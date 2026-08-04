Oceanco presentará Leviathan y Draak en el Salón Náutico de Mónaco de 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

MÓNACO, 4 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Oceanco ha forjado su reputación asociándose con armadores visionarios lo suficientemente audaces como para desafiar las convenciones. En el Salón Náutico de Mónaco de este año, este enfoque se verá reflejado en dos proyectos entregados recientemente: Leviathan (111 metros/364 pies) y Draak (93 metros/305 pies), ambos propiedad de Gabe Newell, quien pasó a formar parte del equipo de Oceanco en julio de 2025. Esta participación también marcará la primera vez que Oceanco exhibe tanto un yate de nueva construcción como uno remodelado en el salón náutico.

Cada propietario con el que trabajamos aporta una visión diferente, y cada proyecto nos plantea un reto distinto, afirmó Marcel Onkenhout, consejero delegado de Oceanco. Con la colaboración como guía en cada decisión, estamos deseando presentar dos yates que reflejan fielmente esta ambición en el Salón Náutico de Mónaco de este año.

Leviathan y Draak se han diseñado entorno al trabajo en equipo y la comunidad. Un proceso de construcción altamente colaborativo en ambos proyectos dio como resultado distribuciones poco convencionales y filosofías de diseño centradas en la tripulación. Desarrollados para funcionar por medio de una perfecta sincronía, Leviathan y Draak son yates complementarios dentro de la flota Inkfish de Gabe Newell.

Con Inkfish, nos hemos centrado en poder servir a la comunidad científica, explicó Gabe. Colaboramos con los científicos para comprender qué les resulta útil y, a partir de ahí, analizamos cómo nuestra tecnología, herramientas y recursos pueden apoyar mejor su misión, ya sea llevándolos a lugares inaccesibles, desarrollando nuevas tecnologías o proporcionando financiación para eliminar obstáculos a su investigación.

Entregado en noviembre de 2025, el Leviathan replantea el diseño y las operaciones de los yates con la finalidad de mejorar la experiencia de todos los que viven y trabajan a bordo. Los espacios comunes crean un entorno que fomenta la interacción entre huéspedes y tripulación, mientras que los materiales de bajo mantenimiento buscan maximizar la productividad de la tripulación. Las instalaciones a bordo, que incluyen un centro de buceo, un laboratorio y un hospital, dan soporte a las actividades de Inkfish.

Entregado en junio de 2026 tras una reconstrucción integral a cargo del programa de Soporte del Ciclo de Vida de Oceanco, el Draak ha sido rediseñado para alcanzar un objetivo operativo completamente nuevo. Junto con el Leviathan, en la actualidad presta apoyo a las expediciones de Inkfish con instalaciones especializadas para buceo, una flota de embarcaciones auxiliares de gran capacidad y sistemas de elevación de alta resistencia. Muchos de los principios de diseño y operación introducidos en el Leviathan también se adoptaron en el Draak.

El Salón Náutico de Mónaco también marcará el primer aniversario de la incorporación de Gabe al equipo de Oceanco. Durante su gestión, ha supervisado la continua expansión del ecosistema colaborativo de Oceanco a través de la incorporación de Alewijnse y Winel, que se suman a otras empresas especializadas como Aluship, Lateral y Mercury. De cara al futuro, Oceanco vislumbra nuevas oportunidades para proporcionar un espacio de cara a las visiones cada vez más ambiciosas por parte de los propietarios. Aprovechando un ecosistema tecnológico más amplio a disposición del Grupo Oceanco, el astillero explora formas de innovar en el diseño, la construcción y la operación de los yates del futuro.

Prácticamente todos los proyectos en los que he participado a lo largo de los años han servido para conseguir impulsar algún aspecto de la tecnología en beneficio de los clientes, declaró Gabe. Nuestro objetivo es identificar tecnologías interesantes, crear prototipos y llevarlas a producción.

Como uno de los eventos clave del calendario náutico, el Salón Náutico de Mónaco ofrece una valiosa oportunidad para conectar con clientes, socios y profesionales del sector. Durante toda la semana, Oceanco participará en un programa de eventos cuidadosamente seleccionado, con los yates Leviathan y Draak expuestos en la terminal de cruceros, así como en espacios de hospitalidad distribuidos por todo el recinto ferial.

Con oportunidades de construcción nueva y remodelación disponibles, Oceanco sigue abierta a conversar con clientes potenciales que buscan hacer realidad sus propias visiones únicas. Para aprovechar al máximo su visita, reserve una cita privada directamente con nuestros equipos de Ventas y Soporte del Ciclo de Vida.

Nota para los redactores

Contacte con Georgia Lewis: Georgia.Lewis@oceanco.nl o +31 6 83 19 46 88.

IMÁGENES

Kit de prensa de Leviathan y Draak disponible para descarga aquí .

Kit de prensa de Draak disponible para descarga aquí .

Kit de prensa de Leviathan disponible para descarga aquí .

Video Enter the World of Leviathan disponible aquí.

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