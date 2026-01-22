NX Group presenta su nuevo video global "Moving India Forward", que refleja el dinamismo del mercado indio

(Información remitida por la empresa firmante)

- La voluntad de futuro de NX Group se manifiesta en su apoyo a la evolución de las industrias de semiconductores y automoción -

TOKIO, 22 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. ha lanzado un nuevo video global titulado "Moving India Forward", que se centra en el mercado indio en rápido crecimiento. El video está disponible en el sitio web de la compañía desde el 15 de enero y se emite en medios de comunicación internacionales.

Antecedentes de la producción: India como potencia mundial

India se perfila rápidamente como una nueva potencia económica mundial, y NX Group considera el mercado indio como la base fundamental para hacer realidad su visión a largo plazo de convertirse en una empresa de logística con una sólida presencia en el mercado global.

El vídeo ilustra cómo NX Group ha trascendido los límites de una simple empresa de logística para operar como un socio estratégico dinámico que impulsa la evolución de la infraestructura social dentro de la convergencia de tradición e innovación que caracteriza a la India moderna.

Aspectos destacados del nuevo vídeo de marca

1. La logística impulsa la evolución de la industria india

La estructura industrial de la India está experimentando un rápido avance, impulsada por el auge de la industria de semiconductores y la expansión del comercio electrónico. El vídeo muestra cómo la calidad global de NX Group, que abarca la manipulación de equipos de precisión y la logística inteligente, sustenta la evolución de las industrias de la India.

2. Transporte ferroviario: elemento vital de la industria automotriz

El vídeo muestra dinámicamente el transporte ferroviario que conecta la amplia red del grupo en toda la India y destaca el compromiso del grupo con el fortalecimiento de las cadenas de suministro de la industria automotriz, complementando el transporte por carretera con el uso de diversos modos de transporte para lograr cambios modales con bajo impacto ambiental.

3. El espíritu de "Encontramos el Camino"

Al contrastar los vibrantes paisajes de la India con las sofisticadas soluciones logísticas de NX Group, la película presenta con fuerza el mensaje corporativo "Encontramos el Camino" como expresión de la determinación del grupo de encontrar soluciones a todos los desafíos, sin importar lo difíciles que sean.

El nuevo video de la marca está disponible en tres idiomas: inglés, japonés y chino. Se puede ver en el sitio web oficial de la compañía, así como en sus cuentas oficiales de YouTube y LinkedIn. También se transmitirá a nivel mundial a través de programas y anuncios de CNN. No se pierdan el video.

NX Group seguirá conectando a personas, empresas y comunidades a través de la logística y contribuyendo al desarrollo social global para hacer realidad las aspiraciones de sus clientes de un nuevo futuro.

Resumen de "Moving India Forward"

Título: "Moving India Forward"

Fecha de lanzamiento: 15 de enero de 2026

Formatos: Largometraje (1 minuto), cortometraje (15 segundos)

Idiomas disponibles: Inglés, japonés, chino

Medios de acceso público:

Página web oficial: https://www.nipponexpress-holdings.com/en/?_langEN

YouTube: https://www.youtube.com/@nittsu

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

Página web oficial de NX Group: https://www.nipponexpress.com/

Cuenta oficial de LinkedIn de NX Group: https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

