OCCO Sevilla, primera discoteca en España que certifica con el sello ECO20 el uso de energía renovable

Sevilla, 13 de julio de 2023.

El establecimiento, propiedad de Marqan Music, se abastece de electricidad con una planta solar de 60,6 kWp, con la que evitará la emisión de 24,25 toneladas de CO2 al año

La discoteca OCCO Sevilla arranca la campaña de verano con el aval de su compromiso medioambiental: se ha convertido en el primer establecimiento de ocio de España en certificar el uso de energías renovables en sus instalaciones. En concreto, ha obtenido el sello ECO20, un distintivo de la consultora especializada ECOQuality que cuenta con la verificación de la certificadora internacional OCA Global y que garantiza el autoconsumo solar, así como la cantidad de CO2 evitado a la atmósfera.



La certificación ECO20 es la única a nivel europeo que garantiza que el origen del consumo eléctrico de una empresa o entidad proviene de energía solar en autoconsumo directo, lo que permite poner en valor el uso de fuentes limpias y no contaminantes. Igualmente, avala el compromiso con la sostenibilidad, al acreditar la reducción de gases de efecto invernadero nocivos para el medio ambiente.



OCCO Sevilla, situado en el barrio de Sevilla Este de la capital hispalense y propiedad de la empresa Marqan Music, es un establecimiento de ocio especializado en todo tipo de fiestas y eventos tanto de día como de noche. El recinto cuenta con un espacio interior con pistas de baile, barras y zonas VIP, además de un ‘Pool Club’ al aire libre de 4.000 metros cuadrados, que alberga una piscina de agua de mar, área ‘chill-out’, coctelería y música en directo.



Reducción de la huella de carbono

OCCO Sevilla se abastece de electricidad desde hace más de un año mediante una planta fotovoltaica sobre cubierta con una potencia de 60,6 kWp. Utiliza energía limpia durante el día para el funcionamiento de oficinas y almacenes, así como para las labores de limpieza del establecimiento. Durante el verano aprovecha también la energía de su planta solar para el funcionamiento y mantenimiento del club de piscina.



Gracias a esta apuesta por las fuentes renovables, la discoteca evitará la emisión de 24,25 toneladas de CO2 al año -el equivalente a sembrar 145 árboles-, contribuyendo con ello a la lucha contra el cambio climático y a la protección del medio ambiente.



"Para el grupo es una satisfacción ser la primera discoteca de España en obtener una certificación de este tipo, lo que demuestra que desde el sector del ocio es posible contribuir a reducir el cambio climático. El compromiso de OCCO con la actual y futuras generaciones, pasa por abastecer las instalaciones de energía de un modo sostenible y así ser partícipes de ese objetivo común, que no es otro que mejorar la vida de todos los habitantes del planeta", destacan desde OCCO Sevilla.



El responsable de ECOQuality, Fran Martín, valora la singularidad de la certificación de OCCO Sevilla, al tratarse de un establecimiento de ocio nocturno y el primero de España en conseguirlo, lo que le permite "obtener una diferenciación positiva y ofrecer a sus clientes una garantía sobre el carácter sostenible de su actividad mediante el uso de energías renovables".



"Con el sello ECO20, OCCO da un paso muy importante hacia un modelo de negocio respetuoso con el medio ambiente, cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la ONU y sumándose a los requerimientos de la Agenda 2030, en cuanto a la reducción del consumo de energía convencional y a la apuesta por el uso de fuentes renovables", añade Martín.



Sobre ECOQuality

ECOQuality es una consultora con sede en Sevilla que ayuda a las empresas a integrar criterios de sostenibilidad en su estrategia empresarial, promoviendo acciones que incrementen la eficiencia energética, con la finalidad doble de que reduzcan su dependencia de energías no renovables y disminuyan su huella de carbono. El sello ECO20 de uso de energía renovable, certificado por OCA Global, es propiedad de ECOQuality. Más información en: ecoquality.es



Sobre OCCO Sevilla

OCCO Sevilla es uno de los principales establecimientos de ocio especializado en todo tipo de fiestas y eventos de la capital andaluza. Cuenta con pistas de baile, barras, zonas VIP y un ‘Pool Club’ al aire libre de 4.000 metros cuadrados, que alberga una piscina de agua de mar, área ‘chill-out’, coctelería y música en directo. Más información en: www.occosevilla.es







