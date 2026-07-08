OBA presenta un informe sobre el impacto medioambiental de la producción de langostino importado de Ecuador

Industria camaronera de Ecuador - Marcos Zegers / Observatorio de Bienestar Animal /

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 08 de julio de 2026

El informe elaborado por la organización Foodrise analiza las consecuencias

medioambientales y sociales derivadas del alto volumen de exportaciones del

langostino de acuicultura ecuatoriana para abastecer al mercado español y europeo

El Observatorio de Bienestar Animal (OBA), en colaboración con Protección Animal Ecuador, ha

presentado hoy el informe "Cheap Shrimp, High Costs", una investigación científica y técnica

elaborada por Foodrise que expone los datos ambientales, climáticos y laborales vinculados a la

comercialización de langostinos provenientes de Ecuador en Europa y España. El mercado

español se ha convertido en el principal importador europeo de esta industria, comprando

anualmente a Ecuador más langostino del que se pesca o cría en la totalidad de la UE.

Según el estudio, en Europa se consume una cantidad tres veces mayor de langostino de

acuicultura ecuatoriana que de langostino salvaje capturado por las flotas pesqueras

comunitarias. Ecuador, consolidado como el mayor productor y exportador mundial de

langostino, alcanzó en 2025 una facturación de 8.400 millones de dólares, superando al petróleo

como motor económico nacional. La producción ha escalado de 40.000 toneladas en el 2000 a

un volumen estimado de 1,2 millones de toneladas en la actualidad, un sector fuertemente

concentrado en apenas dos corporaciones exportadoras que agrupan un tercio de su valor

comercial.

La investigación de Foodrise y OBA cuantifica la ocupación geográfica en la zona, indicando que

los tanques para la acuicultura de langostinos abarcan alrededor de 220.000 hectáreas de suelo

costero. El informe relaciona esta actividad con una reducción del 57 % de la cobertura total de

manglares del país, alcanzando una pérdida del 90 % en algunos estuarios del Golfo de

Guayaquil.

A nivel farmacológico, se detalla que el uso de antibióticos, como la amoxicilina o la eritromicina,

es frecuente para contener patologías derivadas de los sistemas de cría.

En el plano social, los datos recopilados junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

apuntan a que el 63 % de los operarios acuícolas podrían carecer de un contrato formal.

Asimismo, el texto documenta tensiones territoriales motivadas por la adquisición de terrenos en

comunidades ancestrales.

Las conclusiones de este trabajo de campo han sido documentadas mediante un archivo

audiovisual de investigación obtenido por la organización internacional We Animals, que ilustra

todo lo descrito en el informe. En respuesta a los datos publicados, Miriam Martínez, directora de

Bienestar Animal en el Observatorio de Bienestar Animal, comenta que "los datos del informe

evidencian que el precio bajo del langostino industrial tiene costes reales: destrucción de

ecosistemas costeros y condiciones laborales precarias en los países productores. Desde el

Observatorio de Bienestar Animal consideramos que tanto las empresas distribuidoras como los

consumidores deberían contar con información transparente, clara y verificable sobre el origen y

el impacto de este producto".

Contacto

Nombre contacto: Cristina Marcos

Descripción contacto: Responsable de Prensa y RRPP en el Observatorio de Bienestar

Animal

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