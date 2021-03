Obras de arte multimedia de 8 grupos de artistas se muestran en los aeropuertos de Haneda y Narita (1)

- Obras de arte multimedia de 8 grupos de artistas se muestran en los aeropuertos de Haneda y Narita desde el 27 de febrero

La Agency for Cultural Affairs presenta "CULTURE GATE to JAPAN"

TOKIO, 12 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- El 27 de febrero de 2021, la Agency for Cultural Affairs inauguró una nueva muestra de arte en los aeropuertos de Haneda y Narita como parte de su iniciativa denominada "CULTURE GATE to JAPAN". Las obras de arte multimedia de 8 grupos de artistas ya se muestran en los aeropuertos y de forma online, y tienen como finalidad promover los atractivos de la cultura japonesa y compartirla a nivel global.

https://mma.prnewswire.com/media/1453372/1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1453372/1.jpg]

El tema de las muestras en Haneda y Narita es "VISION GATE". Según la curadora Paola ANTONELLI, estas exhibiciones tienen como objetivo exportar el concepto de "visión" del pasado hacia el futuro, además de su papel en base al fundamento de la cultura japonesa.

-- Periodo: Inauguración el 27 de febrero de 2021 -- Localización:[Instalación] Terminal 2 del Aeropuerto de Haneda, segunda planta, pasillo de salidas, punto de control de seguridad D[trabajos de video]- Terminal 3 del Aeropuerto de Haneda, segunda planta pasillo de llegadas;- Terminales 1 y 2 del Aeropuerto de Haneda pasillos de salidas;- Todas las terminales del Aeropuerto de Narita, monitores de control de firma digitales*Las localizaciones para los trabajos de video en el Aeropuerto de Haneda están dentro del área de seguridad -- Entrada: Gratuita -- Tema: VISION GATE -- Curadora: Paola ANTONELLI

https://mma.prnewswire.com/media/1453371/2.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1453371/2.jpg]

Paola ANTONELLI es una curadora senior de arquitectura y diseño en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, siendo también directora fundadora de investigación y desarrollo del MoMA. Su trabajo lleva a cabo la investigación del impacto del diseño dentro de la experiencia cotidiana, que suele incluir objetos y prácticas que se suelen pasar por alto y combina además el diseño, arquitectura, arte, ciencia y tecnología.

Tras la celebración de la XXII Triennale di Milano -- su Broken Nature de 2019, dedicada a la idea del diseño restaurador-, ha comisariado recientemente en el MoMA la exposición Material Ecology, en relación a la obra del arquitecto Neri OXMAN. Su prestigiosa serie Instagram Live @design.emergency -- creada junto a la crítica de diseño Alice RAWSTHORN -- lleva a cabo la exploración del papel del diseño dentro de la construcción de un futuro mejor para todos.

-- Título y artista (en orden alfabético):[Instalación] Crowd Cloud de SUZUKI Yuri y HOSOI Miyu

Manteniendo la voz humana como el centro de todo, en este trabajo, los artistas han llevado a cabo la destilación de los sonidos del idioma japonés, creando a su vez una composición y una experiencia únicas en las que el sonido sale de un coro de docenas de cuernos de pie, conversando entre ellos como si fueran personas que esperan a amigos y familiares en la sala de llegadas de un aeropuerto.

SUZUKI Yuri: SUZUKI Yuri es un artista y diseñador que se dedica a examinar las posibilidades del sonido y la música dentro de nuestras experiencias diarias. Desde el año 2018, es socio para la consultora independiente más grande del mundo, Pentagram. El trabajo creativo llevado a cabo por medio de SUZUKI abarca los campos del diseño, la música y el arte, consiguiendo resultados que integran desde el arte público y los productos hasta la identidad y las composiciones de sonido. Sus obras han recibido el reconocimiento por medio de premios de la industria, además de que muchos museos internacionales, incluyendo el Museo del Diseño de Londres, el Museo de Israel y el Museo de Arte Moderno de Nueva York, han adquirido sus obras.

