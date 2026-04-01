Oferta de venta de WRAP por hasta 300.000 libras esterlinas (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

PROHIBIDA SU DIVULGACIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, TOTAL O PARCIALMENTE, EN O DENTRO DE LOS ESTADOS UNIDOS, AUSTRALIA, NUEVA ZELANDA, CANADÁ, SUDÁFRICA O JAPÓN, NI EN NINGÚN ESTADO MIEMBRO DEL EEE, NI EN NINGUNA OTRA JURISDICCIÓN DONDE, O A CUALQUIER OTRA PERSONA A LA QUE, HACERLO, PUEDA CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN O INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER LEY O REGLAMENTO APLICABLE. CONSULTE EL AVISO IMPORTANTE AL FINAL DE ESTE ANUNCIO

ESTE ANUNCIO ES PUBLICITARIO A LOS EFECTOS DE LA REGLA 5-A.5 DE LAS NORMAS MAR DE LA AUTORIDAD DE CONDUCTA FINANCIERA ("LA FCA") Y NO CONSTITUYE UN FOLLETO INFORMATIVO

LONDRES, 1 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Oscillate PLC ("Oscillate" o "la compañía"), una empresa centrada en el desarrollo de una empresa independiente de cobre y metales del futuro, se complace en anunciar una oferta pública de adquisición a través de la plataforma Winterflood Retail Access Platform ("WRAP") para recaudar hasta 300.000 libras esterlinas en el marco de su salida a bolsa en el mercado AIM (la "oferta de venta de WRAP") mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de 0,005 libras esterlinas cada una en el capital de la compañía (tras una consolidación de 50 acciones por 1 de sus acciones ordinarias existentes de 0,0001 libras esterlinas cada una) ("acciones de la oferta de venta de WRAP").

En el marco de la oferta minorista WRAP, se pondrán a disposición hasta 1.333.333 acciones a un precio de 22,5 peniques por acción. Además de la oferta minorista WRAP, y tal como se anunció el 1 de abril de 2026, la compañía ha completado, sujeto a la admisión (según se define más adelante), una colocación de 2,9 millones de libras esterlinas (antes de gastos) (la "colocación") en conjunto con la admisión de la compañía a la cotización en AIM. El precio de emisión de las acciones de la oferta minorista WRAP es el mismo que el de las acciones de la colocación.

La compañía ha publicado un folleto de admisión a la Plataforma Multilateral de Negociación ("MTF") de conformidad con las normas de AIM. Encontrará más información sobre la compañía y su actividad en el folleto de admisión a la MTF publicado hoy mismo, cuyas copias están disponibles en línea en www.oscillateplc.com. El folleto de admisión de MTF también incluye detalles sobre la intención de la compañía de cancelar la admisión de sus acciones ordinarias existentes (las "acciones ordinarias existentes") a la negociación en el Segmento de Acceso del Mercado de Crecimiento de la Bolsa de Valores Aquis ("AQSE") y de solicitar la admisión de las nuevas acciones ordinarias a la negociación en AIM, un mercado operado por la Bolsa de Valores de Londres ("admisión"). El folleto de admisión de MTF también incluye detalles sobre la consolidación de acciones propuesta por la compañía.

La oferta minorista WRAP y la colocación y suscripción están condicionadas, entre otras cosas, a la aprobación de los accionistas en la próxima junta general, prevista para el 24 de abril de 2026, y a la admisión a cotización de las nuevas acciones ordinarias en AIM. Se prevé que la admisión sea efectiva y que la negociación de las nuevas acciones ordinarias comience en AIM a las 08:00 del 27 de abril de 2026.

Para mayor claridad, la oferta minorista WRAP no forma parte de la colocación, la suscripción ni la admisión, y se completará una vez que se produzca la admisión.

Suscríbase a las notificaciones de la oferta WRAP en: www.winterflood.com/wrap

Acerca de la compañía

El objetivo de la compañía es establecer una cartera de proyectos sostenibles de cobre y metales del futuro en jurisdicciones mineras de primer nivel. Se prevé que la demanda de cobre y metales estratégicos asociados aumente sustancialmente en los próximos años, impulsada por la transición energética verde, la rápida expansión de la economía digital y otras tecnologías emergentes, que se espera generen importantes déficits de suministro. La compañía busca descubrir nuevas fuentes potenciales de cobre sostenible para satisfacer la demanda de fuentes de suministro independientes y responsables.

