OCIANA® completa la fase clave de validación para la optimización colaborativa de escalas portuarias

(Información remitida por la empresa firmante)

MONTREAL, 3 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- OCIANA anunció hoy la finalización exitosa de una fase clave de las Pruebas de Validación Operativa (OVT) de su plataforma digital unificada. Esta plataforma permite la colaboración en tiempo real y tiene como objetivo mejorar la eficiencia de la cadena de suministro global, al tiempo que reduce las emisiones de los buques y el consumo de combustible. Las pruebas OVT continúan junto a los socios del proyecto, avanzando al ritmo marcado por las prioridades operativas de cada uno de ellos, a medida que progresa el desarrollo de la plataforma.

Hasta la fecha, las pruebas de OCIANA han demostrado que los operadores de buques y las partes interesadas en los puertos pueden trabajar en un sistema único, intercambiando datos en tiempo real y coordinándose mediante un proceso transparente y auditable, en lugar de depender de intercambios fragmentados a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas y hojas de cálculo. A medida que avanza el desarrollo, este trabajo sienta las bases para lograr llegadas "justo a tiempo" (JIT, por sus siglas en inglés) y un transporte marítimo más sostenible.

"En colaboración con el programa Core Technology Leadership Program de Canada's Ocean Supercluster, OCIANA ha demostrado una plataforma para el intercambio de información en tiempo real entre las diversas partes interesadas de un puerto", afirmó Richard Kolacz, consejero delegado de OCIANA. "Esta validación constituye un paso importante para ofrecer a las navieras y a los actores portuarios una plataforma única que se integra con sus sistemas existentes. Seguiremos desarrollándola junto a nuestros socios, guiados por sus aportaciones operativas, con el fin de avanzar hacia llegadas "justo a tiempo" y una reducción tanto del consumo de combustible como de las emisiones de los buques".

El proyecto reunió a expertos en tecnología de OCIANA con Canada Steamship Lines (CSL), la Autoridad Portuaria de Montreal, la St. Lawrence Pilotage Authority y Clear Seas, con el fin de desarrollar capacidades fundamentales de planificación.

Aprovechando funcionalidades ya validadas en las operaciones cotidianas, OCIANA Ports ofrece a los actores portuarios un centro de mando centralizado para la gestión de atraques: las solicitudes de reserva, las notificaciones previas a la llegada y las peticiones de modificación se concentran en un único punto, lo que permite tomar decisiones con mayor rapidez y seguridad. Asimismo, mediante alertas configurables y paneles de control en tiempo real, el sistema detecta variaciones en la hora estimada de llegada (ETA) y cambios en las actividades de los buques antes de que estos se conviertan en problemas.

OCIANA Ships, ahora configurado con comentarios de los transportistas, brinda a los transportistas un flujo de trabajo para cada acción de programación: las solicitudes iniciales y las solicitudes de cambio se envían a través de los mismos formularios guiados, lo que reduce el tiempo de formación y los errores. El seguimiento del estado en tiempo real y las alertas automatizadas sustituyen al seguimiento manual por teléfono o correo electrónico. Los próximos pasos incluyen una interfaz centrada en el buque, destinada a los capitanes, y el desarrollo adicional de la herramienta JIT, de cara a las pruebas a bordo.

Para la comunidad portuaria en general, OVT ha demostrado que otras partes interesadas de un puerto pueden trabajar en el mismo sistema que los puertos y los transportistas, intercambiando información sobre los buques y las solicitudes en tiempo real. Diseñada para crecer con la comunidad portuaria, la plataforma continuará evolucionando a través de validación y retroalimentación operativa, respaldando las necesidades operativas de cada parte interesada e integrándose con sus sistemas existentes a medida que se incorporan.

Más allá de las ganancias específicas de cada función, OCIANA ofrece valor que se acumula en toda la comunidad portuaria:

Una fuente única de información — Todas las partes ven los mismos datos, al mismo tiempo, lo que elimina los problemas de control de versiones y reduce las disputas sobre "quién dijo qué".

Todas las partes ven los mismos datos, al mismo tiempo, lo que elimina los problemas de control de versiones y reduce las disputas sobre "quién dijo qué". Capacidad de auditoría completa — Cada envío, confirmación, rechazo y modificación queda registrado y documentado, lo que favorece el cumplimiento normativo y la mejora continua de los procesos.

Cada envío, confirmación, rechazo y modificación queda registrado y documentado, lo que favorece el cumplimiento normativo y la mejora continua de los procesos. Menor carga de coordinación — Las solicitudes estructuradas y las notificaciones automatizadas reducen la necesidad de realizar llamadas telefónicas y enviar correos electrónicos de forma manual para gestionar el cronograma de un buque.

Acerca de OCIANA

OCIANA es un proveedor global de inteligencia marítima que ayuda a las organizaciones a pasar de la toma de conciencia a la acción. En el ámbito de las misiones de defensa y seguridad, OCIANA ayuda a los equipos a identificar comportamientos que requieren investigación, detectar amenazas de forma más temprana, interpretar intenciones con mayor rapidez y actuar con confianza. Para las organizaciones que forman parte de la cadena de suministro marítimo, OCIANA permite una planificación más inteligente de los viajes y los recursos, lo que reduce el consumo de combustible, alivia la congestión portuaria y optimiza los tiempos de rotación de los buques. OCIANA opera como la marca comercial de Global Spatial Technology Solutions Inc.

Todos los contratos legales, las obligaciones financieras —tanto pasadas como futuras— y las presentaciones ante organismos reguladores permanecen vigentes y sin interrupción bajo la entidad jurídica Global Spatial Technology Solutions Inc.

Para obtener más información sobre OCIANA, visite ociana.com.

Citas:

"Existen beneficios reales cuando todas las partes que intervienen en una escala portuaria pueden trabajar a partir de la misma información. Al aportar la experiencia operativa de CSL a OCIANA, hemos contribuido a impulsar capacidades de llegada justo a tiempo, las cuales permiten reducir retrasos innecesarios, disminuir el consumo de combustible y las emisiones, y mejorar la eficiencia de las escalas portuarias". Pascal Larin, vicepresidente de Soluciones Digitales de CSL

"La Autoridad Portuaria de Montreal es un nodo clave para el comercio internacional, que contribuye al desarrollo económico y a la prosperidad de Canadá. Nos enorgullece haber participado en el desarrollo de una plataforma digital colaborativa diseñada para beneficiar a toda la comunidad marítima. Esta plataforma fortalecerá nuestra capacidad de crecimiento, nos permitirá adaptarnos a un entorno en constante evolución y cumplir con éxito nuestra misión". Jean-François Belzile, director sénior de Proyectos Estratégicos y Operaciones Marítimas, Autoridad Portuaria de Montreal

"Una mejor coordinación de la llegada de los buques puede reducir las esperas y los fondeos innecesarios, ofreciendo a las comunidades la garantía de que el tráfico marítimo se gestiona de manera eficiente y transparente, con un menor impacto tanto para el medio ambiente como para la comunidad". Paul Blomerus, consejero delegado de Clear Seas

Contacto para medios: Anu Sood, director de Marketing, press@ociana.com

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