NX Ireland adquiere la certificación GDP para un almacén de propiedad de la empresa

TOKIO, 30 de octubre, 2023 /PRNewswire/ -- Nippon Express (Ireland) Ltd. (en adelante "NX Ireland"), una empresa del Grupo NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., ha recibido la certificación de Buenas Prácticas de Distribución (GDP) de la Asociación de Exportadores Irlandeses (IEA), a partir del 21 de septiembre, para el almacenamiento temporal y envío aéreo/marítimo de productos farmacéuticos en su almacén cerca del Aeropuerto Internacional de Dublín.

Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202310251667-O1-km0aRcz6

Foto1: Exterior del almacén https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202310251667/_prw_PI2fl_97X311Fi.jpg

Foto2: Interior de la sala de almacén https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202310251667/_prw_PI3fl_T0i5f1z4.jpg

Como uno de los principales fabricantes y exportadores de productos farmacéuticos del mundo, así como sede del Instituto Nacional de Investigación y Capacitación en Bioprocesamiento (NIBRT), Irlanda ha atraído a una amplia gama de empresas de ciencias biológicas. Las 10 principales empresas farmacéuticas del mundo han establecido operaciones en Irlanda y se espera que el país siga experimentando un crecimiento en los negocios relacionados con los productos farmacéuticos.

El Centro de Logística por Contrato de NX Ireland, recientemente certificado por GDP, está ubicado aproximadamente a 3 km del aeropuerto internacional de Dublín y a 12 km del puerto de Dublín, lo que lo convierte en un sitio ideal para el transporte aéreo y marítimo. La instalación está equipada con una instalación de temperatura controlada (2.509 m2) que puede acomodar dos rangos de temperatura (almacenamiento refrigerado de 2º C a 8º C y almacenamiento a temperatura constante de 15º C a 25º C) y proporciona una plataforma logística farmacéutica segura y de alta calidad combinando los servicios internacionales de transporte con temperatura controlada del Grupo NX con capacidades de almacenamiento temporal en un almacén certificado GDP.

El Grupo NX continuará reforzando sus esfuerzos en la industria farmacéutica, que se posiciona como una industria prioritaria en el actual plan de negocios del grupo, además de expandir y desarrollar sus servicios a nivel global para satisfacer necesidades de logística farmacéutica cada vez más sofisticadas y diversas.

Nombre y dirección de la instalación- Nombre: Contract Logistics Center, Nippon Express (Ireland) Ltd.- Dirección: Unit 23, Cedar Drive, Dublin AirPort Logistics Park, Dublin, K67 R2H7, Co. Dublin, Republic of Ireland

