Nuvion × Visa Direct: Ampliando las transferencias de dinero en tiempo real para empresas a nivel mundial

(Información remitida por la empresa firmante)

MIAMI, 22 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Nuvion, la plataforma global de banca y pagos transfronterizos impulsada por IA y basada en monedas fiduciarias y stablecoins para empresas y fintechs, anunció hoy una colaboración con Visa Direct para fortalecer las capacidades de pago global en tiempo real para las empresas que operan a través de las fronteras.

Para las empresas que gestionan proveedores, contratistas, clientes y socios en múltiples mercados, la rapidez en la transferencia de fondos sigue siendo uno de los mayores desafíos operativos. A medida que el comercio global se vuelve más interconectado, las expectativas en cuanto a velocidad y fiabilidad aumentan. Las empresas ya no pueden esperar días para recibir los pagos cuando sus operaciones funcionan las 24 horas.

Mediante esta colaboración, Nuvion integrará la red global de pagos de Visa Direct en su plataforma de infraestructura financiera, ofreciendo a las empresas formas más rápidas de enviar fondos a tarjetas, cuentas bancarias y monederos digitales en todo el mundo.

Al combinar el amplio alcance de Visa Direct con la plataforma unificada de Nuvion, las empresas pueden gestionar pagos globales junto con cuentas multidivisa, tarjetas, servicios de cambio de divisas y sistemas de liquidación de stablecoins a través de una única capa de infraestructura.

Juntos, esta alianza permite:

Pagos globales más rápidos a tarjetas, cuentas bancarias y monederos electrónicos

Desembolsos en tiempo real y casi en tiempo real en los mercados admitidos

Mejor experiencia de pago para empresas globales

Mayor flexibilidad para empresas que gestionan operaciones de tesorería internacionales

Esta colaboración refleja el compromiso compartido de reducir la complejidad que suele conllevar la transferencia de fondos internacionales y de ayudar a las empresas a mover dinero con mayor rapidez y confianza.

"En una economía siempre conectada, las empresas globales no deberían tener que esperar días para que se transfiera dinero", afirmó Keisha Clark, consejero delegado de Nuvion. "Gracias a nuestra alianza con Visa Direct, facilitamos experiencias financieras más rápidas y conectadas para las empresas que operan a nivel internacional".

"Al asociarse con Nuvion, Visa Direct contribuye a agilizar y simplificar los pagos transfronterizos, permitiendo a las empresas mover dinero globalmente con la misma rapidez y confianza que esperan a nivel local", declaró Olga Ovchinnikova, vicepresidenta y directora de Visa Direct Europa.

Esta alianza supone un paso más en la misión de Nuvion de construir un sistema operativo unificado para el movimiento global de dinero, que combine la infraestructura financiera tradicional con las redes de pago modernas para ayudar a las empresas ambiciosas a expandirse a nivel internacional.

Acerca de Nuvion

Nuvion es la plataforma global de banca y pagos transfronterizos impulsada por IA, basada en monedas fiduciarias y stablecoins, para empresas y fintechs. Con cuentas bancarias y de stablecoins multidivisa, pagos globales, emisión de tarjetas, liquidación con stablecoins, automatización del cumplimiento normativo y una API unificada, Nuvion convierte la banca global en una experiencia única y fluida. Diseñada para un mundo donde la ambición trasciende fronteras al instante.

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