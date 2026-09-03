ODILO inicia una nueva era como Letmino para transformar el aprendizaje continuo en la era de la IA

La empresa de tecnología educativa actualiza su marca y visión estratégica, posicionando la inteligencia artificial como una herramienta pedagógica para acelerar la mejora y la reconversión de habilidades en todo el mercado europeo.

Con plataformas que dan acceso a más de 170 millones de usuarios a nivel mundial, Letmino refuerza su enfoque en los sectores corporativo e institucional, integrando de forma fluida el aprendizaje continuo en las rutinas diarias de las organizaciones.

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 3 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- ODILO, la empresa global de tecnología educativa con más de una década de experiencia transformando el acceso al conocimiento, inicia una nueva etapa bajo la marca Letmino. Esta evolución refleja la renovación de su identidad visual y su cartera de productos, respondiendo al crecimiento de la empresa y a su transformación en una plataforma de aprendizaje integral adaptada a los desafíos del entorno laboral actual.

En un mercado fuertemente centrado en las capacidades técnicas de la inteligencia artificial, Letmino defiende que la tecnología es un medio, no un fin en sí misma. La verdadera innovación reside en mejorar la forma en que las personas y las organizaciones aprenden y desarrollan su talento.

Sarah Harmon, consejera delegada, con una destacada trayectoria en la gestión ejecutiva de empresas tecnológicas, lidera esta transformación. "Comenzamos esta nueva etapa con una convicción clara: la tecnología solo tiene valor si impulsa el desarrollo humano. En un entorno de aceleración digital sin precedentes, nuestro objetivo es garantizar que cada profesional y organización se mantenga a la vanguardia. La verdadera personalización no es simplemente un algoritmo; es un profundo desafío pedagógico. Con Letmino, ofrecemos una nueva visión del aprendizaje continuo, respaldada por la tecnología, que transforma el conocimiento en crecimiento real e inmediato".

Las empresas y entidades públicas se enfrentan actualmente a la urgente necesidad de actualizar las competencias de su personal ante la rápida transformación digital. Para mitigar el riesgo de que los empleados recurran a contenido informal, no estructurado o no verificado, Letmino se posiciona como un socio estratégico esencial. La plataforma ofrece itinerarios de aprendizaje cuidadosamente seleccionados y verificados, diseñados específicamente según la etapa de madurez y las necesidades únicas de cada organización.

Además de su sólida presencia en el sector público y el ecosistema educativo, la plataforma está ampliando su cartera corporativa con el lanzamiento de nuevos productos tecnológicamente avanzados y una estructura comercial altamente flexible. Esta nueva oferta abarca desde soluciones ágiles adaptadas a pequeñas y medianas empresas (PYMES) hasta paquetes integrales para grandes corporaciones multinacionales, facilitando su adopción generalizada a escala regional.

ACERCA DE LETMINO

Letmino es la plataforma de aprendizaje continuo que se integra de forma natural en el entorno laboral y la vida diaria. Seleccionamos, organizamos y contextualizamos el contenido para responder a preguntas e inquietudes en el momento exacto en que surgen. Transformamos los momentos disponibles en un horario en aprendizaje de aplicación inmediata, proporcionando exactamente el contenido necesario para dar el siguiente paso con confianza. Ya sea asumir un nuevo desafío, explorar otros intereses o simplemente mantener la mente activa, nos adaptamos a los horarios y al ritmo de cada persona. Cada persona marca su propio rumbo; nosotros nos aseguramos de que el aprendizaje fluya para acompañarla.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/odilo-inicia-una-nueva-era-como-letmino-para-transformar-el-aprendizaje-continuo-en-la-era-de-la-ia-302868945.html