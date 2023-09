'NWA MI': el poderoso mensaje de Rosa Peñasco que une continentes y religiones en El Camino de Santiago

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de septiembre de 2023.

La escritora Rosa Peñasco publica su última novela, 'NWA MI, África en El Camino de Santiago', un ejercicio de integración que une culturas y continentes. La original historia, gira en torno a una niña yoruba que huyó de su aldea para zafarse de una mutilación genital. Años después, siendo una Menor Extranjera No Acompañada (MENA), terminará siguiendo unas extrañas flechas amarillas. 'NWA MI' ha sido calificada como "obra maestra", "magia en estado puro" y un "viaje interior por África y España"

La escritora Rosa Peñasco acaba de publicar su última novela, titulada NWA MI, África en El Camino de Santiago a través de Amazon. La novela está disponible en formatos ebook, tapa dura y tapa blanda y va dirigida a mercados tanto nacionales como internacionales. De hecho, la autora ha presentado la novela para concursar en el "Premio Literario Amazon 2023".



"NWA MI" es una frase yoruba que significa 'en busca de mí'. Desde que Beth, su protagonista, escuchó cómo salía de los labios de su madre justo antes de morir, no dejará de pronunciarla mientras atraviesa infinidad de lugares peligrosos de la tierra.



NWA MI, África en El Camino de Santiago no es una historia más sobre el famoso itinerario. NWA MI es un auténtico ejercicio de integración y humanidad que logra unir realidades aparentemente tan dispares como África y Europa, trascendiendo fronteras, épocas, religiones y culturas.



La novela relata la historia de Beth, una Menor Extranjera No Acompañada (MENA), que siendo solo una niña huyó de una boda obligada y la mutilación genital en su aldea de Nigeria, situada en plena Meseta Yoruba. Años después y tras un periplo sin fin, Beth llegará, sin saberlo, a El Camino de Santiago. Al final de su viaje y siguiendo unas extrañas flechas amarillas, Beth se encontrará con Ana, la singular dueña de un albergue que la recibe como una madre a una hija, creándose un vínculo entre ambas que cambiará sus vidas para siempre.



El peculiar encuentro, transmite un mensaje poderoso de búsqueda interior, resiliencia, coraje y sororidad entre sus protagonistas, reforzado con toques de realismo mágico y un gran rigor histórico.



La autora invita a reflexionar sobre la universalidad del Camino de Santiago, que no puede de verdad existir sin las huellas de África. Por ello, en NWA MI, El Camino se enriquece y completa con las huellas de Beth, la primera peregrina africana en su ruta.



Desde su lanzamiento, la novela ha recibido críticas muy positivas tanto de diversos medios, siendo exaltada por su realidad, actualidad y magia. A su vez, destacan las reseñas de los lectores de Amazon que la describen como "Magia en estado puro", "Un viaje interior por África y España" y "La obra Maestra de Rosa Peñasco".



Por la universalidad de las diversas temáticas abordadas en NWA MI, así como su innegable relación con los Derechos Humanos y el propio Camino de Santiago, en vez de una presentación usual de la obra, Rosa Peñasco prefiere invitar a crear sinergias sociales, personales e institucionales para que todo el mundo aporte ideas e iniciativas, contribuyendo a expandir el mensaje de "NWA MI": tanto en lugares emblemáticos de El Camino de Santiago o, por ejemplo, en la Casa de África, y siempre en entornos en los que pudieran alzar su voz, mujeres comprometidas con la erradicación de la mutilación genital femenina.



Rosa Peñasco es autora de obras tan conocidas como La copla sabe de leyes: el matrimonio, la separación, el divorcio y los hijos en nuestras canciones; La sumisa insumisa (premio de novela ciudad de Irún), Mi madre-niña: un viaje al corazón del alzhéimer que dio lugar al "Proyecto Alzhéimer solidario" y es objeto de estudio en líneas de Investigación en la Universidad, poesía mística como In Teresa: siete moradas, siete chakras y energía kundalini en Teresa de Jesús, ensayos científicos y varios títulos que abarcan géneros y temáticas diversas.



Rosa Peñasco compagina la escritura con su trabajo como profesora en la Universidad (UNED), aunque desde siempre intenta unir ambos mundos, integrando ciencia y arte, Derecho y Literatura. En cualquier caso, "Se declara palabrarista porque le encanta hacer malabaes con las palabras" (Instagram: @rosa.palabrarista).