El 9 de febrero de 2026, la compañía anunció la firma de un acuerdo de compraventa con KCL Investments Limited para adquirir, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, la totalidad de las acciones emitidas de Kalahari Copper, lo que incluye indirectamente las licencias que poseen las filiales de Kalahari Copper en Namibia y Botsuana (la "adquisición"). Se prevé que la adquisición se complete, una vez cumplidas todas las condiciones, simultáneamente con la admisión a cotización de las nuevas acciones ordinarias de la compañía en el mercado AIM, sujeta a la aprobación de los accionistas en la Junta General de Accionistas prevista para el 22 de abril de 2026 y a las autorizaciones regulatorias. Encontrará más información sobre los términos de la adquisición en el folleto informativo de admisión a MTF.

La adquisición consolidará a la compañía como un importante propietario de terrenos en dos cinturones de cobre emergentes, sujeto a la renovación de ciertas licencias: la Cuenca de Kaoko en Namibia, ampliamente interpretada por fuentes tanto de la industria como del ámbito académico como una extensión del prolífico Cinturón de Cobre de África Central, y el Cinturón de Cobre de Kalahari en Botsuana. De este modo, la adquisición brindará a la compañía la oportunidad de explorar extensas áreas de terreno altamente prometedor en distritos de exploración emergentes, adyacentes a importantes descubrimientos recientes, en línea con la ambición de la compañía de convertirse en un grupo de desarrollo de cobre y metales del futuro de mediana capitalización.

La compañía también ha suscrito un acuerdo de empresa conjunta y de participación (anunciado el 30 de abril de 2025) en Costa de Marfil con La Minière de l'Elephant con respecto al Proyecto de Molibdeno-Cobre Duékoué. El acuerdo permite a la compañía adquirir hasta el 100% de la participación mediante desembolsos escalonados y pagos por hitos.

Se espera que, en conjunto, la adquisición condicional de Kalahari Copper y la empresa conjunta Duékoué generen un impacto significativo para:

Proporcionar diversificación geográfica y geológica en dos jurisdicciones africanas estables y de alta calidad con políticas mineras favorables, así como el proyecto de exploración en Costa de Marfil;

Crear una cartera de proyectos de exploración en fase inicial;

Posicionar a la compañía para atraer una base de inversores más amplia; y

Establecer las bases para un grupo de exploración y desarrollo de cobre y metales del futuro de mediana capitalización.

Oscillate PLC cotiza actualmente en el mercado AQUIS con el símbolo SRVL. Sujeto a la aprobación de los accionistas, el nombre de la compañía cambiará a Serval Resources Plc poco después de su admisión a AIM.

Oferta minorista WRAP

La compañía valora a sus accionistas minoristas y considera oportuno ofrecer tanto a los nuevos como a los actuales accionistas minoristas del Reino Unido la oportunidad de participar en la oferta minorista WRAP.

La compañía abre la oferta minorista WRAP a los inversores que cumplan los requisitos tras la publicación de este anuncio y a través de determinados intermediarios financieros. La oferta minorista solo se realiza en el Reino Unido.

Varias plataformas minoristas pueden acceder a la oferta minorista de WRAP. Los no accionistas o accionistas actuales que deseen suscribir acciones de la oferta minorista deben contactar con su corredor o gestor patrimonial, quien les confirmará si participan en la oferta minorista.

Los brokers minoristas que deseen participar en la oferta minorista en nombre de inversores minoristas elegibles deben contactar con WRAP@winterflood.com.

Se prevé que la oferta minorista finalice a las 16:30 del 7 de abril de 2026. Los inversores minoristas elegibles deben tener en cuenta que los intermediarios financieros podrían tener horarios de cierre anteriores. Se espera que la compañía anuncie el resultado de la oferta minorista alrededor del 8 de abril de 2026.

Para poder participar en la oferta minorista, los solicitantes deben ser clientes de un intermediario participante, incluyendo personas físicas mayores de 18 años, empresas y otras entidades jurídicas, sociedades, fideicomisos, asociaciones y otras organizaciones no constituidas.

La suscripción mínima para la oferta minorista es de 100 libras esterlinas por inversor. Los intermediarios financieros correspondientes proporcionarán los términos y condiciones bajo los cuales los inversores se suscriben, incluyendo las comisiones o tarifas aplicables.

La compañía se reserva el derecho de modificar el tamaño y los plazos de la oferta minorista a su discreción. La compañía se reserva el derecho de reducir cualquier pedido y de rechazar cualquier solicitud de suscripción en el marco de la oferta minorista WRAP sin necesidad de justificar dicho rechazo.

Es fundamental tener en cuenta que, una vez realizada y aceptada una solicitud de acciones de la oferta minorista a través de un intermediario, esta no podrá ser retirada.

Las acciones de la oferta minorista, una vez emitidas, se considerarán totalmente pagadas y tendrán derecho a recibir todos los dividendos y demás distribuciones declaradas, realizadas o pagadas con posterioridad a su fecha de emisión.

Los inversores deben realizar sus propias investigaciones sobre la conveniencia de invertir en la compañía. Nada de lo contenido en este anuncio constituye una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero, fiscal o legal.

Cabe señalar que la suscripción de acciones ordinarias y la inversión en la compañía conllevan diversos riesgos, incluido el riesgo de que los inversores pierdan la totalidad de su inversión. Si tienen alguna duda, los inversores deben consultar con un asesor independiente con experiencia en inversiones en valores como las acciones ordinarias.

Invertir en la compañía implica un riesgo para el capital invertido. El valor de las inversiones, así como los ingresos generados, pueden fluctuar, por lo que los inversores podrían recuperar una cantidad inferior a la invertida.

Ni el rendimiento pasado ni las previsiones deben considerarse indicadores fiables de resultados futuros.

La compañía ha publicado un folleto de admisión MTF en cumplimiento de los requisitos de la Bolsa de Valores de Londres, emitido en relación con la propuesta de admisión de las nuevas acciones ordinarias de la compañía a cotización en AIM ("folleto de admisión MTF"). El folleto de admisión MTF no se ha elaborado de conformidad con las normas de la FCA para la admisión a cotización en un mercado regulado y su contenido no ha sido aprobado por la FCA. El folleto de admisión MTF no será presentado ni aprobado por la FCA ni por ninguna otra autoridad gubernamental o reguladora del Reino Unido.

Puede encontrar más información sobre la compañía en su sitio web: https://oscillateplc.com/, y en la página de admisión: https://servalresources.com/.

Este anuncio debe leerse en su totalidad. En particular, se debe leer y comprender la información contenida en la sección "avisos importantes".

Avisos importantes

Este anuncio, elaborado por la compañía y del cual esta es la única responsable, ha sido aprobado, conforme al artículo 21 de la Ley de Servicios Financieros y Mercados de 2000 ("FSMA"), por Winterflood Securities Limited ("Winterflood"), entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA).

Este anuncio es una publicidad a efectos de la Regla 5-A.5 de las normas MAR de la FCA y no constituye un folleto informativo. Los inversores no deben adquirir ni suscribir acciones a las que se hace referencia en esta comunicación, salvo basándose exclusivamente en la información contenida en el folleto de admisión a MTF en su versión final (junto con cualquier folleto complementario, si procede), incluidos los factores de riesgo que en él se detallan, publicado por la sociedad en relación con la oferta propuesta de acciones ordinarias de la sociedad a (i) determinados inversores institucionales y profesionales, y (ii) inversores minoristas en el Reino Unido por WRAP a través de su red de intermediarios minoristas, gestores de patrimonio y plataformas de inversión. Una copia del folleto de admisión a MTF publicado por la sociedad está disponible para su consulta en el sitio web de la sociedad: [ENLACE] poco después de su publicación, sujeta a ciertas restricciones de acceso.

La publicación o distribución de este anuncio puede estar restringida por ley en determinadas jurisdicciones, y las personas que reciban cualquier documento u otra información a la que se haga referencia en el presente deberán informarse sobre dichas restricciones y cumplirlas. El incumplimiento de estas restricciones puede constituir una violación de las leyes de valores de dicha jurisdicción.

Este anuncio y la información que contiene no deben ser divulgados, publicados ni distribuidos, directa o indirectamente, en su totalidad o en parte, en o desde los Estados Unidos (incluidos sus territorios y posesiones, cualquier estado de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia (los "Estados Unidos" o "EE.UU.")), Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Japón, la República de Sudáfrica, ningún Estado miembro del EEE ni ninguna otra jurisdicción donde hacerlo pudiera constituir una violación de las leyes o reglamentos pertinentes de dicha jurisdicción. Este anuncio no constituye una oferta de venta o emisión ni una solicitud de oferta de compra o suscripción de acciones ordinarias en ninguna de dichas jurisdicciones.

