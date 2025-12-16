El Observatorio de Bienestar Animal lanza un informe que vincula la Gripe Aviar con la ganadería industrial

Gallina y virus de la Influenza Aviar - Foto creada con IA

El Observatorio de Bienestar Animal con este informe, demuestra que la ganadería industrial, incluyendo la cría de gallinas enjauladas, es la raíz del problema de la gripe aviar

Madrid, 16 de diciembre.- El Observatorio de Bienestar Animal (OBA) lanza un informe que vincula la propagación de la Gripe Aviar con el modelo de ganadería industrial, incluyendo la cría de gallinas enjauladas. Ni el encierro de las aves ni la vacunación son suficientes sin cambios estructurales en la densidad y bioseguridad.



El informe "Gripe Aviar y Ganadería Industrial" destaca que la crisis actual tiene su origen en el modelo intensivo de producción avícola, basado en grandes concentraciones de animales y alta homogeneidad genética. Este sistema se caracteriza por:



• Altas densidades y hacinamiento que facilitan el contagio y elevan el estrés en los animales.



• Homogeneidad genética, que favorece la rápida expansión de patógenos.



• Movimientos constantes de personas, vehículos y animales que diseminan el virus.



• Bioseguridad insuficiente, especialmente en macrogranjas.



Contrario a la creencia popular, el informe asegura que el problema no se atribuye a aves migratorias; la transmisión del virus dentro de la industria se debe a actividades humanas, convirtiendo los sistemas intensivos en caldo de cultivo para la adaptación de virus y la aparición de variantes resistentes. Las altas concentraciones de granjas y la dificultad para limpiar y esterilizar grandes naves afectan aún más la situación. La vacunación, sin una reducción significativa de la densidad de población y una mejora en la bioseguridad, no logrará controlar el virus en las granjas.



Ante esta realidad, OBA exige a los supermercados que aún venden huevos de código 3 que cumplan con sus compromisos de eliminar esta práctica insostenible. La crisis de la gripe aviar no es excusa para la inacción, considerando que el 80% de las aves sacrificadas proviene de explotaciones cerradas, según la EFSA. "Los supermercados que continúan vendiendo huevos de gallinas enjauladas perpetúan un modelo insostenible y peligroso. La crueldad de las jaulas, que confina a las gallinas a un espacio equivalente minúsculo, no tiene justificación", afirma Míriam Martínez, veterinaria y Directora de Bienestar Animal en OBA.



A días de finalizar 2025, OBA recuerda que muchos supermercados aún no han dejado de vender huevos de gallinas enjauladas a pesar de haberse comprometido a hacerlo a lo largo de 2025. OBA también insta a los supermercados a abordar la transición de los huevos como ingrediente en productos procesados. Estos supermercados son clave para impulsar cambios hacia prácticas más sostenibles y éticas y deben proporcionar información transparente sobre sus procesos.



Por tanto, la gripe aviar no debería ser una excusa para no cumplir con los compromisos. Ya que el sistema actual perpetúa la propagación y mutación de virus. La intensificación y la falta de diversidad en las granjas industriales hacen que el sistema sea vulnerable y un riesgo para la salud pública y animal. Teniendo en cuenta que la gripe aviar es endémica en España, los supermercados debieron anticipar la transición.



OBA hace un llamamiento a exigir transparencia y compromiso con el bienestar animal y la sostenibilidad. "La rendición de cuentas es esencial para asegurar que la gripe aviar no se use como excusa", concluye Míriam Martínez.







