La directora de Personas de Institutos Odontológicos, Míriam Herrera, destaca la tecnología, los materiales de calidad, un modelo de gestión clínica que facilite el trabajo, la promoción de procesos internos eficientes y una comunicación constante entre los equipos como factores clave para fidelizar el talento.

Barcelona, 18 de diciembre de 2025.- Los odontólogos demandan hoy en día estabilidad, desarrollo profesional y un entorno de confianza. Buscan proyectos donde puedan crecer, se reconozca su desempeño y cuenten con una estructura organizativa clara, protocolos definidos y un equipo multidisciplinar de apoyo. La directora de Personas de Institutos Odontológicos, Míriam Herrera, revela los principales factores que las empresas que operan en el sector odontológico deben tener en cuenta para fidelizar el talento y, con ello, ofrecer el mejor servicio a los pacientes. También es clave la transparencia en las condiciones, la claridad en el modelo retributivo y la conciliación, que cada vez tiene más peso.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España trabajan 42.860 dentistas (datos de 2024), lo que supone una densidad de 100 por cada 100.000 habitantes, la quinta más alta de la Unión Europea. En 2021 era de 85 por cada 100.000 habitantes. El número de profesionales aumenta cada año, por la apertura de clínicas y por la incorporación de los nuevos graduados. Ahora bien, según el Observatorio de Salud Bucodental del Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad (IDIS), solo tres de cada diez graduados en Odontología terminan ejerciendo en España. Hay un alto porcentaje de emigración laboral y de estudiantes extranjeros que regresan a sus países para ejercer la profesión.

En este contexto, desde el Consejo General de Dentistas de España advierten que el mercado laboral no puede acoger cada año cerca de 2.000 egresados en Odontología. De ahí surgen condiciones laborales precarias y fuga de talentos a otros países.

Para evitar esta situación y contribuir a que los profesionales bien formados desarrollen su carrera en nuestro país, en Institutos Odontológicos ponen a su disposición recursos, tecnología y un entorno seguro para ejercer su labor, señala Míriam Herrera. Apostamos por equipamiento de última generación, materiales de calidad y un modelo de gestión clínica que facilita el trabajo del odontólogo. Además, promovemos procesos internos eficientes y una comunicación constante entre los equipos para garantizar que cualquier necesidad o incidencia se atienda de forma ágil.

Las cualidades que se valoran en un buen profesional

Por un lado, tenemos lo que debe ofrecer la empresa para captar el talento, y por el otro, las cualidades más buscadas en los profesionales a incorporar. La excelencia clínica es fundamental, pero también lo son la orientación al paciente, la capacidad de trabajo en equipo, la ética profesional y el compromiso con una odontología responsable y de calidad, explica la directora de Personas de IO. Otro aspecto fundamental es la formación continua. Valoramos especialmente la disposición a aprender, innovar y adaptarse a un entorno en constante evolución, indica.

En este sentido, la marca que cuenta con más de cuarenta clínicas dentales proporciona a sus empleados planes de formación continua. Es una inversión estratégica que garantiza la calidad asistencial y el desarrollo profesional. Ofrecemos planes formativos adaptados a cada especialidad, acceso a programas actualizados y espacios donde compartir conocimiento entre clínicas, porque un profesional que se forma, crece y se siente apoyado es un profesional que se queda, afirma Míriam Herrera.

Como en cualquier actividad relacionada con la salud, toda la estrategia en la configuración de los equipos debe estar enfocada en el bienestar de los pacientes. Su confianza y satisfacción influyen directamente en la motivación de los equipos. Cuando un profesional percibe reconocimiento por parte del paciente y puede ofrecer un servicio de calidad, su compromiso aumenta. Todo ello se enmarca en el fomento de una cultura basada en el respeto, la colaboración y la escucha activa, ya que está demostrado que los equipos cohesionados generan mejores resultados clínicos y una mayor fidelización, destaca la directora de Personas de IO.

Sobre Institutos Odontológicos

Institutos Odontológicos cuenta con más de cuarenta clínicas dentales distribuidas en Cataluña, País Vasco, Zaragoza, Madrid, Pamplona, Mallorca, Valencia y Castellón, que desde 1988 han atendido a más de un millón de personas. El objetivo de la marca es mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante la prevención y la aplicación de una odontología con ética y calidad asistencial.