Este anuncio no debe ser publicado ni distribuido, directa o indirectamente, en o hacia los Estados Unidos de América. Este anuncio no constituye una oferta de venta de valores en los Estados Unidos. Los valores a los que se hace referencia en este documento no han sido ni serán registrados conforme a la Ley de Valores de los Estados Unidos, y no pueden ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos, salvo en virtud de una exención de registro aplicable. No se está realizando ninguna oferta pública de valores en los Estados Unidos.

WRAP es una plataforma tecnológica patentada propiedad de Winterflood (domicilio social en Riverbank House, 2 Swan Lane, Londres EC4R 3GA; FRN 141455). Winterflood está autorizada y regulada en el Reino Unido por la autoridad de conducta financiera, actúa exclusivamente para la compañía y para nadie más, y no considerará a ninguna otra persona (sea o no receptora de este anuncio) como su cliente en relación con la oferta minorista, ni será responsable ante nadie más que la compañía por brindar las protecciones que se ofrecen a sus clientes, ni por proporcionar asesoramiento en relación con la oferta minorista, la admisión y los demás acuerdos a los que se hace referencia en este anuncio.

El valor de las acciones ordinarias y los ingresos derivados de ellas no están garantizados y pueden subir o bajar debido a las fluctuaciones del mercado bursátil. Al vender su inversión, podría recuperar menos de lo invertido inicialmente. Las cifras se refieren al rendimiento pasado, el cual no es un indicador fiable de los resultados futuros. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones cambiarias.

Ciertas declaraciones en este anuncio pueden constituir declaraciones prospectivas, basadas en las expectativas, intenciones y proyecciones de la compañía con respecto a su desempeño futuro, eventos o tendencias previstos y otros asuntos que no son hechos históricos. Estas declaraciones prospectivas, que pueden utilizar términos como "objetivo", "anticipar", "creer", "pretender", "estimar", "esperar" y otros de significado similar, incluyen todos los asuntos que no son hechos históricos. Estas declaraciones prospectivas implican riesgos, supuestos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales de las operaciones, la situación financiera, la liquidez, la política de dividendos y el desarrollo de los sectores en los que opera la compañía difieran sustancialmente de la impresión creada por dichas declaraciones. Estas declaraciones no constituyen garantías de resultados futuros y están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Dados estos riesgos e incertidumbres, se advierte a los posibles inversores que no depositen una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.

Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este anuncio y no deben considerarse como una guía para el desempeño futuro. La compañía y Winterflood renuncian expresamente a cualquier obligación o compromiso de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas aquí contenidas para reflejar los resultados reales o cualquier cambio en los supuestos, condiciones o circunstancias en los que se basan dichas declaraciones, a menos que así lo exijan las normas del mercado o la legislación aplicable.

La información de este anuncio tiene únicamente fines informativos y no pretende ser exhaustiva ni completa. Ni Winterflood ni ninguna de sus filiales aceptan responsabilidad alguna ni realizan declaración o garantía alguna, expresa o implícita, con respecto a este anuncio, incluyendo la veracidad, exactitud o integridad de la información que contiene (o si se ha omitido información en el anuncio) o cualquier otra información relacionada con la compañía o sus empresas asociadas, ya sea escrita, oral, visual o electrónica, independientemente de cómo se transmita o se ponga a disposición, o por cualquier pérdida que surja del uso del anuncio o su contenido, o que esté relacionada con el mismo. Winterflood y sus filiales, por consiguiente, renuncian a toda responsabilidad, ya sea extracontractual, contractual o de cualquier otra índole, que pudieran tener con respecto a este anuncio o su contenido, o que surja en relación con el mismo.

Ninguna indicación en este anuncio sobre el precio al que se han comprado o vendido las acciones ordinarias en el pasado debe considerarse una guía para el rendimiento futuro. Quienes necesiten asesoramiento deben consultar a un asesor financiero independiente. Ninguna declaración en este anuncio pretende ser una previsión de beneficios, ni debe interpretarse como que las ganancias o el dividendo objetivo por acción de la compañía para el ejercicio actual o futuros necesariamente coincidirán o superarán las ganancias o dividendos por acción históricamente publicados de la compañía.

Ni el contenido del sitio web de la compañía (ni de ningún otro sitio web), ni el contenido de ningún sitio web accesible a través de hipervínculos en el sitio web de la compañía (ni en ningún otro sitio web), se incorporan a este anuncio ni forman parte del mismo. Las acciones ordinarias que se emitan o vendan en virtud de la oferta minorista no se admitirán a negociación en ninguna bolsa de valores que no sea la Bolsa de Valores de Londres.