HOSOI Miyu: Nacida en el año 1993, el artista musical/sonoro HOSOI Miyu participa de forma amplia en la realización de varios esfuerzos artísticos, abarcando desde la creación de las instalaciones que generan conciencia acerca del sonido circundante por medio del uso de sistemas de sonido multicanal para producciones de artes escénicas. HOSOI es conocida principalmente gracias a los trabajos de sobregrabación que realiza con su propia voz. Su prestigioso trabajo "Lenna" en 22.2 canales se ha presentado en varios lugares, incluyendo NTT InterCommunication Center [ICC] Anechoic Room, Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM], Tokyo Metropolitan Theatre Concert Hall y Audio Engineering Society. Ha conseguido el premio New Face en la 23rd Japan Media Arts Festival Art Division.

[Trabajos en video] 6 videos de 6 grupos diferentes de artistas muestran a los viajeros en la cultura rica y ecléctica de Japón

Theme Park Tokyo de acky bright

La obra explora la ciudad de Tokio al usar una estructura de desplazamiento de imagen tradicional y estilo manga contemporáneo.

acky bright es un ilustrador y un artista de manga, y cuenta con un gran reconocimiento gracias a su arte lineal en blanco y negro. Cuenta con muchos seguidores en el extranjero gracias a su estilo único mostrado, que combina el estilo manga y anime japonés de los años 80 y 90 junto a una perspectiva moderna. Ha publicado numerosas obras, como "Doodle", en las redes sociales y eventos de pintura en directo. Su nuevo trabajo, el manga "Shin Henkei Shojo (New Transformer Girls)" (DLE), está actualmente serializado de forma online.

Hitoshobu (One Shot) de Jun Inoue

La obra captura la pintura en directo del artista y la naturaleza efímera del mundo de Sho/Calligraphy.

Inoue ilustra la delicada espiritualidad concreta existente en Japón utilizando líneas abstractas con el objetivo de crear "espacios" que sean únicos. Su exquisita sensibilidad, en combinación con un sentido moderno y un espíritu tradicional, sirven como estímulo de la conciencia de cara al espectador. Se aventaja de sus conexiones con los mundos de la moda y la música, y muestra sus trabajos dentro de una amplia gama de lugares que incluyen actuaciones de pintura en directo junto a presentaciones de obras de arte. Inoue ha realizado innumerables exposiciones privadas en Japón y a nivel extranjero, en lugares como Melbourne y París.

Gravity Garden de KODAMA Sachiko

Esta obra se creó con el uso del rojo, verde y azul como ferrofluido fluorescente que representa el jardín japonés con la energía y gravedad magnéticos.

Tras graduarse de la Escuela de Ciencias de la Hokkaido University, KODAMA llevó a cabo sus estudios de posgrado y obtuvo un doctorado en Arte en la Escuela de Graduados de Arte y Diseño de la University of Tsukuba. Desde el año 2000, es pionera en todo lo relacionado con el uso de los ferrofluidos en el mundo del arte. Su obra de arte titulada "Protrude, Flow" (seleccionada por SIGGRAPH Art Gallery 2001) se hizo con el Grand Prize en la 5th Japan Media Arts Festival Digital Art (Interactive Art) Division. Su obra de arte se ha mostrado ya en más de 20 países en museos de arte, galerías, espacios públicos y hogares privados. Ha supuesto un impacto no solo dentro del arte y el diseño, sino también por medio de una amplia gama de campos relacionados.

TSUGI de PARTY

Dentro de este trabajo, áreas como el hielo ártico que se ha derretido a consecuencia del calentamiento global y los bosques perdidos a causa de los incendios forestales son representados junto a una luz esperanzadora: siendo reparados y regenerados con kintsugi gracias a la voluntad de la humanidad.

(CONTINUA)