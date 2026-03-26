OASSIST abre ronda de inversión para escalar su tecnología de respuesta inmediata ante catástrofes

Infraestructura para emergencias - Oassist

(Información remitida por la empresa firmante)

La startup española, ganadora de la 10a edición del Audicrea Challenge, desarrolla una infraestructura autónoma capaz de desplegarse en el epicentro de una emergencia para garantizar electricidad, conectividad y acceso a recursos básicos desde el primer momento

Madrid, 26 de marzo de 2026.- OASSIST, startup especializada en tecnología humanitaria, ha abierto su primera ronda de inversión con el objetivo de escalar una infraestructura autónoma diseñada para actuar desde el minuto cero en situaciones de crisis y emergencias, con el fin de reducir el impacto humano y social de las catástrofes.



El proyecto se gestó y validó en el marco del Audicrea Challenge, la iniciativa educativa y social impulsada por Audi España que fomenta la innovación con impacto social entre los jóvenes españoles. OASSIST fue ganador de la 10a edición de la competición, lo que supuso un punto de inflexión para transformar la idea en una solución tecnológica real y escalable durante su estancia en Silicon Valley.



OASSIST desarrolla contenedores humanitarios inteligentes capaces de desplegarse de forma inmediata en zonas afectadas por catástrofes naturales o crisis humanitarias, proporcionando electricidad, conectividad, coordinación operativa y acceso organizado a recursos básicos cuando las infraestructuras tradicionales aún no están disponibles.



El origen del proyecto surge a raíz de experiencias reales como la DANA o la erupción del volcán de La Palma, donde la ausencia de infraestructuras inmediatas agravó el impacto humano y económico de las emergencias.



Tras su paso por Audicrea Challenge, OASSIST ha sido reconocida como Mejor Tecnología Humanitaria de España por la Cruz Roja y ha continuado su desarrollo hasta iniciar ahora su primera ronda de inversión, destinada a desplegar el primer MVP físico del sistema y avanzar en su validación institucional.



"Hemos validado la tecnología y tenemos el interés de las instituciones. Ahora buscamos socios estratégicos que entiendan que la tecnología humanitaria es un sector necesario y escalable. Esta ronda nos permitirá pasar del prototipo a convertirnos en un estándar de respuesta ante cualquier emergencia", afirma Ricardo Isla, CEO y cofundador de OASSIST.



Objetivo de la ronda

La ronda de inversión, actualmente en curso, tiene como objetivo financiar el primer despliegue operativo del contenedor humanitario, consolidar el modelo B2G, orientado a administraciones públicas y organismos de emergencia, y avanzar hacia la escalabilidad y estandarización de la solución.



En estos momentos, OASSIST ya ha asegurado alrededor del 30% del objetivo de la ronda, con interés creciente por parte de inversores e instituciones públicas.



Sobre OASSIST

OASSIST es una startup de tecnología humanitaria que desarrolla infraestructuras autónomas de respuesta inmediata para crisis y emergencias. Su misión es reducir el impacto humano y social de las catástrofes, garantizando el acceso temprano a servicios esenciales mediante soluciones tecnológicas escalables y orientadas a la colaboración institucional.



Proyección internacional

Gomo ganador del Audicrea Challenge, el proyecto ha sido incubado en Silicon Valley y trabaja con la ambición de convertirse en infraestructura clave para la respuesta humanitaria en Europa y otros mercados internacionales, aportando una solución tecnológica que permita respuestas más rápidas, coordinadas y eficientes ante situaciones de emergencia.

Contacto

Emisor: OASSIST

Nombre contacto: Silvia Carulla

Descripción contacto: Audicrea

Teléfono de contacto: 609732967