La obra de Ramón Lapayese vuelve a verse este verano en Italia y España

(Información remitida por la empresa firmante)

Ramón Lapayese: cinco exposiciones para ver su obra en 2025. La obra del pintor y escultor Ramón Lapayese protagoniza este verano y otoño de 2025, en cinco ciudades europeas: Nápoles, Santa Pola, Milán, Venecia y Florencia. Las muestras incluyen distintos momentos de su trayectoria con 4 esculturas, 14 pinturas y una litografía, permitiendo una visión panorámica de su producción artística

La organización cultural italiana Divulgarti, bajo la dirección de la Sra. Loredana Trestin, ha seleccionado unas piezas entre la obra de la colección personal de Ramón Lapayese, que no se mostraba ante el público desde 2007. Cinco exposiciones colectivas: una individual reducida en España, y otras cuatro en Italia, darán la oportunidad de contemplar hasta diecinueve de sus obras, desde julio hasta octubre de 2025. Estas exposiciones no solo celebran la obra de Lapayese, sino que también suponen una oportunidad para redescubrir su versatilidad técnica y expresiva. Cada sede acogerá piezas seleccionadas con criterios curatoriales específicos, asegurando una experiencia única en cada ciudad, tanto para el público general como para coleccionistas y profesionales del arte.

Ramón Lapayese: una emocionante experiencia artística en su website renovado

Publicado online desde el año 2001, el website del renombrado artista plástico Ramón Lapayese (Madrid, 1928-Miami, 1994) ha cautivado a la audiencia global con su visión única, reconocible sello estilístico, e inigualable creatividad. Este autor multidisciplinar plasmó sus sensaciones y vivencias en una amplia diversidad de materias y formatos: pintura al óleo, escultura sobre madera, piedra, hierro o bronce, estampación (litografía y grabado), cerámica, etc. Arte del siglo XX de emocionante actualidad y lenguaje contemporáneo en el siglo XXI.

En paralelo al ciclo expositivo, el sitio web oficial www.ramonlapayese.com ha sido completamente renovado. La nueva plataforma incluye más de 800 imágenes en alta resolución, acompañadas de críticas de arte publicadas en distintos medios, carteles históricos de exposiciones y otros materiales de archivo.

Una de las principales novedades digitales es la incorporación de un blog, activo desde 2024, con actualizaciones mensuales que ofrecen reflexiones curatoriales, noticias y análisis de obras concretas del autor.

Nuevos e inéditos canales: camisetas, sudaderas y wearables

Además, el sitio lanza una innovadora sección de tienda online, donde por primera vez se ponen a la venta camisetas y prendas textiles ("wearables") ilustradas con diseños inéditos de Ramón Lapayese. A través de la marca Expressionistees, estas piezas proceden de bocetos, dibujos, técnicas mixtas sobre papel y óleos digitalizados, optimizados para su impresión en soportes textiles. La tienda incluye también una colección especial de obras originales no firmadas por el artista, que han sido retocadas digitalmente para su difusión. Todo el contenido visual es auténtico y genuino, ofreciendo al público la posibilidad de elegir entre obras con o sin firma, y así responder a distintos gustos y niveles de coleccionismo. Nuevos diseños disponibles en próximas fechas.

Este despliegue expositivo y digital refuerza la proyección contemporánea de Ramón Lapayese, acercando su obra a nuevas generaciones y expandiendo sus posibilidades de acceso y disfrute a través de formatos innovadores. En la actualidad se está preparando una biografía monográfica que estará editada al público en los próximos meses.

Declaraciones del Artista y Reflexiones sobre su arte y su estilo

"He recorrido diversos estilos, pero nunca he sido seguidor fiel de ninguna moda; siempre he estado un poco fuera de lugar".

"Mi obra es fundamentalmente figurativa, con un expresionismo impresionista; es una pintura muy libre dentro de la figuración, a la que yo añado una interpretación muy personal".

Acerca de Ramón Lapayese: "Se trata de un artista que se preparó para la profesión desde un concepto tan amplio como diverso. De ahí que su obra escultórica, pictórica, sus grabados y murales hayan sido reconocidos y conformen un discurso consecuente con su formación y su cultura".

Exposiciones, premios y reconocimientos de Ramón Lapayese

Ramón Lapayese protagonizó más de 70 exposiciones individuales y participó en más de 120 exposiciones colectivas.

Hay obra suya en España, Francia, Bélgica, Alemania, Suiza, Italia, Holanda, Dinamarca, Suecia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Perú, México, Japón, Marruecos, etc.

1950 Premio de escultura. Círculo de Bellas Artes, Madrid.

1955 Premio de escultura. Concurso Nacional de la Federación Española de Fútbol.

1957 III Medalla Exposición Nacional de Bellas Artes. Escultura.

1962 Premio Nueva York de pintura, París.

1963 Medalla de oro especial (escultura). II Bienal de Zaragoza.

1969 Premio del Excmo. Ayuntamiento. VII Concurso de Pintura Ciudad de Tarrasa.

1970 Premio de pintura Barón de Güell. Artesport, Bilbao.

1970 II Premio de escultura. Exposición Nacional de Arte Contemporáneo, Madrid.

Dónde ver su obra (acceso público libre, escultura, Madrid)

Friso del edificio en Avenida de Pio XII, 83: Fragata, 25 Jun. (altorrelieve cubista en hierro, hormigón y piedra de Colmenar de 24 x 3,5 m) - .

Museo de Escultura al Aire Libre de Leganés: Visitante ilustre, 1970 (automóvil reciclado con personajes en hierro y bronce, tamaño natural).

Más info y 800+ imágenes de calidad en ramonlapayese.com

Instagram https://www.instagram.com/ramonlapayese.arte/

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61565409779970

Tienda de wearables https://expressionistees.myspreadshop.es

Kit de prensa https://ramonlapayese.com/kit-de-prensa/

Agenda exposiciones - fechas, lugares: https://ramonlapayese.com/2025/06/10/exposiciones-2025/

Contacto

Nombre contacto: Ramón Lapayese

Descripción contacto: Particular

Teléfono de contacto: 656645991