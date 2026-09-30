(Información remitida por la empresa firmante)

- Nuvoton presenta el KA85010UA, un circuito integrado de monitorización de baterías de 26 celdas de sexta generación con tecnología EIS

KIOTO, Japón, 30 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Nuvoton Technology Corporation Japan (de aquí en adelante, "NTCJ") anunció el 29 de septiembre que comenzará a suministrar muestras del KA85010UA, un circuito integrado de monitorización de baterías de 26 celdas con funcionalidad EIS, en enero de 2027.

El método de inducción patentado de la compañía sirve para reducir el aumento de temperatura de la placa de circuito impreso durante las mediciones EIS en aproximadamente un 93 % en comparación con los métodos convencionales, lo que permite diagnosticar la degradación de la batería, predecir su vida útil y detectar precozmente signos de anomalías en las celdas. NTCJ proporciona además soporte para la integración en aplicaciones mediante algoritmos de análisis EIS.

Imagen clave: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108245/202609176157/_prw_PI1fl_nk51DWnH.png

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Además de las funciones de monitorización de la batería, este producto consigue integrar la medición de impedancia basada en EIS en un solo chip. EIS es una técnica que superpone una corriente alterna a una batería y calcula la impedancia a partir de las respuestas de voltaje y corriente resultantes. Esto permite realizar mediciones EIS dentro del sistema, sin necesidad del equipo de medición específico que se requería anteriormente, lo que posibilita la monitorización y el diagnóstico continuos del estado interno de la batería.

Al evaluar de forma cuantitativa el estado interno de la batería, difícil de determinar únicamente mediante mediciones convencionales de voltaje, corriente y temperatura, EIS puede estimar el estado de salud (SOH) y la temperatura interna, predecir la vida útil de la batería y detectar precozmente signos de anomalías en las celdas, lo que contribuye a mejorar la seguridad de las baterías en vehículos y sistemas de almacenamiento de energía.

Figura 1: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108245/202609176157/_prw_PI3fl_ykSZBCV1.png

Este producto utiliza el método de inducción patentado de la empresa, en lugar de basarse en el método de resistencia convencional, lo que reduce de forma considerable la pérdida de energía. Las evaluaciones de la empresa confirmaron que tanto la pérdida de potencia como el aumento de temperatura de la placa de circuito impreso se pueden reducir en aproximadamente un 93 % en comparación con el método de resistencia convencional (Figuras 2 y 3).

Estas características de bajo consumo y baja generación de calor facilitan la implementación de la funcionalidad EIS en baterías de automóviles y sistemas de almacenamiento de energía. También permiten la adquisición estable de datos de medición EIS durante el funcionamiento, la carga y el reposo, lo que contribuye a la monitorización y el diagnóstico avanzados del estado de la batería.

Figura 2: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108245/202609176157/_prw_PI4fl_Dx245Ttn.png

Figura 3: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108245/202609176157/_prw_PI5fl_Eq73rE80.png

Gracias a su experiencia en el análisis de datos EIS, adquirida a través de la verificación con fabricantes de automóviles e instituciones de investigación, NTCJ ofrece soporte integral, abarcando desde la configuración del entorno de medición EIS hasta la implementación de funciones de estimación y detección de anomalías, y las integra dentro de las aplicaciones (Figura 4).

Este soporte permite incluso a los clientes que se inician en el uso de la funcionalidad EIS crear sistemas de diagnóstico de baterías con mayor facilidad y acortar los ciclos de desarrollo.

Figura 4: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108245/202609176157/_prw_PI6fl_m1fCt0nW.png

Si desea más información acerca del producto, visite: https://nuvoton.co.jp/semi-spt/apl/rd/?id=1100-0446

Página web oficial: https://www.nuvoton.co.jp/en/

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