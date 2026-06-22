El odontólogo Jesús Veres reivindica la importancia de la experiencia en los tratamientos con Invisalign - CocoGlobalMedia sl

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de junio de 2026.- El especialista, reconocido recientemente como el mentor mejor valorado por sus alumnos dentro del programa de formación de Invisalign y acreditado como Diamond Provider por haber tratado más de 1.000 casos, defiende una visión integral de la odontología que conecta la salud oral con la respiración, el sueño y el bienestar general del paciente.

Este reconocimiento como mentor supone para Jesús Veres un motivo de especial satisfacción, ya que, según explica, no solo pone en valor los resultados clínicos obtenidos a lo largo de su trayectoria, sino también su labor formativa. Durante años ha acompañado a numerosos odontólogos y ortodoncistas en la planificación de casos complejos y en la aplicación de herramientas digitales avanzadas, contribuyendo al desarrollo profesional de otros especialistas.

A esta distinción se suma la categoría Diamond Provider, una acreditación que reconoce a los profesionales con una amplia experiencia en tratamientos mediante alineadores transparentes Invisalign. Haber superado los 1.000 casos tratados representa, en palabras del especialista, el resultado de muchos años de práctica clínica, miles de horas de planificación y una constante actualización de conocimientos. Aunque la tecnología desempeña un papel fundamental en la ortodoncia moderna, Veres insiste en que la experiencia clínica sigue siendo determinante para interpretar correctamente cada caso y tomar las mejores decisiones para el paciente.

Precisamente, considera que uno de los factores más importantes en el éxito de los tratamientos con alineadores transparentes es la capacidad del profesional para realizar un diagnóstico preciso y diseñar una planificación adecuada. Los alineadores constituyen una herramienta altamente eficaz, pero los resultados dependen en gran medida de la experiencia de quien dirige el tratamiento y del compromiso del paciente durante el proceso.

En este sentido, el especialista recomienda a quienes estén valorando iniciar un tratamiento de ortodoncia que no basen su decisión únicamente en criterios económicos. Considera fundamental informarse sobre la formación específica del profesional, su experiencia y el volumen de casos tratados, especialmente cuando se trata de tratamientos que pueden prolongarse durante meses o incluso años.

A lo largo de su carrera, Jesús Veres ha ampliado progresivamente su formación más allá de la ortodoncia convencional. Su interés por comprender la salud del paciente desde una perspectiva global le llevó a especializarse en Rehabilitación Neuro-Oclusal (RNO) y en el tratamiento integral de las patologías de la articulación temporomandibular (ATM). Posteriormente continuó formándose en Medicina Dental del Sueño, obteniendo diversas certificaciones que le permiten participar activamente en sociedades científicas vinculadas a esta disciplina.

Esta formación complementaria le ha permitido desarrollar una visión más amplia sobre la relación existente entre la ortodoncia, la respiración y el sueño. Según explica, durante años la ortodoncia fue entendida principalmente desde una perspectiva estética o funcional relacionada con la posición de los dientes. Sin embargo, los avances científicos han demostrado que factores como el desarrollo de los maxilares, la respiración, la postura lingual o la calidad del sueño pueden tener una influencia significativa en la salud general del paciente.

Lejos de considerarlo una nueva tendencia, Veres entiende este enfoque como una evolución natural hacia una odontología más completa. Los dientes, afirma, forman parte de un sistema complejo en el que intervienen múltiples factores. Cada vez existe una mayor comprensión sobre cómo determinadas alteraciones pueden estar relacionadas con problemas respiratorios, trastornos del sueño o disfunciones articulares, lo que hace imprescindible estudiar cada caso de forma individualizada.

La principal ventaja de esta visión integral es la posibilidad de realizar diagnósticos más completos y diseñar tratamientos más precisos. El objetivo ya no se limita únicamente a conseguir una sonrisa alineada, sino a comprender el origen de cada problema y abordar aspectos tan relevantes como la respiración, el descanso nocturno o el correcto funcionamiento del sistema masticatorio.

Como formador de otros profesionales, Jesús Veres destaca la importancia de la actualización constante en una disciplina que evoluciona de manera permanente. Considera que la tecnología ha transformado profundamente la odontología, pero insiste en que la formación continua sigue siendo el elemento que marca la diferencia. Cuanto mayor es el conocimiento acumulado por el profesional, mejores son las decisiones que puede tomar en beneficio de sus pacientes.

Por ello, su principal recomendación para cualquier persona que esté considerando iniciar un tratamiento de ortodoncia es informarse adecuadamente, plantear todas las dudas necesarias y confiar en profesionales con experiencia contrastada. Aunque las herramientas tecnológicas actuales permiten alcanzar resultados extraordinarios, concluye, el factor más importante sigue siendo el conocimiento y criterio clínico del profesional que está detrás de cada tratamiento.

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