El odontólogo Iván Malagón advierte de los efectos de una tercera dosis en la salud bucodental

¿Cómo afecta la vacuna contra la Covid- 19 a la salud bucodental?

Recientemente la Comisión de Salud Pública ha dado luz verde a la tercera dosis de la vacuna contra la Covid-19, para personas mayores en residencias, así como otros colectivos con patologías previas que les hacen más vulnerables a la enfermedad. En el caso de EEUU, incluso están ya orientados hacia una inmunización de los mayores de 60 años, como en Israel.

Los efectos preventivos de la vacuna frente al virus están demostrados, pero ¿se saben qué posibles efectos a nivel bucodental pueden aparecer como efectos secundarios?

Si bien en la mayoría de casos se trata de fiebre, dolores musculares y en la zona de la inyección, así como cefaleas y sensación de cansancio, en algunos casos y tras la inoculación del suero, algunas personas han tenido efectos adversos menos frecuentes - pueden manifestarse en 1 de cada 1.000 personas- tales como un “sabor metálico intenso” (sobre todo en población en EE.UU) o, tal y como recoge la publicación británica Quartz, otros efectos que incluyen la decoloración o incluso pérdida de piezas dentales, prurito gingival o picor en las encías, mal aliento y labios agrietados, entre otros.

Aunque se trata de efectos muy poco habituales, lo cierto es que durante la pandemia se ha hecho evidente la necesidad de prestar especial atención a la salud bucodental.

Así el odontólogo Iván Malagón (www.ivanmalagon.com), siempre ha alertado de la importancia de hacer foco en la boca y en su correcta higiene en la lucha, no solo contra el virus, sino también con otras enfermedades. “La lengua es la gran olvidada de la boca y sin embargo una de las más importantes alertas naturales del cuerpo”.

Por ello, tanto en la prevención del virus como en sus posibles efectos adversos, conviene tener muy presente los siguientes consejos que ofrece el odontólogo, ya que con unos sencillo pasos, puede prevenirse la trasmisión del virus:

- Limpieza lingual: Como se está viendo en estos síntomas nuevos, la lengua es clave y en esta enfermedad más y aún así, sigue siendo la gran olvidada siempre en las rutinas de higiene y tiene mucha.

- Tanto niños como adultos deben llevar su cepillo de dientes siempre con ellos y usarlo al menos 3 veces al día, mínimo 2 minutos de lavado “Por eso, ahora que para los peques está de moda el uso de riñoneras para sus geles y mascarillas, cosa muy recomendable, es importante no olvidar el cepillo de dientes como fundamental de higiene también”.

- Higiene Extra (con cuidado). Es importante de realizar limpiezas extra con colutorios, aunque no se debe exceder su uso, ya que puede que se limpien tanto de bacterias, que elimine también las buenas, provocando caries, infecciones, orzuelos y otras patologías. Es importante respetar la microbiota oral, que protege de enfermedades y de patógenos externos.

- Higiene interdental. En la boca existe una gran cantidad de capilares y vasos sanguíneos, por ello, sino hay una correcta higiene y las encías están inflamadas y sangrantes, las bacterias que parasitan la boca tienen muchas facilidades para pasar al torrente sanguíneo y de ahí llegar hasta otras zonas del cuerpo causando graves consecuencias. “Recomiendo también que 1 vez al día usemos hilo dental para realizar una limpieza completa entre los dientes. Esta limpieza no deben realizarla los niños. Su correcto uso ayuda a mantener los puntos de contacto entre los dientes y los espacios interproximales libres de placa y de restos de alimentos, lo cual es absolutamente necesario para que no se produzcan caries a medio o largo plazo en esas zonas, que podrían pasar desapercibidas porque no duelen hasta que son muy profundas. Asimismo, el hilo evita que se inflamen las encías al limpiar las zonas interdentales”.

