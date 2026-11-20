Los oficios que Europa no logra cubrir y la hostelería como puerta de entrada - Beyland Languages

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de noviembre de 2026.- En España, uno de cada tres trabajadores con estudios superiores tiene un empleo por debajo de su formación, el porcentaje más alto de la Unión Europea según Eurostat.

Mientras tanto, otros países europeos no encuentran profesionales cualificados: les faltan médicos, enfermeras o fisioterapeutas. Pero para cubrir esos puestos no basta con el título: hay que mudarse y, en muchos casos, hablar el idioma del país, una de las barreras que señala la red europea de empleo EURES. En este contexto, Beyland se presenta como una referencia a tener en cuenta para quienes buscan nuevas oportunidades profesionales en el ámbito internacional.

El último informe de EURES sobre escasez y excedentes de mano de obra, elaborado para la Autoridad Laboral Europea (ELA), recoge 2.617 situaciones de escasez notificadas por los países participantes, que afectan a 421 de las 436 ocupaciones de la clasificación internacional. De todas ellas, 24 oficios presentan una escasez generalizada, porque más de la mitad de los países los señalan como difíciles de cubrir. El propio informe concluye que esta falta de trabajadores es cada vez más estructural.

Según la experiencia de Beyland, la agencia de programas Work and Travel más veterana de España, especializada en la colocación de trabajadores en hoteles de Europa y Suiza, quienes llegan a otro país sin dominar el idioma local no suelen empezar trabajando en su profesión ni en puestos de alta cualificación, sino en empleos que requieren una menor especialización. Para quien tiene una profesión con demanda fuera, un hotel con alojamiento puede ser ese primer paso: un trabajo desde el que asentarse, aprender la lengua y preparar el salto a su campo.

Sanidad, construcción y transporte, a la cabeza de las vacantes

La lista de los 24 oficios con escasez generalizada la encabezan los médicos especialistas y los soldadores, que aparecen como difíciles de cubrir en 22 de los 28 países que aportaron datos. Les siguen los electricistas de la construcción (21 países), los fontaneros y los profesionales de enfermería (20 cada uno) y los conductores de camión, autobús y tranvía (19).

La sanidad es el sector en el que la escasez es más aguda y persistente, según el informe. Cinco de los 24 oficios son sanitarios: médicos especialistas, médicos de medicina general, enfermería, auxiliares sanitarios y fisioterapeutas. En estos cinco, el 36% de las situaciones de escasez se califican como muy graves, frente al 28 % en el resto de oficios con escasez generalizada. EURES subraya además que ningún país europeo tiene excedente de trabajadores en este sector.

En los países donde coloca Beyland el panorama es parecido. Países Bajos y Bélgica están entre los que más escasez notifican, con 195 y 184 situaciones respectivamente. Noruega, Alemania, Austria, Irlanda, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo declaran falta de enfermeras, y Alemania, Austria, Países Bajos, Bélgica, Francia y Luxemburgo, de fisioterapeutas.

La cocina también entra en el mapa de la escasez

Entre los oficios con escasez destacan los cocineros, demandados en 17 países, y los jefes de cocina, en 16. Sin embargo, EURES señala que esta falta de personal está disminuyendo, mientras que en otros sectores, como la limpieza, existe un exceso de candidatos.

Ante este escenario, Beyland recomienda preparar el currículum, las entrevistas y, especialmente, el idioma, con al menos un nivel intermedio de inglés o alemán. La agencia acompaña a los candidatos durante todo el proceso, desde la preparación de la candidatura hasta la salida de España con el contrato firmado.

La hostelería como trampolín hacia el propio oficio

Empezar por un hotel, sobre todo si es rural, tiene una ventaja clara: el alojamiento, que puede salir gratis o a un precio muy por debajo del de mercado. Según explica la agencia Beyland, los hoteles rurales suelen ofrecer vivienda a sus trabajadores, a veces sin coste, algo poco habitual en los de las grandes ciudades. En los casos en que sí se paga, se descuenta de la nómina a precio de empleado. Eso permite instalarse en otro país con los mínimos gastos posibles mientras se aprende el idioma.

A eso se suman las ayudas que la propia Unión Europea, consciente de la falta de trabajadores, ofrece para facilitar el salto a otro país: las becas EURES, que pueden cubrir parte de los gastos de viaje, cursos de idiomas o el reconocimiento de títulos. Se tramitan a través de un consejero EURES y exigen, entre otros requisitos, un contrato de al menos seis meses.

Con la vivienda resuelta desde el primer día, el trabajador se quita de encima el que, según Beyland, es uno de los mayores problemas de quien llega a un país nuevo. Llega, se instala y empieza a trabajar al día siguiente. Según los datos de la agencia, el sueldo más bajo de sus colocaciones ronda los 1.800 euros netos al mes, ya descontados alojamiento, comidas e impuestos, lo que permite ahorrar desde el principio.

Esa etapa sirve para algo más que ahorrar. Desde allí se puede estudiar el idioma con práctica diaria y preparar la documentación para el reconocimiento de los títulos universitarios, un trámite obligatorio en las profesiones reguladas al que el país de destino puede sumar una prueba de idioma. La agencia advierte, eso sí, de que el idioma no se aprende solo por estar allí: en un hotel no se pasa la jornada conversando, y la gramática hay que estudiarla.

La agencia lo plantea como un punto de partida: tras unos meses en el hotel, el trabajador ya está instalado en el país y puede buscar otro empleo desde allí. En el caso de una enfermera o un fisioterapeuta, eso significa poder optar a vacantes de su sector una vez que se defiende en el idioma y tiene el título reconocido.

Beyland: un primer destino con contrato y techo para empezar

Beyland, agencia de trabajo en Europa y Suiza especializada en hostelería con más de 16 años de trayectoria, se ocupa de esa primera etapa. El candidato sale de España con el contrato firmado y revisado por la agencia, el alojamiento organizado por el hotel a poca distancia a pie del trabajo y la documentación legal preparada. La agencia le concierta entre dos y cuatro entrevistas y, durante los cuatro primeros meses, si el hotel deja de necesitar al trabajador, lo reubica en otro.

Beyland coloca principalmente en hoteles de montaña, zonas de esquí y entornos rurales de países como Noruega, Alemania, Austria, Irlanda, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Francia y Luxemburgo. La agencia es transparente con la otra cara: son zonas tranquilas y alejadas de las grandes ciudades, y la adaptación al país corre por cuenta de cada trabajador.

Quien tiene una profesión con demanda en Europa puede ir preparando el siguiente paso desde el primer día. Conviene comprobar antes de salir si está regulada en el país de destino, qué nivel de idioma se exige y qué documentos se necesitan para reconocer el título. Con esa información, los meses en el hotel sirven para avanzar en el idioma y en los papeles mientras se gana un sueldo.

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