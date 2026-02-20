La obligación legal en España de las revisiones periódicas de seguridad de las compactadoras de cartón

Revisión periódica - Silvia Albert / Reciclajes Logísticos

En un entorno donde la seguridad laboral y la continuidad operativa son críticas, Reciclajes Logísticos recuerda que las revisiones periódicas de equipos como compactadoras de cartón y plástico, y fregadoras de suelo no son una opción: forman parte del cumplimiento normativo

Madrid, 20 de febrero de 2026.- La utilización de equipos de trabajo industriales —compactadoras de cartón y plástico, prensas y maquinaria de limpieza profesional como fregadoras y barredoras— exige algo más que un uso correcto. En España, el marco preventivo establece obligaciones claras: el empresario debe garantizar que estos equipos se mantienen en condiciones seguras y que se realizan comprobaciones periódicas por personal competente, con la finalidad de detectar deterioros y corregirlos a tiempo. Estas exigencias se apoyan en el Real Decreto 1215/1997 y la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que articulan la responsabilidad del empleador sobre la seguridad de los equipos de trabajo.



Estas revisiones son especialmente relevantes en maquinaria con riesgo mecánico e hidráulico, donde el desgaste, los desajustes, las fugas o la manipulación de protecciones pueden comprometer tanto la productividad como la seguridad de las personas. Por ello, la revisión periódica no debe interpretarse como un trámite, sino como una medida preventiva esencial que reduce averías, evita paradas imprevistas y refuerza la cultura de seguridad en planta.



Una práctica no seguida en todas las ocasiones

Sin embargo, en la práctica, el cumplimiento no siempre se integra con el rigor necesario. Todavía se observan situaciones en las que las revisiones se posponen, se infravalora la documentación o se confía en que "si funciona, está bien". Conviene recordar que, ante una inspección o un incidente, la obligación de acreditar el mantenimiento y la verificación de seguridad recae en el titular del equipo: la responsabilidad última es del comprador, del empresario.



En este contexto, comparar propuestas solo por el precio de adquisición puede resultar engañoso. En el sector es frecuente encontrar ofertas de empresas que actúan principalmente como comercializadoras, con estructuras muy reducidas, que no siempre pueden asegurar un servicio técnico propio continuo. Cuando el mantenimiento debe subcontratarse, el coste puede aumentar y, en ocasiones, termina siendo prohibitivo o se convierte en un punto opaco de la propuesta. Por eso, es recomendable que, al comparar alternativas, el comprador verifique de forma objetiva la capacidad real de soporte: recursos técnicos, tiempos de respuesta, alcance de las revisiones y evidencia documental.



La necesidad de valorar adecuadamente a la empresa que ofrece compactadoras de cartón o fregadoras

Muchas comercializadoras no disponen de servicio técnico suficiente para ejecutar estas comprobaciones periódicas con garantías, por lo que numerosos compradores deben contratar servicio técnico especializado para cubrir esa obligación. Frente a este escenario, Reciclajes Logísticos (www.reciclajeintegral.com) destaca como valor añadido que, dentro de la oferta de todos sus productos, incluye 5 años de mantenimiento preventivo y predictivo, incorporando revisiones técnicas, limpieza de componentes clave e informes con recomendaciones, lo que facilita al cliente el cumplimiento y reduce costes ocultos a lo largo del ciclo de vida del equipo.

