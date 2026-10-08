Ocho de cada diez españoles apuestan por los viajes nacionales para el puente del Pilar

Tarragona es el destino más solicitado por los españoles para el puente del Pilar - ATRÁPALO

(Información remitida por la empresa firmante)

Tarragona lidera las escapadas y duplica las reservas respecto a 2025.

Le siguen Almería, Madrid, Girona y Barcelona, y el precio medio hotelero se sitúa en 162 euros, un 7% más que el pasado año.

Portugal, Italia y Francia son las opciones favoritas para las escapadas al extranjero, que suponen el 21,1% del total.

Barcelona, 8 de octubre de 2026. Ocho de cada diez españoles han apostado por viajar por España durante el puente del Pilar, con la costa mediterránea y andaluza en el 'top 10' de destinos reservados, según los datos de ATRÁPALO, plataforma líder en viajes y experiencias en España.

Las reservas nacionales para esas fechas se han incrementado un 50% con respecto al mismo periodo del año anterior, según explica Roberto Ramos, director de Producto y Operaciones de ATRÁPALO. "El Pilar se consolida como un puente de escapada nacional, ya que el 78,9% de los viajes reservados tiene destino en España", asegura.

La provincia de Tarragona lidera las escapadas para esas fechas y más que duplica las reservas (+127%) respecto a 2025. Le siguen Almería (6,40%), Madrid (4,30%), Girona (4,30%) y Barcelona (3,40%), en un 'top 10' de destinos dominado por la costa mediterránea y andaluza.

El precio medio de los hoteles para el puente se sitúa en los 162 euros PVP/noche, un 7% más que en 2025. Los precios en Tarragona alcanzan los 200 euros en Tarragona y los 196 en Madrid, mientras que Barcelona (139 euro) y Castellón (137 euro) ofrecen opciones más ajustadas.

Escapada de decisión rápida.

Los datos de la plataforma también constatan que el puente del Pilar es una escapada de decisión de rápida. En este sentido, la antelación media de las reservas es de 63 días y la mitad de ellas se realiza con sólo 34 días o menos. Girona (42 días) y Castellón (48 días) concentran las reservas más próximas al viaje, mientras que Cádiz (95 días) y Huelva (93 días) son los destinos que más se planifican.

Los viajes internacionales, que suponen el 21,1% del total y crecen un 32%, se caracterizan por la cercanía y la escapada urbana. Portugal (3,5%), Italia (3,3%) y Francia (2,7%) encabezan la demanda por país, seguidos de Andorra y Reino Unido. En el caso de los paquetes que incluyen vuelo y hotel, Londres, Roma y Budapest lideran las escapadas urbanas del puente, con un PVP/noche de entre 378 euro y 568 euro.

ATRÁPALO, fundada en el año 2000 y con sede en Barcelona, es una plataforma online dedicada a promocionar ofertas de viajes y experiencias. ATRÁPALO ofrece entradas, hoteles, viajes, vuelos, trenes, escapadas, cruceros, actividades, alquiler de coches y cuenta con una división de viajes para empresas. Con más de 8 millones de usuarios y una facturación superior a los 250 Meuro, ATRÁPALO tiene presencia en España, Chile, Colombia, Perú y Argentina.

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