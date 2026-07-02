Oasely introduce en España una gama de módulos sanitarios premium para turismo, ocio y eventos

Oasely - módulos sanitarios premium - Oasely

(Información remitida por la empresa firmante)

Oasely presenta una gama de módulos sanitarios de alta gama concebida para espacios turísticos, deportivos y de ocio donde el diseño, la integración en el entorno y la experiencia del visitante adquieren una importancia creciente. La propuesta incluye soluciones adaptables a distintos usos, desde campos de golf y glampings hasta eventos e instalaciones outdoor, en sectores con millones de visitantes cada año y donde la calidad percibida influye cada vez más en la experiencia global

España, 2 de julio de 2026.- El turismo de naturaleza en España cerró el último año con cifras récord al superar los 10,5 millones de viajeros y rozar los 50 millones de pernoctaciones en campings y glampings, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En paralelo, el sector del golf se consolida como un motor clave con 424 campos federados activos y más de 315.000 jugadores. Ambos sectores reflejan la importancia que adquieren los servicios y las instalaciones dentro de la experiencia del visitante.



En este contexto, Oasely ha presentado una gama de módulos sanitarios premium concebida para responder a las necesidades de espacios turísticos, deportivos, de ocio y eventos. La oferta está integrada por las soluciones Oasely WC, Oasely SHOWER, Oasely SPA y Oasely DOUBLE, diseñadas para adaptarse a diferentes usos y entornos.



Los distintos modelos abarcan desde soluciones sanitarias hasta espacios dedicados al bienestar y pueden implantarse en instalaciones deportivas, entornos turísticos, eventos, espacios outdoor o complejos orientados al turismo de naturaleza. La propuesta está dirigida a espacios donde aspectos como la integración en el entorno, la imagen de las instalaciones o la comodidad de uso forman parte de la experiencia ofrecida al visitante.



"En muchos espacios se cuidan la arquitectura, el paisaje, la restauración o el alojamiento, pero determinadas infraestructuras todavía se resuelven desde una lógica puramente funcional. Con Oasely es posible crear un oasis en plena naturaleza, junto a una pista de esquí, en un campo de golf o en un evento", explica Carlos, CEO y fundador de Oasely.



Los módulos sanitarios de lujo cuentan con patente europea e incorporan sistemas de conexión rápida a agua, electricidad y saneamiento que facilitan su instalación. Además, admiten distintos niveles de personalización en materiales, acabados y equipamientos para favorecer su integración visual en el entorno y adaptarse a las características de cada proyecto.



Entre las opciones disponibles figuran paneles solares, sistemas de aerotermia, tecnologías de autolimpieza y materiales reciclados certificados orientados a optimizar el consumo de recursos. La gama incorpora también soluciones adaptadas para personas con movilidad reducida.



Oasely es una marca especializada en módulos sanitarios de alta gama concebidos para espacios turísticos, deportivos, de ocio y eventos donde el diseño, la accesibilidad, la personalización y la integración en el entorno forman parte de la experiencia del usuario.



Emisor: Oasely

Contacto

Nombre contacto: Carlos Fernández

Descripción contacto: Oasely

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