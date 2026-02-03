Las ocupaciones se disparan en España y los robos siguen siendo la principal amenaza

Alarmas - Sector Alarm

La verificación en tiempo real y la rapidez de respuesta permiten frenar numerosos intentos de robo y ocupación antes de que se consoliden, según comentan desde Sector Alarm

Madrid, 3 de febrero de 2026.- La seguridad en España está cambiando. Así lo refleja el Mapa de la Seguridad en España, un análisis elaborado por Sector Alarm a partir de su experiencia en la gestión de miles de incidencias y contrastado con fuentes oficiales. La radiografía que deja el informe es clara: los robos siguen siendo la principal causa de alarma, las ocupaciones ganan peso de forma significativa y los incendios continúan teniendo un fuerte impacto social, cobrando vidas cada año.



Más incidencias, más respuestas eficaces

Los datos internos de Sector Alarm confirman un aumento sostenido de la actividad de seguridad en el último año. Las incidencias por robo crecieron un 11,22 %, mientras que las relacionadas con la ocupación ilegal se dispararon un 46,55 %, reflejando un entorno cada vez más complejo. Este escenario evidencia no solo un mayor riesgo, sino también la importancia de una respuesta rápida y eficaz ante cualquier intento de intrusión.



"Cada una de estas cifras representa algo más que un número: un negocio que evitó un robo, una familia protegida durante una emergencia o una persona que salvó la vida gracias a una actuación rápida", señala Jenny Sofie Reneng, Directora de Operaciones de Sector Alarm.



El robo sigue siendo la principal amenaza

Los robos concentran la mayor parte de las incidencias gestionadas y continúan siendo la principal amenaza para los hogares. Aunque las estadísticas oficiales reflejan un descenso progresivo de este tipo de delitos, los intentos de intrusión sobre viviendas protegidas mantienen un crecimiento interanual del 11,22 %, lo que demuestra que el riesgo sigue muy presente.



Esta tendencia se ve respaldada por los datos del Ministerio del Interior. Según su Balance de Criminalidad 2025, en el primer trimestre del año se registraron 18.125 robos con fuerza en viviendas, frente a los 20.894 del mismo periodo de 2024, lo que supone una caída del 13,3 %. Pese a esta reducción, la cifra sigue siendo elevada y mantiene la preocupación social.



Ocupaciones: el fenómeno que más crece

La ocupación ilegal se consolida como el fenómeno que más crece en España. Según Sector Alarm, las incidencias relacionadas con este problema aumentaron un 46,55 % en el último año, muy por encima del resto de tipologías de riesgo. Este dato coincide con los más de 17.000 casos de allanamiento y usurpación registrados por el Ministerio del Interior.



A ello se suma el debate generado por la Ley Orgánica 1/2025, conocida como "ley antiokupas", que busca agilizar los desalojos. Sin embargo, la percepción social sigue siendo de desprotección, debido a la complejidad legal, la distinción entre allanamiento y usurpación y los tiempos judiciales. Según la guía de Sector Alarm, esta situación facilita que una ocupación se consolide si no se actúa con rapidez desde el primer momento.



En este contexto, la seguridad privada resulta clave. La verificación en tiempo real y la aportación de pruebas permiten acreditar el allanamiento de morada y habilitar una actuación policial inmediata, evitando que el proceso derive en un largo conflicto legal, especialmente en viviendas vacías o segundas residencias.



"Los datos muestran que el entorno de seguridad en España sigue siendo desequilibrado. El fuerte crecimiento de las ocupaciones y la persistencia de los robos mantienen una elevada sensación de indefensión entre la población", explica Reneng.



Incendios: un riesgo silencioso pero letal

Las alertas por incendio crecieron un 18,75 % en el último año. Aunque representan un volumen menor que robos u ocupaciones, su impacto social es especialmente grave. El Informe de Víctimas de Incendios en España 2023, elaborado por la APTB y Fundación MAPFRE, cifró en 249 las personas fallecidas, el dato más alto desde 2010, con 173 muertes en viviendas.



Entre noviembre de 2024 y febrero de 2025 se contabilizaron 116 fallecidos, de los cuales 85 se produjeron en viviendas y el 55 % correspondían a mayores de 65 años.



Otras emergencias y distribución territorial

El informe incluye además otras situaciones habituales: las alarmas por pánico aumentaron un 18,75 %, las asistenciales un 4,72 %, las inundaciones un 75 % y los sabotajes un 22,22 %.



Por provincias, Málaga lidera el número de incidencias gestionadas, seguida de Madrid, Barcelona y Alicante. Los mayores incrementos se registran en Baleares, Santa Cruz de Tenerife, Barcelona, Alicante y Las Palmas, mientras que descienden en Madrid, Almería, Tarragona, Sevilla, Córdoba y Cádiz.



El Mapa de la Seguridad en España sitúa así a las grandes capitales, la costa mediterránea y los archipiélagos como las zonas con mayor actividad, frente a provincias del interior que siguen siendo las más seguras.



"Cada señal gestionada refleja una situación real. El Mapa de la Seguridad en España nace de nuestra experiencia diaria y cobra más valor al contrastarse con datos oficiales que muestran la magnitud real de estos problemas", concluye Reneng.

