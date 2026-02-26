El Ocio nocturno propone consejerías propias y un ministerio de la noche - Spain Nightlife

Desde la patronal estatal del ocio nocturno Spain Nightlife consideran necesario dotar al sector de una estructura institucional propia que permita coordinar de forma eficaz las políticas públicas a nivel estatal y autonómico, incluyendo la creación de consejerías específicas y un posible ministerio de economía nocturna. Señalan que el sector impacta en ámbitos como turismo, empleo, seguridad o cultura, pero actualmente carece de un órgano coordinador específico con amplias competencias y que funcione las 24 horas, lo que genera una gestión fragmentada y dificulta su planificación estratégica.

¿Qué debe entenderse por economía nocturna?

La economía nocturna engloba las actividades económicas, culturales y recreativas que se desarrollan desde las 22:00 horas hasta la madrugada, como restauración, ocio musical, espectáculos y turismo nocturno. Este sector moviliza a millones de personas y requiere servicios públicos adaptados, como transporte, seguridad y coordinación institucional. Sin embargo, la falta de una estructura específica dificulta su gestión, a diferencia de otros países que ya cuentan con modelos de gobernanza nocturna y coordinación 24 horas.

La dimensión económica del sector justifica una estructura propia

La relevancia del sector se refleja en su dimensión económica: en 2024, el ocio nocturno generó en España 20.000 millones de euros, más de 350.000 empleos directos y el 1,8?l PIB, consolidándose como un pilar del ecosistema turístico y urbano. Además, dinamiza sectores como la hostelería, la cultura y el transporte, y atrae turismo internacional. Sin embargo, a diferencia de otros sectores estratégicos, carece de un órgano institucional específico que coordine su desarrollo y que funcione 24 horas y los fines de semana. A nivel internacional, países como Australia ya han impulsado modelos de gobernanza propios, evidenciando la necesidad de estructuras de coordinación adaptadas a la economía nocturna.

España: avances locales y retos estructurales

En el ámbito nacional, el primer paso hacia una gobernanza nocturna diferenciada se produjo en octubre de 2024 con la creación de la Oficina de la Noche del Ayuntamiento de Barcelona, un órgano específico destinado a coordinar las políticas públicas relacionadas con la actividad nocturna en la ciudad. Al frente de esta estructura se encuentra la comisionada de la noche, Carmen Zapata, cuyo nombramiento supuso la institucionalización de un espacio permanente de interlocución entre el sector y la administración municipal.

La creación de la Oficina de la Noche de Barcelona, impulsada con la participación de FECASARM e integrada en Spain Nightlife, supuso un avance en la coordinación público-privada del sector, abordando aspectos como convivencia, seguridad y movilidad nocturna. Sin embargo, la economía nocturna abarca competencias autonómicas y estatales, lo que exige una mayor coordinación institucional. Actualmente, esta oficina es la única estructura específica en España, sin organismos equivalentes a nivel estatal o en otras ciudades.

En este sentido, Joaquim Boadas de Quintana, Presidente de la Asociación Internacional de Ocio Nocturno (INA) y Secretario General de Spain Nightlife, ha señalado: “España ha dado un paso relevante con la creación de la Oficina de la Noche en Barcelona, pero la dimensión económica y transversal del sector exige avanzar hacia mayores niveles de coordinación institucional durante las 24 horas del día incluyendo los fines de semana. La economía nocturna no puede seguir abordándose únicamente desde una perspectiva regulatoria; debe integrarse dentro de una estrategia económica, turística y cultural coherente a nivel estatal.” Boadas ha añadido: “La experiencia de Barcelona demuestra que el diálogo estructurado es posible y necesario. El siguiente reto es reforzar la coordinación entre administraciones durante las 24 horas del día y dotarlas de más competencias, todo ello con el objetivo de dotar a nuestro sector de mayor seguridad jurídica y estabilidad normativa, en línea con el peso real que la economía nocturna tiene en nuestro país.”

La Oficina de la Noche de Barcelona fue reconocida el pasado mes de noviembre de 2025 en Valencia por parte de la Asociación Internacional de Ocio Nocturno con el Golden Moon Award en la categoría de “Mejor Proyecto Colaborativo en materia de Seguridad en el Ocio Nocturno”. En la imagen aparecen Joaquim Boadas, presidente de la Asociación Internacional de Ocio Nocturno entregando el Golden Moon Award a Carmen Zapata, comisionada de la noche de Barcelona.

Del ámbito municipal a la arquitectura institucional del Estado y las Comunidades Autónomas

Si bien la creación de la Oficina de la Noche en Barcelona ha supuesto un avance relevante en el ámbito local, el modelo de “Alcalde de la Noche” se enmarca principalmente en funciones de mediación, coordinación y diálogo municipal. La experiencia internacional demuestra que la siguiente fase en la madurez institucional del sector consiste en dotar a la economía nocturna de estructuras con capacidad ejecutiva y coordinación interdepartamental real.

En el caso español, esta evolución debe analizarse teniendo en cuenta el marco competencial vigente. La regulación en materia de espectáculos públicos, turismo, seguridad, sanidad o actividad económica se encuentra en gran medida descentralizada en las Comunidades Autónomas. Por ello, cualquier avance hacia una gobernanza estructurada del sector debe contemplar tanto el nivel estatal como el autonómico.

En este contexto, se plantea la creación de estructuras específicas como un ministerio, secretaría de Estado o unidades interministeriales que coordinen políticas relacionadas con turismo, empleo, cultura y seguridad. Asimismo, en comunidades con alta actividad nocturna, podrían impulsarse consejerías o comisionados autonómicos. Estas estructuras permitirían reforzar la coordinación institucional, mejorar la seguridad jurídica y favorecer una planificación estratégica del sector en colaboración con administraciones y agentes implicados.

Una oportunidad estratégica para consolidar liderazgo

España es uno de los principales destinos turísticos del mundo y cuenta con una destacada oferta de ocio nocturno. El reconocimiento institucional de la economía nocturna como sector estratégico permitiría reforzar su seguridad jurídica, mejorar la coherencia normativa y consolidar su competitividad internacional. Además, genera miles de empleos directos e indirectos en ámbitos como hostelería, transporte, seguridad y gestión cultural, contribuyendo de forma significativa al empleo y a la proyección internacional del país.

El precedente australiano y el creciente alineamiento internacional evidencian una tendencia global hacia modelos de gobernanza más estructurados. La institucionalización del ocio nocturno no debe entenderse como una reivindicación sectorial aislada, sino como una evolución natural en la madurez económica del país. Dotar al sector de estructuras específicas (ya sea mediante un ministerio a nivel estatal o consejerías autonómicas) permitiría ordenar competencias existentes, reforzar la seguridad jurídica y alinear la política pública con el peso real del ocio nocturno en la economía española. En este escenario, Spain Nightlife reafirma su disposición a colaborar con las administraciones públicas en todos los niveles territoriales para impulsar mecanismos de coordinación que garanticen estabilidad, sostenibilidad y planificación estratégica a largo plazo para la economía nocturna en España.

