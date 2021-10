NY Summit 2021 conmemora el 11-S con un homenaje a las víctimas y al Departamento de Policía de New York

El Departamento de Policía de Nueva York será galardonado con el Premio a la Concordia 2021 en la gala del New York Summit Awards, la ceremonia estadounidense que, por primera y única vez, se realizará el 18 y 19 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Marbella

La mayor fuerza de policía local de Estados Unidos recibirá un galardón por su gran labor, liderazgo y heroísmo. Asimismo, serán homenajeadas las más de tres mil víctimas de los trágicos atentados, acudiendo en su representación William Rodríguez, un antiguo conserje del World Trade Center que durante los Atentados del 11 de septiembre de 2001 se encontraba en el sótano de la Torre Norte cuando el Vuelo 11 de American Airlines se estrelló contra ella.



En conmemoración del 20º Aniversario de la caída de las Torres Gemelas, la V edición del New York Summit Awards dedica un homenaje especial a instituciones y personas impactadas por los devastadores atentados del 11-S. En ese sentido, el Departamento de Policía neoyorquino será distinguido con un premio que destaca, no solo la gran labor desempeñada en 2001, sino, además, su historia, vocación de servicio y trabajo en equipo que realiza por salvaguardar millones de vidas cada año.



Establecido en 1845, el Departamento tiene como principales responsabilidades hacer cumplir la ley e investigar los hechos para preservar la paz, reducir el miedo y procurar un ambiente seguro para los ciudadanos de Nueva York. Sus valores, tales como el liderazgo, heroísmo, honor y compromiso, serán resaltados en la entrega del premio.



Asimismo, la prestigiosa Gala rendirá homenaje a las más de tres mil víctimas de los trágicos atentados, recogiendo el galardón en su representación, William Rodríguez quien después de los atentados, ha recibido numerosos reconocimientos por su conducta heroica y por colaborar en la evacuación de supervivientes.



New York Summit Awards se celebra cada año en noviembre en Nueva York, donde se premia a personas, organizaciones y empresas que trabajan con la finalidad de mejorar el mundo a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este 2021, en una edición especial, el evento se desarrollará en España, concretamente en Marbella, antes de regresar nuevamente a la Gran Manzana en 2022.



La Fundación ICL, organizadora del evento y parte del grupo empresarial HAC Global, es una organización filantrópica registrada en la Ciudad de Nueva York, que trabaja para empoderar, elevar y dar una plataforma a la comunidad hispana por todo el mundo. Trabaja en los ámbitos de cambio climático, educación para líderes, creando puentes entre el mundo empresarial y los retos sociales y en diferentes proyectos de ayuda humanitaria.



Para más información y compra de entradas para acudir al espectacular evento NYS Awards 2021, que contará con magníficas actuaciones musicales, visitar la web oficial: www.nysummit.org.







Contacto

Nombre contacto: Valentina Viejo

Descripción contacto: Responsable Comunicación

Teléfono de contacto: 926019337