa, sistemas de pago globales, herramientas de tesorería e infraestructura de cumplimiento normativo, todo accesible a través de una única API, Nuvion simplifica la forma en que las empresas mueven, gestionan y hacen crecer su dinero a nivel internacional. Diseñada para un mundo donde la ambición trasciende fronteras al instante.

Acerca de Ripple

Fundada en 2012, Ripple es el proveedor líder de soluciones empresariales basadas en blockchain para las finanzas tradicionales y digitales. Sus soluciones abarcan pagos globales, custodia, liquidez y gestión de tesorería, ofreciendo una plataforma integral para transferir, almacenar, intercambiar y gestionar valor. La stablecoin de Ripple, RLUSD, y la criptomoneda XRP que sustentan estas soluciones permiten a Ripple y a sus clientes dar forma al sistema financiero moderno.

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