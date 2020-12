Ocean Winds, primera renovable eólica marina que obtiene el 'Great Place to Work' durante la pandemia

Ocean Winds la primera renovable española de energía eólica marina que obtiene la Certificación Great Place to Work durante la pandemia

Se trata de un reconocimiento en el ámbito de la gestión de personas y estrategia de negocio más prestigioso en el ámbito nacional e internacional, que se otorga anualmente a los mejores empleadores del mundo.

· A pesar de haberse constituido pocos días antes del confinamiento, Ocean Winds ha apostado por seguir invirtiendo en la contratación de personal y las mejores condiciones, lo que le ha permitido alcanzar la excelencia como empleador.

· En medio de la revolución en los procesos de trabajo provocada por la pandemia, a pesar de la distancia, y gracias a la creatividad y a la adaptación, han conseguido transmitirles su ADN a sus empleados, convirtiendo a cada uno de ellos en su mejor embajador.

· Su tecnología y el contar con un equipo humano de primer nivel, le ha permitido seguir con la operación y alcanzar los objetivos marcados, a pesar de la dureza del confinamiento.

Madrid, 03 de diciembre 2020.-

Ocean Winds, la primera empresa española especializada en energía eólica marina, ha conseguido la Certificación como un Gran Lugar para Trabajar, otorgado por la consultora Great Place to Work®, líder en la identificación y certificación de Excelentes Lugares para Trabajar. Convirtiéndola así, en la primera empresa española de energía renovable en recibir esta certificación durante la pandemia.

Esta certificación tiene doble significado, porque OW la ha conseguido en un tiempo récord, a solo 4 meses de haber lanzado su marca y durante los duros meses de la pandemia, en donde solo dos días después de haber constituido la empresa, se decretó el confinamiento en España, uno de los más restrictivos del mundo, durante más de 3 meses. Las operaciones de la empresa se han desarrollado de manera remota, con lo que esto supone para una empresa de reciente creación donde muchos de los equipos se tuvieron que contratar y formar virtualmente, y donde de hecho muchos de ellos, aún no se conocen en persona.

A pesar de ello, OW ha seguido trabajando de manera incansable para poner en marcha todos los beneficios, cuidados e infraestructura necesaria para dar a sus empleados las mejores condiciones posibles para ser un Great Place To Work, conscientes de que el capital humano es el activo más importante de su empresa y el que les ayudará a asumir un papel referente en el sector eólico marino y un rol clave en la transición energética global.

La creatividad, la resiliencia y la adaptación se han convertido en las claves para superar momentos nunca antes vividos, y gracias a ello han salido reforzados como equipo y empresa.

Para Spyridon Martinis, CEO de Ocean Winds “Es un gran honor para OW haber sido certificados como Great Place to Work, ya que revaloriza nuestra marca como empleador y porque fue logrado durante un periodo bastante difícil, en cual tuvimos que, por un lado, crear nuestro equipo, comenzando prácticamente desde cero, y por otro integrarlo, virtualmente. Esta certificación, es muy apreciada no solo por nuestra gente, las personas que han subido abordo y que han estado trabajado con nosotros durante los últimos meses, sino también para potenciales nuevos empleados, ya que ser reconocidos como Great Place to Work, avala los altos estándares de excelencia empresarial de nuestra compañía. Estamos creciendo como empresa, necesitamos atraer talento, atraer el mejor talento y Great Place to Work es una magnifica carta de presentación para ello”.

La certificación se ha obtenido tras un diagnóstico del ambiente organizacional, que incluye un cuestionario global de los empleados, de este modo se acredita que Ocean Winds es una organización con una cultura de alta confianza, capaz de atraer y retener talento.

OW cuenta desde su lanzamiento con más de 250 empleados y persigue el objetivo de alcanzar la cifra de los 300 para finales de este año. El perfil del equipo humano destaca por representar más de quince nacionalidades, con una alta cualificación universitaria, con un tercio de representación femenina, dato por encima de la media del sector, y un 99% de contratación indefinida.

Sobre Ocean Winds,

Ocean Winds es la Joint Venture de energía eólica marina creada 50:50 por EDPR y ENGIE en 2019. Ambas empresas comparten su visión entorno a las energías renovables, en particular la eólica marina, por tener un papel clave en la transición energética global.

OW nace con una ventaja estratégica y con una posición privilegiada para desempeñar un papel de liderazgo en el mercado offshore, ya que cuenta con la incorporación de los activos consolidados y las carteras de proyectos eólicos marinos en desarrollo de las dos empresas, que suman un total de 1,5 GW en construcción y 4,0 GW en fase de desarrollo. Asimismo, la nueva compañía, cuya vocación no es otra que la de convertirse en el referente global en su especialidad, se ha marcado como objetivo para 2025 alcanzar de 5 a 7 GW en proyectos en operación o construcción y de 5 a 10 GW en proyectos en fase de desarrollo avanzado.

OW, cuya sede central se encuentra en Madrid, actualmente tiene presencia en 8 países y apunta principalmente a mercados en Europa, Estados Unidos y geografías seleccionadas en Asia.

Más información:

