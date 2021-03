Obras de arte multimedia de 8 grupos de artistas se muestran en los aeropuertos de Haneda y Narita (2)

PARTY es un colectivo creativo que muestra el arte, la ciencia, el diseño y la ingeniería para llevar a cabo la instalación en la sociedad y mezclarlas con las experiencias del futuro. Los proyectos más importantes incluyen el diseño del espacio para la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Narita, la dirección creativa para la publicación "WIRED JAPAN" y experiencias musicales virtuales "VARP" por medio de colaboraciones junto a artistas como RADWIMPS y kZm. PARTY se encarga además del desarrollo de negocios como Stadium Experiment y The Chain Museum

Day of a Full Moon de MOGI Monika

Este trabajo combina el amor de los paisajes naturales de Japón que los artistas encuentran como místicos y etéreos, con su gran admiración por las mujeres fuertes y únicas.

MOGI Monika es artista, fotógrafa y directora, nacida en 1992. Se trata de una fotógrafa autodidacta, su carrera tuvo como inicio en su adolescencia fotografiando para revistas de arte y moda como Vogue Japan, ArtReview, Numero Tokyo, etc. Cuando fue directora creativa realizando todo su trabajo, comenzó a proyectar a sus amigos y la cultura juvenil de Tokio que se ha destacado en buena parte dentro de su obra. Al crecer entre Estados Unidos y Japón, MOGI combina su visión única creada por ambas culturas. En los últimos años participó en exposiciones fotográficas realizadas en Tokio y Nueva York, dirigiendo anuncios de televisión y campañas de moda a nivel global. Su trabajo realizado junto a Paola ANTONELLI comenzó en 2016, cuando MOGI recibió el encargo de llevar a cabo la fotografía para el catálogo de la exposición 'ITEMS: Is Fashion Modern?' Del MoMA.

Kojiki - Amenomana i de MORI Mariko

En su obra, esta artista toma las escenas del "Kojiki"- el registro más antiguo del mito de la creación de Japón - y lo convierte en imágenes generadas por ordenador.

Desde la segunda mitad de la década de los años 90, MORI participa en exposiciones internacionales llevadas a cabo en varios países, realizando varias exposiciones privadas en museos de arte. Sus principales obras de arte públicas incluyen obras como "Sun Pillar" en la Isla Miyakojima en el año 2010, "Ring: One with Nature" en el Programa Cultural de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río 2016, y "Cycloid V" situada en la entrada de la Toranomon Hills Business Tower. MORI cuenta con una serie de premios de prestigio conseguidos con los años, incluyendo la Mención de Honor en la 47th Venice Biennale en 1997 y el Award to a Promising Artist and Scholar in the Field of Contemporary Japanese Arts en el 8th Japan Arts Foundation Award en el año 2001. Recibió un título de honor por medio de la University of the Arts London en 2014.

Acerca de CULTURE GATE to JAPAN

A partir de febrero de 2021, la Agency for Cultural Affairs, Government of Japan pondrá en marcha un innovador proyecto de promoción cultural llamado "CULTURE GATE to JAPAN". Celebrado en siete aeropuertos de Japón, así como en la Terminal Internacional de Cruceros de Tokio, artistas y creadores activos en el campo de las Artes de Medios expondrán obras de arte inspiradas en la cultura única de cada área con el objetivo de comunicar el atractivo más amplio de la cultura japonesa.

Los efectos globales del nuevo coronavirus han hecho difícil conocer gente nueva y experimentar nuevas culturas en persona. Sin embargo, eso no debe interrumpir el intercambio de arte, ideas y cultura. A través de este proyecto, esperamos seguir proporcionando a las personas de todo el mundo el mismo sentido de asombro y alegría que se siente al encontrarse con una nueva cultura.

Organizador: Agency for Cultural Affairs, Government of Japan

Página web oficial: https://culture-gate.jp/ [https://culture-gate.jp/]

"CULTURE GATE to JAPAN" PR está gestionado por medio de wondertrunk & co. Inc.