SP Angel, entidad autorizada y regulada por la FCA en el Reino Unido, actúa como asesor designado de la compañía en relación con la colocación. SP Angel no ha autorizado el contenido de este anuncio, ni ninguna parte del mismo, y no acepta responsabilidad alguna por la exactitud de la información u opiniones contenidas en este anuncio ni por la omisión de información relevante. Las responsabilidades de SP Angel como asesor designado de la compañía, de conformidad con las normas de mercado para empresas y las normas de mercado para asesores designados, se deben exclusivamente a London Stock Exchange plc y no a la compañía, ni a ningún director o accionista de la compañía, ni a ninguna otra persona, con respecto a su decisión de adquirir acciones del capital de la compañía basándose en este anuncio o en cualquier otro motivo.

AlbR Capital Limited ("AlbR Capital") está autorizada y regulada por la FCA en el Reino Unido. AlbR Capital actúa únicamente como intermediario y agente colocador exclusivamente para la compañía y para nadie más en relación con la colocación y el contenido de este anuncio, y no considerará a ninguna otra persona (sea o no receptora de este anuncio) como su cliente en relación con la colocación o el contenido de este anuncio, ni será responsable ante nadie más que la compañía por proporcionar las protecciones que se ofrecen a sus clientes o por brindar asesoramiento en relación con el contenido de este anuncio. Aparte de las responsabilidades y obligaciones, si las hubiere, que puedan imponerse a AlbR Capital por la FSMA o el régimen regulatorio establecido en virtud de la misma, AlbR Capital no acepta responsabilidad alguna ni otorga garantía alguna, expresa o implícita, respecto de la colocación de acciones ni del contenido de este anuncio, incluyendo su exactitud, integridad o verificación, ni respecto de ninguna otra declaración hecha o que se pretenda hacer por ella, o en su nombre, por la compañía o por cualquier otra persona, en relación con la compañía y el contenido de este anuncio, ya sea en cuanto al pasado o al futuro. En consecuencia, AlbR Capital renuncia a toda responsabilidad, ya sea extracontractual, contractual o de cualquier otra índole (salvo lo mencionado anteriormente), que pudiera tener respecto del contenido de este anuncio o de cualquier declaración de este tipo.

Requisitos de Gobernanza de Productos del Reino Unido

Únicamente a efectos de los requisitos de gobernanza de productos del Capítulo 3 del Manual de Intervención de Productos y Guía de Gobernanza de Productos de la FCA (los "Requisitos de Gobernanza de Productos MiFIR del Reino Unido"), y con exclusión de toda responsabilidad, ya sea extracontractual, contractual o de cualquier otra índole, que cualquier "fabricante" (a efectos de los Requisitos de Gobernanza de Productos MiFIR del Reino Unido) pudiera tener al respecto, las acciones de la oferta minorista han sido sometidas a un proceso de aprobación de producto, que ha determinado que las acciones de la oferta minorista son: (i) compatibles con un mercado objetivo final de inversores minoristas e inversores que cumplen los criterios de clientes profesionales y contrapartes elegibles, según se definen en los párrafos 3.5 y 3.6 de COBS; y (ii) aptas para su distribución a través de todos los canales de distribución permitidos (la "evaluación del mercado objetivo"). No obstante la evaluación del mercado objetivo, los distribuidores deben tener en cuenta que: el precio de las acciones de la oferta minorista puede disminuir y los inversores podrían perder la totalidad o parte de su inversión; las acciones de la oferta minorista no ofrecen ingresos garantizados ni protección del capital; y la inversión en las acciones de la oferta minorista solo es compatible con inversores que no necesitan ingresos garantizados ni protección del capital, que (ya sea solos o con la ayuda de un asesor financiero u otro asesor adecuado) son capaces de evaluar los méritos y riesgos de dicha inversión y que cuentan con recursos suficientes para asumir las pérdidas que pudieran derivarse de la misma. La evaluación del mercado objetivo se entiende sin perjuicio de las restricciones de venta contractuales, legales o reglamentarias aplicables a la oferta minorista.

Para evitar cualquier duda, la evaluación del mercado objetivo no constituye: (a) una evaluación de idoneidad o conveniencia para los fines de los Capítulos 9A o 10A respectivamente de COBS; ni (b) una recomendación a ningún inversor o grupo de inversores para invertir, comprar o tomar cualquier otra medida con respecto a las acciones de la oferta minorista. Cada distribuidor es responsable de realizar su propia evaluación del mercado objetivo con respecto a las acciones de la oferta minorista y determinar los canales de distribución apropiados.

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